えええ、限定値下げだと！？【ニトリのN+】明日から即使いたい「アウター」がお得に！

今【ニトリ】では、2026年1月5日（月）までお得な「ニトリ創業祭」を開催中！ あわせてニトリ生まれのファッションブランド【N+（エヌプラス）】でも、明日から即戦力として活躍が見込めるアイテムが嬉しい値下げ価格になっているんです。そこで今回は、冬コーデの顔を担うのにふさわしいアウターをピックアップ。つい新調するのをためらいがちなアウターを値下げ価格でGETできるチャンス、ぜひ逃さないで。

リッチなフェイクファーが映えるキルティングコート

【N+】「リバーシブルフェイクファーキルティングコート」\6,990（税込・値下げ価格）※2026年1月5日（月）までのニトリ創業祭限定価格

リッチなムードを醸し出すフェイクファー素材にキルトステッチを施した、大人可愛いデザインの中綿入りコート。コンパクトなショート丈のおかげで軽やかに羽織りやすく、アウターに着られている印象になりがちという人もバランスよく着こなせそうです。表裏の両面リバーシブルで着用でき、コーデのテイストに合わせて1着で雰囲気を使い分けられるのもGOOD。

ふんわりダウンコートは軽やかに羽織れて小顔効果も

【N+】「フレンチダウンボリューム襟コート」\7,990（税込・値下げ価格）※2026年1月5日（月）までのニトリ創業祭限定価格

「かさ高性に優れ、軽量で暖か」（公式ECサイトより）というフレンチダウンを使用した本格的なコートが、\8,990（税込）から嬉しい限定値下げ価格に。首元にふっくらとボリュームを持たせることで防寒性を高めつつ、小顔効果にも期待できるデザインが魅力です。腰まわりを隠しやすい絶妙なミドル丈は重さや足さばきも気になりにくく、気負わず毎日羽織れる一着になりそう！

すっきりエレガントに羽織れる中綿入りコート

【N+】「吸湿発熱あったか中綿スナップボタンコート」\5,990（税込・値下げ価格）※2026年1月5日（月）までのニトリ創業祭限定価格

着膨れ感なく羽織りやすいアウターとしてチェックしたい、こちらの中綿入りコート。断熱素材のエアロゲルと吸湿発熱綿を使った2層構造を採用し、全体のボリューム感は抑えつつも暖かさを追求した機能的な一着です。ウエストのドローストリングを絞れば、ギャザーのようなアクセントが加わるだけでなく、ふわりと裾が広がる女性らしいシルエットへとアレンジできます。

上品見えを狙えるブルゾンはマフラーとも好相性

【N+】「吸湿発熱あったか中綿スナップボタンブルゾン」\4,990（税込・値下げ価格）※2026年1月5日（月）までのニトリ創業祭限定価格

カーディガンのように気楽に羽織れそうな、中綿入りのコンパクトなブルゾン。断熱素材入りの2層構造を採用しつつ、「中綿が入っているとはわからないスッキリさ」（公式ECサイトより）なのがポイント。ノーカラーに同系色の小さめボタンという装飾感を抑えたデザインは、大人のキレイめコーデにも合わせやすそうです。存在感のあるマフラーやストールとのスタイリングもぜひ積極的に挑戦を。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ