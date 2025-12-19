自分が一番強いはずだったのに…。各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「第2回 小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」の第1回が12月13日に放送。元AKB48女優がイケメン俳優の“強気すぎる”アクションに思わず悶絶してしまう一幕があった。

【映像】元AKB48美女、最強イケメン俳優の“豪運”に悶絶

注目のシーンでは、ハートとクラブの「A」という最強カードを引き当てた元AKB48の肩書を持つ女優・篠崎彩奈と、スペードとハートの「Q」というこちらも超強力カードを持つ俳優・三浦翔平が激突。勝負は最初にテーブルに開かれた3枚は、全部ハートの「6」「9」「8」となったことで、篠崎の雲行きがどんどん怪しくなっていく。

これにより残り2枚のうち1枚でもハートのカードが出れば“フラッシュ”成立となる三浦は、強気に1500点を追加ベット。そうやすやすと勝負を諦められない篠崎も同額をベット（コール）し、。4枚目はスペードの「9」がオープンされる。

ここで三浦はさらに5000点の追加ベット。強気のアクションに篠崎も乗るしかなく、同額をベットし勝負は。運命の5枚目に。するとオープンされたのはなんとハートの「2」で、カードの役では“フラッシュ”成立の三浦が大逆転勝ちに。スタジオが騒然とする中、最後のアクションでも三浦はさらに5000点を追加ベットし、獲得チップの吊り上げを目論む。

当然、負けているとは気づかない篠崎は三浦の強気すぎるアクションに「えぇ…どうしよう」と悶絶。長考していると、周りのメンバーから「一回、（三浦の）顔を見た方がいいんじゃない？」と唆され、三浦の顔を見ると、なぜか三浦は口をもごもごと動かしている。

余裕なのか、“ブラフ”なのか。これが篠崎を「どっちだ？」とさらに悩ませる結果に。最後まで悩んだ篠崎は結局降参（フォールド）を選択。さらなるチップ消失は免れたものの、三浦の隣に座る平成ノブシコブシ吉村崇に「なるほど、おいもちゃんだ」と煽られると「いきたかった〜」と悔しさを滲ませていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

