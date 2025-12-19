「OL」「性欲強いキャラ」を経て、今や情報番組にトークバラエティ、ラジオのレギュラーも複数抱え、大忙しの大久保佳代子さん。そんな大久保さんが阿川佐和子さんの対談連載「阿川佐和子のこの人に会いたい」に登場。阿川さんの前で将来への不安をポロリ。果たして、阿川さんの返答は――。

（おおくぼかよこ 1971年生まれ。愛知県出身。92年に光浦靖子とお笑いコンビ「オアシズ」でデビュー。現在、「ゴゴスマ〜GOGO！ Smile！〜」（TBS系、月曜レギュラー）、「ノンストップ！」（フジテレビ系、木曜レギュラー）など出演多数。近刊に『パジャマあるよと言われても』（マガジンハウス）。）





阿川 今日はありがとうございます。今、忙しいですか。

大久保 ありがたいことに、レギュラーがポンポンポンとあるので。

阿川 ラジオ？ テレビ？

大久保 準レギュラーも含めるとラジオが4、5本、テレビは4本かな。あとゲスト出演もちょこちょこあって。

阿川 じゃ、結構忙しいね。

大久保 もう体力が持たない（笑）。ガッツリ更年期にも入ってますから。

阿川 女の50代って辛いのよね。更年期と介護がセットで来るから。

大久保 まさにセットで来ました。

阿川 やっぱり大変？ 愛知県田原市のご出身だそうで、ご両親は今も地元にお住まいなんですか。

大久保 ええ。今年の頭から父が施設と病院を行ったり来たりで、母は今一人暮らしをしています。兄の家が実家の隣にあるので兄嫁が色々手伝ってくれてはいるんですが、おんぶに抱っこはよくないから、私も名古屋での仕事のついでに月2回くらい帰ってます。だから余計に忙しいし、更年期でモヤモヤするし。ちょっとしたことでイライラしちゃって。

阿川 電話が鳴るとビクッとしない？ 「今度は何？」って。

大久保 ビクッとします。恐る恐る電話に出てみたら、「ドッグフードがなくなったから送って」と。「そんなのLINEしてよ！」って。

阿川 アハハハ。お母様はお元気でいらっしゃる？

大久保 母は今82歳で、10年ほど前にがんをやり、万全の体調とまではいかないんですが、「一人で行けるところまで行くわ」と言ってます。

阿川 お父様は？ 今はもう落ち着かれたんですか。

（阿川 佐和子／週刊文春 2025年12月25日号）