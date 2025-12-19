áÄ¿¿¤¢¤ß¡ßÃæÅç¥»¥Ê¡Ø½ªÅÀ¤Î¤¢¤Î»Ò¡Ù½÷»Ò¹âÀ¸¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¿´¾ð¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¡¢»Ä¹ó¤ËÉÁ¤¯ËÜÍ½¹ð¡õ¥Ý¥¹¥¿¡¼²ò¶Ø
¡¡áÄ¿¿¤¢¤ß¤ÈÃæÅç¥»¥Ê¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø½ªÅÀ¤Î¤¢¤Î»Ò¡Ù¤è¤ê¡¢ËÜÍ½¹ð¤ÈËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿ÍÀ¸¤ÇÆóÅÙ¤ÈË¬¤ì¤Ê¤¤»×½Õ´ü¤Î¤¤é¤á¤¤È»Ä¹ó¤µ¡Ø½ªÅÀ¤Î¤¢¤Î»Ò¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡¶¹¤¤À¤³¦¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë»äÎ©½÷»Ò¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÄË¤¯¤ÆÀÚ¤Ê¤¤ÀÄ½Õ»þÂå¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø2¿Í¤Î´õÂå»Ò¤È¼ëÎ¤¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏáÄ¿¿¤¢¤ß¤ÈÃæÅç¥»¥Ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢´õÂå»Ò¤È¼ëÎ¤¤ÎÆ±µéÀ¸¡¢ÆàÄÅ»Ò¤È¶³»Ò¤Ë¤Õ¤ó¤¹¤ë¤Î¤ÏÊ¿ß·¹¨¡¹Ï©¤ÈÆî¶×Æà¡£´õÂå»Ò¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢ÈþÂçÀ¸¤ÎÎÜÍþ»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¿¼ÀîËã°á¡£´õÂå»Ò¤ÎÊì¡¦Èþ·Ã»Ò¤Ë¤Õ¤ó¤¹¤ë¤Î¤ÏÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¤ÈÃæÅç¥»¥Ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Õ¤ó¤¹¤ë´õÂå»Ò¤È¼ëÎ¤¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼ëÎ¤¤Ï´õÂå»Ò¤ò¸«¤Ä¤á¡¢°ìÊý¤Î´õÂå»Ò¤Ï¤É¤³¤«¤·¤é°ã¤¦Êý¸þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£Åº¤¨¤é¤ì¤¿¥³¥Ô¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î2¿Í¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ã¯¤·¤â¤¬10Âå¤Îº¢¤Ë»×¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦µ¤»ý¤Á¡½¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ÎÃ¸¤¯ÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢º£¼«Ê¬¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÀ¤³¦¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¿¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÏº÷¤¹¤ë´õÂå»Ò¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Ï¡¢²Ö¤Ó¤é¤¬É÷¤Ë¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë²ÄÎù¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀ¡¤ó¤ÀÆ·¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢¤«¤¹¤«¤Ê±¢¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼«¿®¤Î¤«¤±¤é¤ÎÍÉ¤é¤®¤ÈÍÄ¤¤¼å¤µ¤¬¤½¤Ã¤ÈÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢´õÂå»Ò¤¬Æ´¤ìÂ³¤±¤ë¼ëÎ¤¤Ï¡¢ÃÎ¤ÎÀÅëí¡Ê¤»¤¤¤Ò¤Ä¡Ë¤ÈÂç¿Í¤Ó¤¿µ¤¹â¤µ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¸É¹â¤ÎÀ±¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ê¤ó¤È¤·¤Æ¤¿¤¿¤º¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤µ¤È¶¦¤Ë¡¢¿¨¤ì¤ì¤Ð¤«¤¿¤Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¼ä¤·¤µ¤È¡¢¿¼¤¤Í«¤¤¤Î±Æ¤¬Ã¸¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤ÎÆ·¤Ë½É¤ë¤Þ¤ÀÌ¾¤â¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÍ½¹ð¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Æü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿´õÂå»Ò¤È¡¢¤½¤ó¤Ê´õÂå»Ò¤ÎÁ°¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿ÀÄ¤¤Éþ¤òÃå¤¿Å¾¹»À¸¤Î¼ëÎ¤¤Î»Ñ¤¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Í³ËÛÊü¤ÇÂ¾¤Î¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¼ëÎ¤¤Ë°ú¤«¤ì¡¢½ù¡¹¤Ë¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´õÂå»Ò¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢¤Þ¤Ö¤·¤¤¤Û¤É¤ËÌÀ¤ë¤¯µ±¤½Ð¤¹ÍÍ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤½¤ì¤¬´¤²ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£´õÂå»Ò¤È¼ëÎ¤¤Î´Ö¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¿ÍÀ¸¤ÇÆóÅÙ¤ÈË¬¤ì¤Ê¤¤»×½Õ´ü¤Î¤¤é¤á¤¤È»Ä¹ó¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëËÜÍ½¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø½ªÅÀ¤Î¤¢¤Î»Ò¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
