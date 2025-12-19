「BanG Dream!（通称・バンドリ）」が18日、公式サイトを更新。2026年1月16、17日に予定していた中国・上海でのライブイベントを中止することを発表した。



【写真】アジアツアー中のRoselia 衣装もキメキメ！

公式サイトに掲載した文書で「2026年1月16日（金）および17日（土）に上海・Mercedes・Benz Arenaで開催を予定しておりましたRoselia ASIA TOUR『Neuweltfahrt』上海公演につきまして、不可抗力の事由により、誠に残念ながら開催を中止する運びになりました」と伝えた。続けて「上海での開催は叶いませんでしたが、予定されていた両日にRoseliaのステージをお届けすべく、急遽日本国内でのツアー追加公演の開催を決定いたしました」と報告。上海公演の開催予定日と同日に大阪のZepp Osaka Baysideでの“代替公演”も電撃発表した。



この発表にファンも驚いた様子。「同じ会場で2日間押さえられる場所、よく見つかりましたね」「上海の分までZeppで燃え尽きろ！！」「残念ではありますが、声優陣や日本のスタッフさいの安全を考慮すれば中国ツアーの中止は最善の判断」と応援の声が多く寄せられていた。



「BanG Dream!」は同名の漫画、アニメ、声優らによる、様々なガールズバンドの成長を描く物語作品。声優らは実際にガールズバンドを結成し、ライブ活動も行っており、Kアリーナ横浜や有明アリーナなどの大会場での公演も実施している。



今回、上海公演の中止が発表されたバンド「Roselia」はアジアライブツアー中で、今月8日にはシンガポール公演を開催。24日には韓国・ソウル公演が控えている。



（よろず～ニュース編集部）