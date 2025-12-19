もはや日本が中国をマネしても勝てない…加熱するAIロボット開発競争で「日本企業に残された戦い方」

日本にチャンスはある？

世界経済の次なる牽引役として、AIロボット分野が急浮上しており、2050年には775兆円規模の巨大市場へ成長すると予測されている。

この新領域で先行するのは、国策として約21兆円の投資を行う中国と、対抗して支援を強化する米国だ。両国による覇権争いが激化する中、かつてロボット大国を誇った日本の存在感は薄れつつある。

川崎重工や村田製作所などが開発や企業連合の結成に動き出しているが 、エヌビディア幹部からは「もはやロボット大国ではない」と厳しい評価を下されているのが現実だ。産業用ロボットの特許数でも中国に圧倒されている。

世界が産業用からAIロボットへとシフトする中、日本企業も開発を急ぐものの、現状は遅れを取っている。

実は、かつてわが国には、世界に先駆けて人型ロボットの開発に取り組んだ企業があった。ホンダの“アシモ”だ。

第2次世界大戦後、ホンダは自転車と原動機（エンジン）を結合させる新しい試みを実現し、四輪車、航空機（ホンダジェット）、そして宇宙開発にも取り組んだ。ホンダという企業は、二輪・四輪車に限らず新たな動力源とソフトウェアを組み合わせて、付加価値を創出する企業と言うこともできる。

人型ロボットのボディ、関節、二足歩行時の動作制御などに必要な部品、パーツの供給において、わが国の製造技術への要請は高まるだろう。

特に、自動車の製造技術は、軽量化や転倒・事故回避、電力消費量の軽減、よりしなやかな動作の実現などに欠かせない。ロボットパーツの製造では、炭素繊維をはじめとする素材、工作機械関連分野でもわが国企業のチャンスは増えるだろう。

中国の勢いはとまらない

一方、ヒューマノイドをはじめ、AIロボットの心臓部分はAIにある。

AIの推論能力の向上、それを支えるAIチップ分野で、現在のわが国には米中のIT大手企業と互角に競争できる企業は見当たらない。

中国のユニツリーは、制御システムを自社開発しつつ、他社が開発したAIモデルの導入にも取り組む。オープンソースをベースに、AI関連政策を実行した中国政府の産業政策の影響は絶大だ。

ユニツリーは、中国の本土株式市場への新規株式公開（IPO）を計画している。実現すれば、中国初の人型ロボットメーカーの上場になるようだ。

それをきっかけに、中国ロボット企業の資金調達が急増し、人型ロボットの生産急増、世界的な価格競争激化が鮮明化する展開も想定される。現時点で、産業用ロボット、数値制御装置、工作機械などわが国の企業にチャンスは残っているが、楽観できる状況ではない。

わが国の企業が世界のロボット市場で競争力を持つためには、大きく2つの取り組みが欠かせない。

一つ目は、提携戦略の立案と実行だ。

AIロボット分野で成長を目指すのはエヌビディアだけではない。テスラ、マイクロソフト、アマゾンなど参入する企業は増えている。いずれも自社でAI、半導体設計などソフトウェア分野に強みを持つ。

米1X（ワン・エックス）テクノロジーズは、家庭向けヒューマノイド“ネオ”のプレオーダーを開始した。月額499ドル（約7万7000円）のサブスクリプションか、2万ドル（310万円程度）の一括購入が選択可能だ。

わが国の企業はこうした企業と協業、提携し、AIを搭載したロボットに必要な人材（発想）、ビジネスモデルを吸収することも有力な選択肢だろう。

日本が競争力を高めるために

二つ目は、わが国の企業が垂直統合の発想から脱却することだ。

AI、半導体、ロボットの開発製造などを、中国企業のようにすべて自己完結することはもはや現実的ではない。むしろ水平分業へと発想を切り替え、ロボットの受託製造体制を築くことができれば新たな勝機が見えてくるはずだ。

米国では、熟練した職人が枯渇している。TSMCがチップの受託製造でシェアを高め台湾経済が成長したように、先端のロボット受託製造分野で、わが国産業界が競争力を発揮する可能性はあるだろう。

今後、ロボット分野で水平分業を志向する企業が増えるにつれ、設備投資や研究開発への公的支援がより一層求められるようになるだろう。

また、AIやAIロボットの利用に伴い、若年層や単純作業に従事する人の雇用機会が減少する懸念も高まっている。産業構造の変化に取り残される人々への職業訓練など、政府が果たすべき支援の役割は今後ますます大きくなるだろう。

官民一体となって対応力を引き上げることは、わが国のAIロボット分野での競争力向上に欠かせない。

