新年もハンドメイドでハッピーに！ 春のブラウスと福小物をご紹介

幸せを呼ぶ 手作り始め

新春の晴れやかな気持ちにぴったりの、3つのブラウスを紹介。

あなたに似合う1着を、好きな布で新調してみませんか？

さらに、思わず笑顔こぼれる、かわいい小物作りを提案します。

今年もハンドメイドを、おしゃれを楽しみましょう。

春のハッピーブラウスコレクション1枚裁ちで簡単！ 手縫いのオーバーブラウス

並縫いや返し縫いなど、皆さんになじみのある基本的な縫い方で作れる華やかなブラウス。

身ごろとそでが一体化した型紙で、縫う箇所を最小限に抑えた、初心者さんにも作りやすいデザインです。

2026年の手作りは、「手縫い」でスタートしませんか。

作品A 花柄のブラウス

布を裁ったら、縫い合わせるのはそで下～わきだけ。

肩やそでぐりを縫わない1枚裁ち独特の、流れるような美しいラインが魅力です。

Aラインの身ごろから生まれる自然なドレープがエレガント。

作品B ロイヤルブルーのブラウス

作品Aを無地で作りました。

太さに変化のある糸で織ったスラブ地を使い、ニュアンスのある仕上がりに。

身ごろはゆったりしているので、重ね着も楽しめます。

無地にはステッチでアクセントをつけました。

仕立てたあとに、そで口とすそに加えます。

広がりのあるすそは、着るとわき線が下がり、おしゃれなシルエットに。

高橋恵美子（たかはし・えみこ）

手芸家。多くの人に手縫いの楽しさを知ってほしいと、教室を主宰。手縫い作品を数多く提案している。

ふわりとエレガント ボウカラーのブラウス

トレンドのボウカラーブラウスを、かぶりで着られる簡単仕立てで作りました。

前身ごろに入れたタックでふわりときれいなラインが生まれ、簡単には見えない、エレガントな1枚になります。

作品A ボウカラーブラウス（木綿地）

軽くちょう結びするだけでアクセサリーいらずのボウカラー。

肩から入れたタックが着やすさと華やかさを作ります。

長すぎず短すぎない着丈で、パンツにもスカートにも合わせやすい1枚です。

作品は花の地模様が入った木綿のジャカード地。

表面にニュアンスのある生地を使うと、大人のおしゃれ感がアップします。

ボタンのないかぶりのブラウスですが、ボウを結ぶことでえりぐりの深さをカバー。

後ろ身ごろの中央にもタックを入れて着やすく、より美しいシルエットに。

作品B ボウカラーブラウス（ポリエステル地）

コーディネートのスパイスになる柄布は、シックな色みを選べば着こなしやすく重宝します。

やや厚地で重みのあるポリエステルジャカードで作ったので、木綿地の作品Aより少し広がりが抑えられます。

厚地のため、すそとそで口を三つ折りではなくジグザグミシンで始末して二つ折りで仕上げました。

笹原のりこ（ささはら・のりこ）

ソーイングデザイナー。文化服装学院服飾専攻科デザイン専攻卒業。アパレル会社勤務などを経て、現在はソーイング本の製作、衣装製作を活動の中心としている。シンプルで洗練された作風に定評がある。

ふんわりそでの フロントピンタックブラウス

フロントのピンタック、肩の落ち感、たっぷりとギャザーを寄せたそでのシルエット。

可憐さと上品さをあわせ持つ、新春にふさわしい１着です。

作品A

前ヨークに配したピンタックが、短めでもしっかりとした存在感。

そでにはたっぷりギャザーを寄せ、身ごろはすっきりとしたデザインに。

えり元にはループのボタンをつけ、脱ぎ着のしやすさも考えられています。

作品B

元気が出るようなクリームイエローの綿麻を使用。

デニムと合わせたカジュアルなスタイルも、品よく決まります。

ぜひ好きな色で作って、ワードローブに加えてみて。

柴田奈津子（しばた・なつこ）

服飾デザイナー。アパレル会社でデザイン・企画に携わったのち、生地販売会社のソーイング教室で講師を務め、初心者にもわかりやすい解説で人気を集める。

誰でも簡単！ かぎ針で編む 幸せのいちばん星

簡単に作れてかわいい、星のモチーフ。

「今年1年、幸せに過ごせますように……」、そんな願いを込めて編んでみませんか。

つるし飾りにしたり、バッグチャームにしたり。

もちろんそのまま飾ってもすてきです。

基本作品 つるし飾り

ふっくらした形が魅力の星たち。

段染め糸を使うことで、それぞれ違った色合いになります。

幸運の象徴といわれる星を部屋に飾って、1日を気持ちよくスタートしましょう。

応用作品1 編みぐるみ

基本作品を極太の糸で編みました。

手のひらにフィットするサイズで、にぎると気持ちが和らぎます。

枕元に飾れば、よい夢を見られそう。

応用作品2 バッグチャーム

基本作品の糸をラメ糸にかえ、2つを金具でつないだバッグチャームです。

目を引くチャームをつければ、いつものバッグがいっそうお気に入りに。

伊藤直孝（いとう・なおたか）

編み物研究家。千葉県生まれ。東京大学卒業・同大学院修了（理学修士）。いくつかの職を経たのち、編み物の数学的側面に魅力を感じ、編み物学校で師範の資格を取得。手芸店勤務、毛糸メーカーにて企画、デザイン、営業などに携わったのち、独立。現在は地元で編み物の研究所を主宰し、都内を中心に編み物教室を開催するほか、雑誌・書籍で作品を発表している。

着物地で作る ふくふく巾着

福がたっぷり詰まっていそうな、ふっくらとした巾着。

華やかでおめでたい色柄のちりめんや綸子（りんず）を使い、かわいらしく仕上げました。

巾着 大・小

まちが広く安定した形で使いやすいのがポイント。

大きいほうは、携帯電話と小ぶりの財布、ハンカチなどが入るくらい。

小さいほうは大きいほうを約70％に縮小したサイズです。

巾着の中に喜んでもらえそうなものを入れて、宝袋のようにしてプレゼントしてもいいですね。（要海三枝子）

着物を着たときに持つのはもちろん、大切なものを入れて飾ったり、日常で使うものを入れて持ち歩いたりしても心が和みます。

要海三枝子（ようかい・みえこ）

手芸家、人形作家。人形、ぬいぐるみ、押し絵などの小物からソーイングまで、さまざまな分野で製作活動を続けている。豊かな想像力から生まれる精緻な作品には定評がある。

1月号 目次

1月号 放送カレンダー

