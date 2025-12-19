お茶離れの時代に、静岡の大人気カフェが挑む「次世代の茶文化」…34歳の若きオーナーが描く日本茶の未来

静岡駅から少し歩いた先に広がる鷹匠（たかじょう）地区は、古い路地と新しい感性が混ざり合う、都市のなかの小さな文化圏だ。朝は散歩する住民が行き交い、時間が進むにつれ、周辺の店を目当てに人がゆっくりと集まりはじめる。

その一角に、開放的な日本茶カフェがある。店名は「GOOD TIMING TEA」。ふらりと立ち寄り、気の向くままに一杯を楽しめるこの場所から、駿河の新しい茶文化が静かに芽生えていた。

若い感性でつくる、軽やかな店の空気

ガラス戸を開け放った店内は、光がやわらかく行き渡っている。読書をする人、会話を楽しむ人、海外からの旅行者。それぞれが自分のペースで時を過ごし、その風景の中にお茶が寄り添っている。

店を率いるのは、オーナーの和田健さん（34歳）。和やかに客を迎える杉山迅さん、石井元さんら、20代から30代前半の若いスタッフ5人が店を支えている。

オーナーの和田さん自身は、市内の人気カフェ「ハグコーヒー」でバリスタとして働いた経験があり、そこで身につけた店づくりの感覚が、現在の「GOOD TIMING TEA」に生かされているという。

家業の製茶問屋を「1年で追い出された」

和田さんの実家は、三代続く製茶問屋「だるまや和田清商店」だ。創業者は熟練のだるま職人だった和田清。だるま作りの閑散期に製茶業を始めたことをきっかけに、1960年代から現在の形へと至っている。

製茶問屋の仕事は、市場で茶葉を見極め、合組（産地や品種の異なる茶葉を合わせて味を調える技術）や火入れ（焙煎で香りを整える技術）を行い、県内外のお茶屋へ卸すこと。どれもマニュアル化できない高度な職人技だ。

「実は実家で働いていたんですが、1年で追い出されちゃったんですよ」

和田さんは笑いながらそう振り返るが、当時抱えていた違和感は鮮明だ。

「どれだけいいお茶を仕上げても、最終的には“何キロでいくら”という数字でしか評価されない。父も全身全霊でお茶を仕上げているのに、飲む人の声を知る機会がない。当時20代前半の自分には、そこがどうにもモヤモヤしてしまって、本腰を入れられなくて。結局、戦力になれなかったんです」

コーヒーが教えてくれた答え

そんな時期に出会ったのが、静岡市内の人気店「ハグコーヒー」だった。バリスタとして働くようになると、和田さんはそこで全く違う風景を見ることになる。コーヒーを媒介に人が集まり、会話が生まれ、企画が動く。飲む人の表情や反応がその場で伝わり、店がひとつのコミュニティとして機能していた。

「カルチャーショックでしたね、そして悔しかった。なんでお茶にはこれができないのかって。製茶問屋の生まれだからこそ、お茶が負けているのを認めたくなかった。ハグコーヒーでは毎日が刺激的で仕事にも情熱を傾けられたし、自分もこんな日本茶のカフェをいつかつくりたいと思うようになったんです」

そんな思いを抱きはじめたころ、ある決定的な言葉が和田さんの視点を変える。それは、慕っていたハグコーヒーのオーナーが、ある日の会話の中でふと口にした一言だった。

「飲む人のために」お茶を見る視点が変わった

「コーヒーはミルクを入れたり、キャラメルを合わせたり、いろんな楽しみ方を提案してる。でも、お茶は、なにか努力してる？」

そのひと言は、和田さんにとって忘れがたい衝撃だった。

「父や現場の努力はよく知っています。だから最初は、『お茶だって努力している』と心の中で強く思ったんです。でも、その言葉をいったん飲み込んで気づいたんですよね。自分がずっと感じていたモヤモヤの正体はこれだったんだと。

お茶の世界は、お茶屋としての技術や伝統を磨くことには一生懸命なのに、飲む人にどう届くかという視点が欠けていたんだと」

この気づきをきっかけに、「飲む人のために」という視点は和田さんの中で確かな軸となっていった。日本茶に新しい場をつくりたい――その思いは、いよいよ現実の行動へと向かっていく。

いざスタート！仲間と始まった店づくり

独立を決意し、店を開く場所を探していたころ、静岡駅から徒歩10分ほどの鷹匠に空き物件が出た。鷹匠は古い路地と新しい感性が混ざり合う街だ。個性的な店が点在し、落ち着いた空気の中にも文化が息づく。和田さんは現地を見て、ここで始めようと即決した。

開業にあたり家族から心配もされたが、実家を頼る選択肢は取らなかった。銀行から融資を受け、自分の力で立ち上げると決めた。

「お茶の需要が減っているということは、それだけお客さんに求められていないということ。それでも店をやるなら、必要とされる存在を目指さないと意味がない。親の会社に頼る形では、本気で取り組めないと思ったんです」

準備を進める中で、まず声をかけたのは幼馴染の杉山迅さんだった。

「僕、デザインができなくて。メニュー表ひとつ作るにも困っていたので、当時デザイン系の専門学校に通っていた彼にお願いしました。彼と僕はよく似ていたんです。お互い実家が老舗で、自らはぶらぶらしている境遇が（笑）」

杉山さんの実家は、江戸時代から続く駿河竹千筋細工職人の家系。繊細なものづくりの感性が、店の空気にも自然と生きていった。

続いて声をかけたのは、従弟の郄橋玄機さんだ。アメリカ留学中に円安や物価高、コロナ禍の影響で帰国を余儀なくされたが、大手カフェでの勤務経験があり、英語も堪能。海外からの客にもスマートに対応できる存在だ。

こうして2023年11月、「GOOD TIMING TEA」が誕生した。だが、現実は甘くはなかった。

「最初のひと月が終わってみんなの給料を払い終えたら、銀行の残高が5000円でした。ぴったり5000円が残ったから、俺ってセンスあるなと思ったけれど（笑）さすがに冷や汗をかきましたね」

それでも誰ひとり欠けることなく、オープンから2年経った今も、当初の5人で店を続けている。

「最初からこんなに人を集めて大丈夫？ と、周囲からは言われました。でも、このメンバーに恵まれたのは強運だったとしか言えないです」

お茶は味だけじゃない…大切なのは届け方

営業時間は朝8時から夜9時まで。アイドルタイムなしの通し営業はハードに見えるが、それはまったく苦に感じていないという。

「お茶を手に取ってもらうには、お茶そのものよりも、まず環境が大事だと思っています。居心地のいい空間や、いつ来ても開いているという安心感。そうした環境が整って、そのなかに自然にお茶があるのが理想なんです。

営業時間の設定も、掃除を丁寧に行うのも、その環境づくりに必要なこと。お客様とのコミュニケーションは、ごく自然に生まれています」

母親に手を引かれた子どもが「また来るね」と笑顔で手を振り、杉山さんが明るく見送る。その姿は、決してマニュアルではつくれない、この店ならではの空気を物語っている。

店のスタイルはカジュアルだが、提供するお茶はいわずもがな本格派だ。そうした部分をどこまで表に出すかは、日々揺れながら探り続けているという。

「エンタメに寄りすぎると本質がぼやけてしまいますし、かといって『お茶とはこういうものだ』と強く言いすぎれば、かつて自分が感じた“飲む人の声が置き去りになる状態”に戻ってしまう。それは自分が目指す方向ではないので、常にバランスを模索しながら進んでいます」

思い立ったときにふらりと立ち寄れる――。店名「GOOD TIMING TEA」には、そんな場でありたいという思いがにじむ。

客層は若者から県外の来訪者まで幅広い。お茶が日常から少し離れている人でも、この場所では自然に一杯を楽しむ姿がある。その光景に、和田さんが探し続けてきた「届け方」が、少しずつ形になっているのが見える。

お茶を軸に、人と文化が交わる場所へ

届け方を考え続けていくうちに、和田さんの関心は「お茶をどう飲んでもらうか」だけでなく、「文化としてどう息づかせていくか」へと自然に広がっていった。

店内では、日本画の展示や、実家で卸している“だるま”にアーティストが彩色を施す企画なども行われている。お茶を楽しむ空間でありながら、文化の発信地としての側面も持つ。

店の暖簾を手がけたのは、「お茶染めWashizu.」を展開する鷲巣恭一郎さんだ。柔らかな色合いで和やかさを醸しながら、どこか凛とした気配も宿す暖簾は、訪れる人の歩みを自然に緩めてくれる。

鷲巣さんは明治初期から続く「鷲巣染物店」の5代目で、駿河和染の職人でもある。「GOOD TIMING TEA」では、通常なら捨てられる茶殻を“たい肥”として再利用しているが、鷲巣さんはその茶殻を染め物の素材として活かしている。

曽祖父はだるま職人、実家は製茶業。和田さんにとって、ものづくりや地域の文化は、常に生活の中にあった。実家のだるまを店に飾っているのも、受け継がれてきた文化を途切れさせたくないという思いからだ。鷲巣さんの「文化は一部で囲うものではなく、広く誰もが手に取れるものであるべき」という考えにも強く心を動かされた。

未来を育てるのは、流行ではなく日々の営み

では、こうして場を育ててきた和田さんは、この先のお茶の未来をどう見ているのだろうか。「店を始めてまだ2年なので、偉そうなことは言えないんですけど」と前置きしつつも、穏やかに言葉を続ける。

「お茶に関わる人は、誠実でポジティブな人が多いんですよ。自分は特別に知識があるわけでもないですが、その中で盛り上げ役になれればいいなと思っています」

大げさな理想や声高な主張ではなく、目の前の一杯を丁寧に手渡す。和田さんのそんな姿勢と積み重ねが店の空気をつくり、人々とお茶との距離をゆっくりと近づけているのが分かる。

「いつかお茶をテーマにした複合的な施設をつくりたいんです。協力してくれる農家さんがいれば、一緒にやってみたいですね。お茶って、まだまだ面白くなると思うから」

日本茶はいま、インバウンド需要や抹茶ブームで注目を集めている。しかし、文化として根付く力は、そうした一過性の流行とは別のところで育つのだろう。街の一角で静かに続く営みの中に、その種が確かに芽吹きはじめていた。

「GOOD TIMING TEA」で育まれる日常は、駿河のお茶が次の時代へ向かう流れの一端を、着実に担っている。

