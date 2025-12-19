「若者の鉄道離れ」の原因？外国人は”格安でJR乗り放題”なのに、日本人向けフリーきっぷが消えゆく現実

通貨安が進む日本に、世界中から「安い国」として観光客が押し寄せるのは、ある意味では当然の流れといえる。

その一方で、日本に暮らす私たちが海外へ出ることは、かつてよりもずっと難しくなっている。米国は同盟国でありながら入国審査が厳格化し、ヨーロッパは距離も遠く渡航費が高騰。さらに、日中関係の悪化や台湾有事の懸念など、地政学的なリスクも重なっている。「外国の鉄道での乗り放題旅行」は、現実的に困難な世界情勢になってしまった。

せめて日本国内だけでも、手軽に安く鉄道旅行を楽しみたい……そう願う人は多いだろうが、現実にはそれすらも簡単ではなくなっている。

前編記事『《5万円で7日間“JR乗り放題”》外国人限定きっぷ「ジャパン・レール・パス」はなぜこんなに安い？廃止できない理由』より続く。

各種フリーパスの衰退

かつて存在した多様なフリーパスは、近年になって次々と姿を消している。

JR線の普通・快速列車（一部例外を除く）に1日乗り放題となるお得なきっぷ「青春18きっぷ」は、春・夏・冬の期間限定で発売されているが、2024年冬季からは利用開始日から連続する3日間もしくは5日間という日程でしか使用することができず、さらに同行者とシェアすることも不可能な仕様となった。この突然の改変は、多くの鉄道ファンを失望させた。

国鉄時代の「周遊券」や、その後継にあたる「周遊きっぷ」もとっくに廃止され、またJR東日本が発売していた「三連休パス」も画期的なきっぷだったが、2009年度をもって販売を終了し、今では存在しない。

現在、通年で利用できるフリーパスといえば、「北海道フリーパス」「仙台まるごとパス」「都区内パス」「東京フリーきっぷ」「JR東海＆16私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ」「四国フリーきっぷ」「旅名人の九州満喫きっぷ」「ぐるっと九州きっぷ」あたりが挙げられるが、これらはいずれもエリアが限定されている。

また、JR東日本の「大人の休日倶楽部パス」は、東日本フリーエリア内を5日間乗り放題で普通車1万8800円（えきねっと購入時）、さらに東日本・北海道フリーエリア内でも普通車2万6740円（同）で利用でき、新幹線の普通車指定席も6回まで使えるなど、非常に使い勝手の良い内容となっているのだが、50歳以上でなければ加入できないのがネックだ。40代以下の利用者にとっては、残念ながら「指をくわえて見ているしかない」存在となっているのが実情である。

このように、エリアや年齢を限定するサービスばかりが残り、全JRを横断して利用できるフリーパスは、もはや期間限定の「青春18きっぷ」だけになってしまっているのが現状だ。

「ジャパン・レール・パス」への憎しみばかりでいいのか？

そんな状況のなかで、「ジャパン・レール・パス」への不満が高まっているのはたしかだ。しかし、それは他者を引きずり下ろすような発想であり、健全な考え方とはいえない。

問題なのは、外国人観光客が優遇されていることではなく、日本人自身が旅行にかけるお金と時間の余裕を失いつつあるという現実のほうだ。

その意味で注目すべき取り組みとして、JR東日本の「旅せよ平日！JR東日本たびキュン早割パス」（通称：「キュンパス」）がある。

このパスは、新幹線や特急列車の自由席を含むフリーエリア内が、1日または連続2日間乗り放題になるというもの。さらに普通車指定席も、1日用で2回、2日用で4回まで座席指定が可能だ。「えきねっと」限定販売で、利用期間は平日のみ（土・日・祝は除く）だが、1日用は1万円、2日用は1万8000円と比較的手頃な価格で、大人のみが対象となっている。利用開始の1ヶ月前から14日前までに購入する必要がある。

比較的利用者が少ない平日に限定されている分、混雑を避けながら安価に新幹線や特急を利用できる点が特徴で、「キュンパス」は実際に高い人気を集めている。

なお、先ほど挙げたJR東日本の「大人の休日倶楽部パス」も、使用できる期間は鉄道の閑散期に限定されており、混雑を避けてお得に旅行できる設定となっている。

「えきねっと」「e5489」を活用したフリーパスを

「ジャパン・レール・パス」は、訪日外国人の誘致という社会的な使命を持っている。その一方で、「青春18きっぷ」は国鉄時代から続く、全JR線を利用できる唯一のフリーパスとして生き残っているサービスである。

現時点で全JR線を対象とする新たなフリーパスをつくろうという姿勢は、JR各社には見られない。しかし、JR東日本の「キュンパス」や「大人の休日倶楽部パス」のように、ネット予約サービスと連動させた形なら、新しいフリーパスを現実的に実現できる可能性があるだろう。

現在、JRのネット予約サービスは大きく2つに分かれている。JR東日本の「えきねっと」と、JR西日本の「e5489」だ。「えきねっと」のサービス範囲はJR東日本とJR北海道、「e5489」はJR西日本・JR東海・JR四国・JR九州である。つまり、この両方に登録しておけば、事実上すべてのJR線の予約をカバーできる体制となっている。

「えきねっと」では、すでに鉄道パスとそれに紐づいた指定席の予約が可能となっており、「e5489」でも同様の仕組みを導入すれば、全国規模でネット予約と連携したフリーパスの実現が見えてくる。

仮に「e5489」がフリーパスと指定席予約を紐づけるシステムを整えれば、「キュンパス」や「大人の休日倶楽部パス」と「えきねっと」の組み合わせが東日本・北海道をカバーしているのと同様に、東海地方から西日本、四国、九州までを網羅できるようになる。複数のフリーパスを併用することで、事実上「日本全国を巡れるフリーパス」と同様の効果を発揮できるはずだ。

この2つのネット予約サービスを活用することで、たとえ期間限定であっても現役世代や学生でも使いやすいお得な鉄道旅行が実現できる。現実的に可能なのはこの方向性だろう。

こうした新たなサービスが生まれれば、より多くの人が鉄道旅行を楽しめるようになり、旅が身近な存在になると考えられる。その結果、「ジャパン・レール・パス」を利用する外国人との軋轢も、自然と和らいでいくだろう。

こうして見ていくと、日本で暮らす現役世代にふさわしい新しいフリーパスの形が、おのずと導き出せるのではないだろうか。

・・・・・・

【もっと読む】『JRの人気乗車券「青春18きっぷ」の販売数が激減していた…利用者離れを一気に加速させた「ニーズ無視のルール変更」』

【もっと読む】実際に使ってみたらJR「青春18きっぷ」の販売数激減の理由がわかった…人気乗車券を買い支えていた大量の旅行好きが失望「許せない改悪」