まるで地下アイドル？握手会にコスプレ撮影、高額差し入れも…「推し活」化するプロ野球選手のトークショーがカオスすぎる

オフシーズンのプロ野球選手は、来季に向けたトレーニングに励む一方で、球団主催のイベントやトークショーに登場する機会も多い。

しかしここ最近、選手とファン双方にとって“特別な機会”であるところのファンミーティングにあやしげな流れが生まれている。その不穏さがいよいよ目立って確認されたのが、12月7日に行われた、ロッテ山本大斗・西川史礁両選手のトークショーであった。チケット販売後も購入者への案内が届かず、多くの人が運営会社と連絡が取れないまま、直前になって内容や会場の変更が相次いだのだ。

こうしたずさんな運営によるあやしげなトークイベントが各地で相次ぎ、ファンと選手の信頼を揺るがし始めている。

前編記事『プロ野球ファンミーティングでトラブル続出「イベントが突然中止に」「運営会社と音信普通」相次ぐ混乱の実態』より続く。

アイドル型ビジネスモデルの導入と、選手のドル売り

近年、推し活の広がりは各分野に波及していて、プロ野球もその流れの真っただ中にいる。球団側のプロモーションもそれをある程度当て込むようになってきており、選手をアイドルのような見せ方で売り出すシーン（通称「ドル売り」）も散見される。

たとえば今年3月、雑誌『anan』の表紙をスーツ姿の日ハムの5選手が飾ったこと（すぐ重版となり好評だったようである）や、オリックスの本拠地・京セラドームに金の額縁に収められた選手の笑顔の写真パネルが並べられていることなども、その流れの一環といえる。アイドルやアニメなどと同様、選手たちのアクリルスタンドや応援うちわ、マスコットぬいぐるみなどを販売しているチームも多い。

特にオリックスは明確にその方向に舵を切っていて、女性ファンを「オリ姫」と呼び、好きな選手を選ぶ「オリメン」投票を実施しているほか、選手がアイドルのようなビジュアル撮影を行うなどアイドル性を前面に押し出した施策を展開。これがハマって順調に集客を伸ばしている。

アイドル関連のビジネスモデルの根幹を支えているのは、トークショーや撮影会、抽選会、握手会といった小規模イベントだ。こうした場で、コアなファンの“推したい・課金したい”欲を満たしつつ、確実に集金を果たす仕組みができあがっている。

こうしたビジネスモデルが、ドル売りが進むプロ野球界に転用され、オフシーズンに類似の小規模イベントが乱立するのは、ある意味で必然の流れだったといえる。

しかし、そうしたイベントを手がけているのは球団公式の運営会社だけではない。球団非公式のイベント会社もひしめいていて、むしろプロ野球がアイドル型ビジネスを取り入れ始めた今こそが金儲けのチャンスとばかりに、ノウハウもモラルも欠いた有象無象の運営会社が群がってきているのが実情だ。

なお、こうしたファンビジネスの広がりは、イベントのみに留まらず近年ますます顕著になっている。つい先日も、阪神タイガース・森下翔太選手が開設した年額20万円の高額ファンクラブがわずか4カ月で閉鎖となったことが話題になった。最近では、こうした個人ファンクラブやオンラインサロン型の独自サービスを立ち上げる選手も増えており、その運営方法や価格設定をめぐって疑問視されるケースも少なくない。

反社ビジネスの温床になる可能性も

外から見ていると「球団がイベント運営会社を取り締まればいいではないか」という気がするのだが、プロ野球選手はあくまで個人事業主。統一契約書の第16条「写真と出演」で肖像権・著作権などに関することは定められているものの、球団非公式の小規模イベントへの参加については、球団側が口出ししにくい現状がある。

つまり選手は比較的自由にやれる代わりに、球団からのサポートを期待することはできない。リスクマネジメントを自ら行う必要があるわけである。トークショーを持ち掛けてきたそのイベント会社を信用していいものかどうか、自分の目でみて判断する、ということである。

球団や大学野球連盟では、選手を対象にSNS対策やコンプライアンスに関する研修を行うことがある。しかし、ここ最近になって問題が目立ち始めたファンミーティング系の小規模イベントについては、まだ十分に注意喚起されていないのが実情だ。球団・選手ともに、この分野への警戒心やリスク対策が追いついていない印象を受ける。

しかし現況を放置するのはかんばしくない。このままいけばファンの不満は募り、選手の信頼は落ち、それはおそらく野球界全体にも波及していく。また、悪質なビジネスの温床となれば反社勢力の関わりも懸念される。

コスプレ撮影に差し入れのリクエスト…アイドルさながらのイベント会場

また、選手がファンサービスとして見せる隙が――もちろん選手によって個人差はあるものの――結果的に悪質な業者を引き寄せる呼び水になっている可能性も否めない。

これは、ある女性ファンが体験した、某球団の若手選手によるトークショーでの出来事だ。進行やトークは終始グダグダで、合間には選手がコスプレ姿で登場し、なんとか場をつなぐような構成だった。それでも会場には女性ファンの黄色い声援が飛び交い、カメラの撮影音が鳴り響いていた。

シーズン中の貴重な話が聞けると思いきや、トークでは「差し入れ品はどんなものが嬉しいか」といった話題が飛び出し、「某ブランドの服やサングラス、スタバのカードがいい」といった発言もあったという。参加した女性は、自身と周囲との熱量の差やイベントの内情に大層衝撃を受けたそうだ。

世の中なんでも需要と供給で成り立っているので、選手とファンが満たされているなら外野がとやかく言うことではない。とはいえ、トーク内容にはもう少しオブラートがほしいというか、一定の節度は保ってほしいところだ。内容は稚拙で未熟なのに集金システムだけが妙にしっかりしているイベントが乱立するのは、野球界にとってあまりプラスではないような気がする。

ファンミーティングのようなイベントに選手が参加するメリットは、オフにちょっとした副収入を得られることや、ファンとの交流ができることだ。

ファンに直接感謝を伝えられる機会であり、応援してくれる人々の顔を間近で見ることでモチベーションの向上にもつながる。もっとありていにいうなら、女性ファンにちやほやされれば嬉しいだろうし、そこから少し増長してしまうことがあっても、人間であれば自然なことだろう。

そうした心理や、心の動き自体に罪はないのだが、悪い業者はそのにおいを嗅ぎつけて近寄ってくる。「ダンナ、アタクシがブランド品や金券を差し入れでたっぷりもらえるようなモテモテなイベントを打ちますよ」という怪しげな業者に、選手が甘い考えで応じてしまうケースもある。結果として、ずさんな運営によるトラブルが発生するのだ。

選手自身が危機感をもち、イベント業者を見極めていくという意識は今後必要になってくると思う。

悪質な業者がはびこる環境を見直すべき

制度の見直しも視野に入れつつ、球団はこれまでノータッチだった選手個人の小規模イベントに対して、一定の介入ができる体制を整えるのがよろしかろう。たとえば、非公式のイベント案件については、球団が選手と運営会社の間に入る仕組みを設けるなどである。

手間は増えるがビジネス拡大の契機にもなるし、何より球界の健全化のためにも、どのみち看過するのは得策ではない。

アイドル型ビジネスモデルの導入は“推し文化”が主流の現代にはよく合っているし結果も出ているが、賛否はある。「野球界を活気づかせるいいアプローチ」という声もあれば、「スポーツは実力の世界なのだから、ルッキズム重視の割合が増すことに違和感を抱く」という声もある。

なお、ファンミーティングに詳しい関係者の話によれば、「今は質の低い業者が悪目立ちしているが、価格・内容ともに良心的で満足度の高いイベント運営会社もちゃんと存在している」という。

然るべく企画・運営されたファンミーティングは、選手とファンをつなぐかけがえのない素晴らしい場であることは間違いない。健全な競争を育むためにも、今後は質の低い業者が自然と淘汰されていく環境づくりを球界全体で整えていくことが望ましい。

