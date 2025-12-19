【難解英熟語クイズ】”Have a blast” ってどういう意味？…日常会話でよく使う英語表現です
あなたはわかりますか？
突然ですが、“Have a blast”ってどういう意味かわかりますか？
“blast”は「爆発」を意味しますが、口語スラングでは全然違う使われ方をします！一体どういう意味なのでしょうか？
気になる正解は……
正解は・・・
「楽しむ」でした！
「have a blast」は「楽しさが爆発するほど最高の時間を過ごす」という意味のスラング表現です。blast（ブラスト）の本来の意味は爆発、爆風、突風、大きな音などですが、転じてスラングとして「（楽しさが）爆発する」「（人が）大勢集まって大騒ぎする賑やかなこと」などを指すようになり、そこから「最高に楽しい時間」「大いに楽しむ」という意味で使われるようになりました。
例文としては、「We had a blast at Sarah's wedding last night.（昨夜のサラの結婚式、すごく楽しかったよ！）」や、「Have you ever tried wake-boarding? You'll have a blast!（ウェイクボードをやったことある？めちゃくちゃ楽しいよ！）」などがあります。
この機会に意味をしっかり覚えておきましょう。