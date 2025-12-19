高市総理は「確信犯」だったのか…「存立危機事態」答弁に込めた「台湾有事」への揺るぎない覚悟

高市早苗首相の「台湾有事」答弁を問題視する新聞記事は、重要なニュアンスが欠落したものだった。前編記事『高市総理「台湾有事」答弁…全文を読んでわかった新聞記事の「切り取りぶり」』に続く本記事では、立憲民主党の野田佳彦代表への答弁を分析する。

ズバリ、「してやった！」

次は、冒頭に挙げた「QTで総理が…」のQT（党首討論）に触れる。

11月26日午後、国家基本政策委員会合同審査会で行われた党首討論で高市首相は、〈7日の衆院予算委員会での答弁をめぐり、立憲民主党の野田佳彦代表から「真意を伺いたい」と問われ、首相は「台湾有事に限定して、シーレーン封鎖にも言及されての質問があった。政府のこれまでの答弁を繰り返すだけでは、予委会（の進行を）を止められてしまう可能性もある」などと主張した。……〉（朝日新聞27日付朝刊1面「党首討論、台湾有事『聞かれたので』―首相、答弁を釈明」見出しの記事）

この首相答弁を先の国会会議録検索システムで検索すると、その前段に以下のような答弁があったことが分かる。

「質問者の方（岡田元外相を指す）が私の名前を挙げ、私の場合は、前回、二回前の総裁選のときに、フジテレビの番組（「日曜報道ザ・プライム」）の中で橋下徹さんから具体的に台湾有事などについて問われた、そのときに答えたことを申し述べられ、そして質問者の方から、台湾有事に限定して、またシーレーンの封鎖にということにも言及されての御質問がございました」。この後に、件の予算委員会云々が続く。

国会議員は全国民の代表であり、政府のこれまでの答弁を繰り返すだけでは議員の納得を得られず予算委員会の審議が止まってしまい、国民生活にも影響が出かねないので、「せっかく具体的な事例を挙げて（岡田氏に）聞かれましたので、その範囲内で私は誠実にお答えしたつもりでございます」と言い放ったのだ。

高市氏の本音はズバリ、「してやった！」である。満を持して答えた。

実は狡猾な発言だった

なぜ、そこまで言い切れるのか、と問われそうだ。皮肉なことにその後の朝日新聞（13日付朝刊）が証明している。「首相台湾有事答弁 応答要領になし―内閣官房開示、個人の判断で 政府見解踏み越え持論」の見出し付記事はこう書いた。

〈台湾有事答弁について、事前に内閣官房が作成した応答要領では「台湾有事という仮定の質問にお答えすることは差し控える」などと記されていたことがわかった〉

批判の集中砲火を浴びた高市氏答弁は、皮肉にも「朝日」のスクープによって「アドリブ」（持論）であることが証明されたに等しい。問題視すべきはその真贋でなく、答弁内容である。なぜならば、高市氏は確信犯であるからだ。

自維連立政権下で最初の衆院予算委員会で敢えて日本維新の会創立者・橋下徹氏の名前を交えて答弁したのは、同党の吉村洋文代表（大阪府知事）＝藤田文武共同代表に対する牽制でもあった。狡猾と言っていいかもしれない。

台湾有事（＝存立危機事態）に関する一連の発言は、言葉遣いに多少の違いがあるが、ほぼ終始一貫している。26日のQT直後、識者が新聞に寄せたコメントには「不用意な発言」「軽率発言」など厳しい批判が過半を占めた。

それでも高市氏の「疾風怒濤のハレーション」路線に陰りは見えない。繰り返す。なぜならば高市氏は、台湾有事は決して絵空事ではないと固く信じているからである。冒頭のメールにあった「QTで総理が発言されたところが…」は、まさに本当だった。

