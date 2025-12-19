●きょう19日(金)は穏やかな天気 週末は天気下り坂

●あす20日(土)夕方頃～21日(日)朝は一時本降り

●季節外れの暖かさ続く 特に土曜日は気温が20度に届く可能性も

高気圧に覆われ、穏やかな天気が続いている県内…しかし、晴天をもたらしている高気圧は動きが早く、今夜には日本の東に中心が遠ざかっていく見込みです。





きょう19日(金)の日中のうちは、まだ高気圧は西に勢力を残すので、県内は穏やかな天気は続きそうですが、午後は少々雲は目立ち始める所も出てきます。





そして、あす20日(土)は、次の低気圧や前線の接近で天気は下り坂。次第に雲が厚みを増し、夕方前後あたりからは大きくまとまった雨雲が流れ込み始めて、夜には少々雨脚が強まる所もありそうです。

その後、日曜日の朝頃にかけて雨が残りやすい、とみています。





しかし、天気がぐずつく週末ですが、週末にかけて師走と思えないほど気温は高めで経過します。特に、あす20日(土)は南風が流れ込むことで、日中の気温は20度に届く可能性もあります。



寒さが和らいでいるタイミングを、大掃除などに上手に活用していくと良いでしょう。





きょう19日(金)の県内は、まずまず穏やかな天気が続きますが、午後は、多少雲が目立ってくるので、お洗濯など日ざしが必要な作業は早めに取り掛かるのがオススメです。





また、師走のわりには暖かく、日中の最高気温は15度から17度くらいまで上がる所が多くなります。夜の冷え込みも弱く、イルミネーションを楽しむにも比較的身軽な服装で大丈夫です。





あす20日(土)は天気下り坂…午前のうちから一部にわか雨の可能性がありますが、全般には午後、大体夕方前後から本格的に天気が崩れ始め、夜は一時本降りとなる所も。日曜日は朝にかけてぐずつき、日中も雲多めの空が続く所が多くなりそうです。

土曜日は山口市内で気温が20度に達する可能性があるなど、一段と季節外れの暖かさになるタイミングも。

来週も天気は周期的に変わり、週明けは晴れ間多めですが、来週中頃、クリスマスイブあたりは一時雨となるでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

