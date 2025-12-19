ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）でおなじみのＣＢＣ・若狭敬一アナウンサー。休日に娘と過ごす様子がアップされた。

ＣＢＣの情報番組「チャント！」「ｎｅｗｓＸ（クロス）」の公式インスタグラムが１８日までに更新され「若狭アナの休日をのぞき見」と投稿。「さて、とある土曜日の朝。３歳の娘さんは起きるやいなや…『パパチョコレートのお菓子作ろう！』とキラキラした目で若狭アナにお願い。どうやらＹｏｕＴｕｂｅでお菓子作りの動画を見ていたようで…。『コンビニでチョコを買って、溶かして粉と混ぜるの。最後はオーブンね』と細かい指示まで」と会話を紹介した。

若狭アナの談話も紹介し「娘はホットケーキを作ったことは何度もありますが、オーブンを使ったお菓子作りは娘にとって人生初。そして、何を隠そう、私も５０歳にして初。オーブンの使い方や細かいレシピはＡＩに聞きまくり。なんとか完成！スコーンみたいな仕上がりで、とても美味しかったです！」とコメント。「日々子育てに奮闘する若狭さんでした」とつづられた。

若狭アナの妻は同僚の加藤由香アナウンサー。２０２２年１２月、加藤アナがレギュラーを務めるラジオ番組で育休から復帰した際、若狭アナと結婚していたことと、既に第１子が誕生したことを報告して世間を驚かせた。

その長女ももう３歳。親子ショットに、フォロワーは「いい写真ですね」「幸せいっぱい」とほっこりしていた。