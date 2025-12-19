”居酒屋”が日本の農業の未来を救う!?…産地直送や自給自足など、渋谷から始まるユニークな「エディブル・シティ」化への挑戦

2024年に端を発した「令和の米騒動」。2025年までのわずか1年でコメの価格は6割以上暴騰した。政策対応は刻々と打ち出されているものの、先行きはなお不透明――日本人の主食であるコメを「買えるかどうか」を気にしながら節約を強いられる日々が続いている。

渋谷で狼煙が上がった「居酒屋自給圏」構想

前著『世界で最初に飢えるのは日本 食の安全保障をどう守るか』（講談社＋α新書、2022年刊行）や『国民は知らない「食料危機」と「財務省」の不適切な関係』（講談社＋α新書、2024年刊行、森永卓郎さんとの共著）がベストセラーになると、全国各地で講演に出かける機会がグンと増えた。

私の講演を聞いてくれた生産者や消費者が、感化を受けて新しい取り組みに挑戦してくれている。「地元民の力を合わせて耕作放棄地を耕そう」「作った生産品を学校給食や子ども食堂に還元し、地産地消で循環させていこう」という前向きで未来志向の胎動が生まれているのだ。

地産地消で作物を循環させる動きとは別に、地方の産地と都市部の消費者が連携協定を結び、支え合う取り組みもある。こうした動きは「ローカル自給圏」「地域自給圏」を強化し、日本の食料自給率向上を確実に下支えしていく。

株式会社エヌイーエスの山口義成社長は「渋谷の街に新しい食スタイルを」「渋谷の街から日本を元気に」というスローガンを掲げ、東京・渋谷駅周辺に居酒屋やワイン酒場、沖縄料理店や立ち飲み店などたくさんの店舗をオープンしてきた。居酒屋チェーンは渋谷にとどまらず、銀座や恵比寿、代々木上原、池尻大橋など東京都内各地にも広がっている。

「居酒屋が農業を守ろう」という山口社長の取り組みはおもしろい。山口社長たちのグループの総会には200人以上が集まり、「居酒屋自給圏を作ろうじゃないか」と盛り上がった。産地としっかり連携し、おいしくて安全な食材を生産者から東京の居酒屋にピストン輸送してもらうのだ。

渋谷を「エディブル・シティ」＝「食べられる街」に

株式会社エヌイーエスの山口義成社長をはじめとする意欲的な人たちと話をしているうちに「渋谷をエディブル・シティにしよう」という声が上がった。「エディブル」（edible）とは「食べられる」という意味の英語だ。

2014年、アメリカで『Edible City』（邦題は『都市を耕す エディブルシティ』というドキュメンタリー映画が公開された。

映画には、アメリカ西海岸の街でヤギを連れて歩く変わり種の学校教師が出てくる。この教師の本業は数学教師なのだが、本業とは別に、動物との触れ合いを通して食育に挑戦する。また空きスペースに野菜を植え、土から野菜が育って人間の口に入るまでのプロセスを生徒たちに体感してもらう。

こうした取り組みは、身近なところで実践可能だ。東京都内は都会というイメージが強いが、郊外にまで足を延ばせば田園地帯はいくらでもある。

都心のど真ん中であっても、ビルの屋上であれば野菜を育てられる。皆さんの自宅のベランダや駐車スペースの片隅にプランターを置けば、ミニトマトやキュウリ、ハーブやパセリを育てて食卓に供することだってできる。

パリやニューヨーク、ロンドンや東京をエディブル・シティにモデルチェンジすることは可能なのだ。

都内で野菜作りは実現できる

すでに、世田谷区ではJA世田谷目黒×居酒屋NESのコラボプロジェクトが始動している。企画を手掛けたのはJA世田谷目黒会長の阿原正幸さんと、前出の渋谷を中心に60店舗以上の居酒屋を展開する株式会社エヌイーエスだ。

JA世田谷目黒が提供してくれる農地で、NESの職員らがさまざまな野菜を育て、NESの店舗で提供している。2025年6月には、枝豆を合計1130株収穫した。

渋谷、三軒茶屋、恵比寿、新橋、銀座など各店舗からスタッフが6回に分かれて収穫に訪れ、最終的に23店舗で「世田谷産枝豆」として提供された。

私も、世田谷で採れたばかりの枝豆が渋谷の居酒屋に持ち込まれたのをいただけて、幸せだった。

