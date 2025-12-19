【思考力チェック！】小学生がカンタンに解く！ できる人には1分で解けちゃう図形問題！ キミはどこに補助線引く？

「算数ってこんなに楽しかったっけ!?」

と話題沸騰中の書籍『たった1日で誰でも開成・灘中の算数入試問題が解けちゃう本』は「超難関中学の算数問題をフルカラーでイラストをふんだんに使い、対話形式で解説する」という前代未聞の作りになっている。算数の本でありながら「AIにはできないこと」を裏テーマに作られたこの本の著者はDeNAでAIプロダクトマネージャー兼AIエンジニアとして活躍する菅藤佑太氏。菅藤氏はYouTuberとして4年間で840問もの中学算数入試を解説している。本記事はこの本の中から、基本的な算数の知識でちゃんと考えれば解ける城北中学の問題を紹介する。（構成／淡路勇介）

城北中の問題に挑戦！

先生：さぁ、今日は城北中学の問題をやってみよう！ まず、問題に入る前に、図形問題で下のような図に出会ったら問題を解く鍵になることが多いから覚えておいてほしい。

小学生：え〜なにこれ〜？

先生：まぁまぁ。問題に入ろう！ 城北中の2016年の問題に挑戦だ！

四角形ABCDは一辺の長さが5cmの正方形です。図の斜線部分の面積は何㎠ですか。（城北中 2016年）

先生：さて、今回も問題文からわかる部分を図形に書き込んでいこう。まず、名前のついていない点をそれぞれE，F，Gとする。（下図）

小学生：でも、先生！ さっきのあの図形ないよ〜

先生：なかったら〜？

小学生：補助線を引く！

先生：そうだ！えらいぞ！ 図形問題は、補助線を引けるかが鍵なんだ！ キミはどこに補助線を引く？

