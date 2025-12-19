今年最大のイベント、大阪・関西万博をマスコットキャラクターとして大いに盛り上げてくれたミャクミャク。



【写真】ミャクミャクツリーは驚くほど自然です

今、SNS上ではそんなミャクミャクをデコレーションに使用したクリスマスツリーが大きな注目を集めている。



「みんなすると思うんですけど、ミャクミャクリスマスツリー出しました。相性良すぎる」



とその模様を紹介したのはたかさん（@tak_expo）。



クリスマスツリーの中にさりげなくあしらわれたミャクミャク。赤と青の色合いが特徴のキャラクターなので、ツリーや他の飾りにもとてもよくマッチしている。



たかさんにお話を聞いた。



ーー万博やミャクミャクへの思いをお聞かせください。



たか：愛・地球博が人生に残る思い出になっていて、大阪・関西万博が開催決定した時からずっと楽しみにしていました。大屋根リングを始めとする圧倒的スケールの建築物や、各パビリオンの最新技術・文化等に触れては感動し、気付けば何十回も行って、今回の万博も人生に残る思い出になりました。マスコットとなったミャクミャクも大好きです！



ーーこのようなツリーを思い付かれた経緯を。



たか：寒くなってきたくらいから、ミャクミャクってリースみたいな顔してんなって思ってました。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



たか：みんな同じこと考えていると思ってたので、たくさんいいねもらって意外でした。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「うちと同じような事してるΣ(￣□￣)」

「可愛い きっと万博でクリスマス過ごせたら こんなツリーが見れたかも、、ですね あー万博行きたい 」

「色合がそのまんまでよくお似合いです。イイ感じですね。」



など数々の絶賛の声が寄せられた今回の投稿。ミャクミャクグッズをお持ちの方はぜひクリスマスツリーの飾りつけの参考にしていただきたい。



（よろず～ニュース特約・中将タカノリ）