【難解英熟語クイズ】”Have a blast” ってどういう意味？…日常会話でよく使う英語表現です

あなたはわかりますか？

突然ですが、“Have a blast”ってどういう意味かわかりますか？

“blast”は「爆発」を意味しますが、口語スラングでは全然違う使われ方をします！一体どういう意味なのでしょうか？

気になる正解は……

正解は・・・

「楽しむ」でした！

「have a blast」は「楽しさが爆発するほど最高の時間を過ごす」という意味のスラング表現です。blast（ブラスト）の本来の意味は爆発、爆風、突風、大きな音などですが、転じてスラングとして「（楽しさが）爆発する」「（人が）大勢集まって大騒ぎする賑やかなこと」などを指すようになり、そこから「最高に楽しい時間」「大いに楽しむ」という意味で使われるようになりました。

例文としては、「We had a blast at Sarah's wedding last night.（昨夜のサラの結婚式、すごく楽しかったよ！）」や、「Have you ever tried wake-boarding? You'll have a blast!（ウェイクボードをやったことある？めちゃくちゃ楽しいよ！）」などがあります。

この機会に意味をしっかり覚えておきましょう。