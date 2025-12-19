¡Ö¿·Ì¾¿À¡×¤Þ¤¿¤â¤ä³«ÄÌ±ä´ü¤Ë ¡Ö¼¢²ì¡ÝµþÅÔ¡×¡ÖµþÅÔ¡ÝÂçºå¡×¤É¤Ã¤Á¤â!? ¤¢¤È²¿Ç¯¤«¤«¤ê¤½¤¦¡Ä¡©
2¶è´Ö¤È¤â³«ÄÌ¸«¹þ¤ß¤Ï¡ÖÇò»æ¡×¤Ë
¡¡¿·Ì¾¿À¹âÂ®¤Î³«ÄÌ¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÂçÉý¤Ë±ó¤Î¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2025Ç¯12·î18Æü¡¢NEXCOÀ¾ÆüËÜ¤é¤¬¿ÊÄ½¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤¨¤¨¤¨¥Ã¤Þ¤¿±ä´ü!?¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö¿·Ì¾¿À¡×¤Î·úÀß¾õ¶·¤Ç¤¹¡ÊÃÏ¿Þ¡¿¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¸½ºß¡¢¿·Ì¾¿À¤Ï¼¢²ì¤«¤éµþÅÔ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¡ÖÂçÄÅ¡Ý¾ëÍÛ¡×¶è´Ö¡¢¤½¤³¤«¤é³«ÄÌºÑ¤ß1¶è´Ö¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢µþÅÔ¤«¤éÂçºå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¡ÖÈ¬È¨µþÅÄÊÕ¡Á¹âÄÐ¡×¶è´Ö¤ò·úÀß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤É¤Á¤é¤â³«ÄÌ¤¬ÃÙ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡üÂçÄÅ¡Ý¾ëÍÛ
¡¡¤³¤Î¶è´Ö¤Ï2024Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ï¢ÍíÄ´À°²ñµÄ¤Ç¡¢¹©Äø¤òÀººº¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢³«ÄÌ¸«¹þ¤ß¤¬Çò»æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¢²ì¸©°è¡¢µþÅÔÉÜ°è¤È¤â¤ËÅÚ¹©¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¡¢¶¶ÎÂ¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢µþÅÔÉÜ¤Î±§¼£ÅÄ¸¶ICÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»³º½ÍøºÎ¼è¸å¤ÎËä¤áÌá¤·ÃÏÈ×¤¬¹ÈÏ°Ï¤«¤ÄÆð¼å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÃÏÈ×²þÎÉ¤ÈÀÚÅÚ¹©»ö¤ò·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤éËÜÀþ¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß¤âÁÛÄê°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È³Ì¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Îº®Æþ¾õ¶·¤âÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ú¤Â³¤¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¾õ¶·¤«¤é¡¢2025Ç¯12·î»þÅÀ¤Î¹©»ö¿ÊÄ½¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢º£¸å¤ÎÅÚ¹©¹©»ö¡¢¶¶ÎÂ¹©»ö¡¢ÊÞÁõ»ÜÀß¹©»ö¤Î´°Î»¤Ë¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3Ç¯°Ê¾å¡¢¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë1¡Á2Ç¯ÄøÅÙ¤Î´ü´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºÇÃ»¤Ç¤â2028Ç¯°Ê¹ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÈ¬È¨µþÅÄÊÕ¡Ý¹âÄÐ
¡¡2027Ç¯ÅÙ¤Î³«ÄÌ¤¬ÌÜ»Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ï¢ÍíÄ´À°²ñµÄ¡ÊÂè4²ó¡Ë¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶è´Ö¤Ç¤Ï¹âÄÐJCT¤Î°ìÉô¤ÇÍÑÃÏ¼èÆÀ¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹©»öÌ¤Ãå¼ê¤Î²Õ½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢ËçÊý»Ô¤òÄÌ²á¤¹¤ëËçÊý¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¹©»ö¤Ç¤¹¡£
¡¡2021Ç¯12·î¤ËºöÄê¤µ¤ì¤¿¹ñ¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯À¸ÅÚ¤ò²þ¼Á¤¹¤ëÀßÈ÷¤òÄÉ²Ã¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÀÜ¤¹¤ë½»Âð¤Ø¤Î´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢ÄÉ²ÃÀßÈ÷¤Ë¤âËÉ²»ÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ò·¡¤ê¿Ê¤á¤ë¥·¡¼¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤¬È¯¿Ê¤¹¤ëÎ©¹£¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊÉ¤ÎÅ±µîÊýË¡¤âÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¥·¡¼¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤ÇÄ¾ÀÜÊÉ¤òÀÚºï¤¹¤ë·×²è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¾»ö¶È¤Ç¤Î»öÎã¤äÌÏµ¼»î¸³¤Î·ë²Ì¡¢ÁÛÄê°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤ÈÁû²»¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊÉ¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¾õ¤ËÀÚÃÇ¡¦Å±µî¤¹¤ëÊýË¡¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¥È¥ó¥Í¥ë·¡ºï³«»Ï¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢ËçÊý¥È¥ó¥Í¥ë¤Î·¡¿Ê³«»Ï¤Ï2026Ç¯ÅÙÅßº¢¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢·¡¿Ê¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡Ö2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î³«ÄÌ¤Ïº¤Æñ¡×¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡×ÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤¹À¼¤â
¡¡Ï¢ÍíÄ´À°²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢±èÀþ¤Î¼«¼£ÂÎ¤«¤é°Õ¸«¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³«ÄÌ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ä´ë¶È¤ÎÎ©ÃÏ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÆóÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë³«ÄÌÌÜÉ¸¤Î¸«Ä¾¤·¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡×¡ÖÁá´ü¤Ë³«ÄÌÌÜÉ¸¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤È¤Ê¤ëËçÊý¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¹©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Î°Â¿´¤È°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¤âÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Ù¤»ö¹à¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë¤è¤ëÃÙ±ä¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤¹°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡NEXCOÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢Î¾¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ú¤Â³¤¹©ÄøÀººº¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¬È¨µþÅÄÊÕ¡½¹âÄÐ¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËçÊý¥È¥ó¥Í¥ë¤Î·¡ºï´°Î»¤ÎÌÜÅÓ¤¬¤¿¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ³«ÄÌÌÜÉ¸¤ò¸øÉ½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤¡¢°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¹©ÄøÃ»½Ì¤ËÅØ¤á¡¢1Æü¤âÁá¤¤³«ÄÌ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£