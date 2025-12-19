ワールドシリーズを制したドジャースのポストシーズン分配金は、フルシェア（全額配分）が1人当たり48万4748ドル（約7541万円）となった。大谷翔平、山本由伸らが受け取る。スポーツ専門局「ESPN」電子版が18日（日本時間19日）に報じている。

6月1日以降にチームに在籍、または負傷者リスト（IL）に入っていたワールドシリーズ出場資格のある全選手および監督は、フルシェアを受け取る資格がある。6月1日以前にチームを離れていた選手については、そのチームの選手投票により、フルシェアまたはパーシャルシェア（部分配分）が与えられるかが決まる。

ドジャースの選手たちは、フルシェアを82口、パーシャルシェア12.5口に加え、現金賞（シェアをもらえなかった人用の現金ボーナス）34万ドルを投票で決定し、総額4610万ドル（約71.7億円）のプールを分配した。48万4748ドルはドジャースの選手たちが2024年に受け取った額より増えている。

コミッショナー事務局が発表したところによると、ポストシーズン全体の分配金総額は約1億2820万ドル（約199.4億円）で、2024年の過去最高額1億2910万ドルからはわずかに減少した。年間の分配金総額は、各球場の収容人数の影響を受ける。

ア・リーグ王者ブルージェイズのフルシェアは35万4118ドル（約5510万円）で、前年にドジャースに敗れたヤンキース（35万4572ドル）をわずかに下回った。ブルージェイズはフルシェア70口、パーシャルシェア15.44口、現金賞50万8500ドルを分配している。