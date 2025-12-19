あの日「原子炉の中で何が起こっていたのか」…吉田所長、病床で語った言葉「ベントができたかどうかの自信は、僕はありません」が意味することとは

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

『福島第一原発事故の「真実」検証編』連載第47回

福島第一原発事故から1年余りが過ぎた2012年5月、病床にあった元所長・吉田昌郎が、国会事故調の黒川清委員長らに語った「ベントに自信はない」という言葉は、事故対応の根幹に揺さぶりを与えるものであった。公式記録に記された「ベント成功」の影で、何が本当だったのか。吉田の証言と未公表資料から、その“見えなかった現実”が浮かび上がる。

原発事故から1年

福島第一原発の事故から1年余りがたった2012年5月14日。

この日、東京・信濃町にある慶應義塾大学病院に入院していた福島第一原発の吉田昌郎元所長の病室に、国会に設置された事故調査委員会の黒川清委員長らが訪れていた。国会事故調は、福島第一原発事故の原因の究明と事故防止の対策について提言を行うため発足した組織で、この約2ヵ月後報告書をまとめている。

国会事故調は、事故に関わった重要人物を国会に呼んで公開で聴取していて、現場の最前線で指揮をとった吉田もその対象だった。しかし吉田は2011年12月に福島第一原発の所長を退いたあと、食道がんの治療のため、入院生活を送っていた。この日、黒川らは病室で吉田から1時間半近くにわたり話を聞く。吉田はこの1年余りあと、2013年7月9日に食道がんで還らぬ人となる。この日の聞き取りは、吉田への最後の聴取となった。

事故当時、免震棟で指揮をとり続けた吉田は、事故対応の重要な局面で何を思っていたのか。

関係者への取材でその詳細が浮かび上がってきた。

吉田は何を思っていたのか

聴取のなかで、吉田は、格納容器を守るために事故翌日の3月12日、1号機で行われたベントについて意外な発言を繰り返していた。

「いまだに言うんですけども、ベントができたかどうかの自信は、僕はありません」

1号機のベントは、いずれの事故調査報告書でも、「吉田所長は3月12日午後2時半頃にベントによる放射性物質の放出がなされたと判断」と記されている。しかし、吉田は、「できたかどうかわからない」と語っていたのだ。

さらに、この言葉を裏付ける未発表の資料があることもわかった。政府の事故調査・検証委員会の事故原因を調べていたチームが、2011年8月にまとめた内部資料である。これは、政府事故調が中間報告を発表する4ヵ月前に、事故対応の問題点を整理したもので、吉田らからヒアリングした内容が記されていた。

資料には「1号機のベント」について、「成功したかどうか、今も確証はない」と明記されている。

その理由について、資料には、次のように書かれていた。

「排気筒口の線量計が機能しないため、放射性物質の計測が不可能であり、『成功した』とされているのは、格納容器の圧力低下や放射線量の増加等の状況証拠からの推測にすぎない」

ベントができたかどうかわからない

国会事故調の聴取の中でも、吉田は次のように理由を述べていたことがわかった。

「ベントしたかどうかっていうのは、本当は排気筒のモニターが生きていれば、そこでその値がボンと上がりますから、作動したというのがわかるんですけども、そんなのないですから。何をもって判断するかっていうのが、格納容器の圧力が下がることぐらいしかないんですよね」

ベントが行われると、格納容器の内部の気体が、配管を通じて、高さ120メートルの排気筒から外部に放出される。この排気筒の下に監視室があり、排気筒を通る気体の放射性物質の濃度などを測定するモニターが設置されている。電源がある状態ならば、ベントを行うと、放射性物質を含む気体が排気筒を通過するため、濃度が上がり、ベントができたことが判定される。

ところが、電源が失われていた事故当時は、ベントの成否を判定する濃度の測定ができなかったのだ。ベントができたというのは、格納容器の圧力と、原発の敷地境界で放射線量を計測していたモニタリングポストの数値の変化からの推測に過ぎない。しかし、こうした変化は、原子炉がメルトダウンしたあと、格納容器の配管の貫通部など弱い部分が損傷して、気体が漏れ出すことなど別の原因も考えられる。吉田の国会事故調の聴取や政府事故調の未公表の資料から、ベントが成功したのは、あくまで推測に過ぎず、確たる証拠はないことが明らかになったのだ。

「ベントができたかどうかの自信はない」

吉田が遺した謎の言葉が何を意味するのか。その深層を探っていく。

