世界150万部突破・39か国刊行の世界的ベストセラーが、『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』（ニック・トレントン著）だ。Amazon.com13,000超のレビューで日本でもベストセラーとなっている話題書について、ライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

「なぜか嫌われている気がする」という思い込み

以前の公務員時代、職場にちょっと怖い先輩がいた。

いわゆる、お局様だ。

別に意地悪をされたわけではない。

ただ、後輩の男性にはにこやかに話しかけるのに、私にはそっけない。

明らかに態度が違う気がした。

「私、何かした？」

「嫌われた？」

毎日そればかり考え、職場に行くのが憂うつだった。

彼女の機嫌を損ねないよう、必要以上に気をつかった。

ある日、思い切って同僚に相談してみたら、「あの人、いつもああだよ」と、さらりと言われた。

その言葉を聞いて、力が抜けた。

しかもよく観察してみたら、男性陣への態度も、そこまで特別優しいわけではなく、むしろ誰に対してもそっけなかった。

私は少し意識しすぎていたのかもしれない。

世界的ベストセラーの教え

この冬も日本で話題となっている、全世界150万部突破のベストセラー『STOP OVERTHINKING』の著者ニック・トレントン（行動心理学修士）もこう述べている。

ある出来事の原因は自分にあると誤解することを「内在化」という。

――『STOP OVERTHINKING』（P.188）より

内在化とは、他人の機嫌や態度を、すべて「自分のせい」として処理してしまう思考のクセだ。

上司が不機嫌そうにしていると「私、何かミスした？」と不安になる。

友人の返信が遅いと「嫌われたかも」と気にして夜も眠れない。

でも実際には、相手は単に忙しいか、別の理由で機嫌が悪いだけのことも多い。

なのに「自分のせい」と思い込んでしまい、余計な気をつかってしまう。

本書によると、こうした内在化は自責の念や自尊心の低下を招くという。

自分を必要以上に責めてしまい、相手の機嫌に振り回されることで、心のスタミナが削られていくのだ。

「早まって自分を犯人にしない人」の習慣

「自分のせいかもしれない」と思ったら、いったんその考えを保留してみよう。

確証がないうちは、早まって自分を犯人にしないこと。

そして、次に事実だけを見る。

「相手が不機嫌そうだった」は事実。

でも「自分のせいで不機嫌」は、あくまで推測にすぎない。

人の機嫌には、無数の理由がある。

自分のせいだと断定するには、あまりにも情報が足りなさすぎる。

他人の感情は、相手のもの。

あなたがコントロールすることはできないし、する必要もない。

「自分ができる範囲」と「相手の領域」を切り分けられたとき、不思議と心に余裕が生まれる。

（本稿は『STOP OVERTHINKING ――思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』に関する特別投稿です）