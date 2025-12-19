ロナウドが真っ白なスパイクを履いてトレーニングする姿が話題になった

サウジアラビア・プロリーグのアル・ナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、真っ白なスパイクを履いてトレーニングする姿が話題になった。

ロナウドを中心にアル・ナスルのニュースを発信する「The Nassr Tribune」のXアカウントでは、ロナウドのトレーニング写真を掲載してロゴなどが一切ない、真っ白なスパイクの画像を公開した。

そのうえで、これがロナウドの象徴でもあるナイキ社のスパイクであり、「マーキュリアル・ヴェイパー」シリーズの試作品である可能性が高いとしている。また、これが2009年に発表された「マーキュリアル・ヴェイパー・スーパーフライ」の技術を応用したものではないかと考察している。

ファンからは「何を履いているんだ？」との声もあがっているが、来年6月には北中米共催ワールドカップ（W杯）が行われこともあり、各社とも広告塔となるスター選手には新たなカラーや新作を提供するタイミングにもなる。ロナウドの足下を支えるスパイクがどのような進化を見せるのかも注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）