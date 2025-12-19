日本語で一番使われない母音のイメージは…？ 言語学者・秋田喜美さんが日本語のオノマトペを徹底解剖！【NHK俳句】

「E」を含むオノマトペのイメージとは？ 秋田喜美さんの解説を紹介！

「げらげら」「でれでれ」「めそめそ」…オノマトペは擬態語や擬音語の総称です。



2025年度『NHK俳句』テキストに掲載の「オノマトペ解剖辞典」は、新書大賞2024（中央公論新社主催）で大賞を受賞した『言語の本質』の共著者で言語学者の秋田喜美さんによる連載です。



様々なオノマトペを俳句とともに徹底解剖するこの連載で、日本語への興味を深め、俳句作りのヒントも学んでみましょう。





母音 E を含むオノマトペ

今回は『NHK俳句』テキスト2026年1月号から、母音の「E」を含むオノマトペに宿るイメージを見ていきます。

日本語で一番使われない母音はどれでしょう？



『新潮現代国語辞典』第二版（新潮社）に収録の約二万語を対象とした調査によると、母音の割合はＡが33％、Ｉが20％、Ｕが20％、Ｅが6％、Ｏが21％であり、Ｅだけが極端に少ないことがわかります。



エ段を含む語が少ないのはオノマトペも同じです。おそらくはこの分布が理由で、エ段のオノマトペにはマイナスのイメージが宿ります（※名前などの固有名詞ではあてはまりません）。



早速句例を見てみましょう。「げらげら」は、自制心も品もない笑い方を表します。「でれでれ」は、非常に珍しいエ段のみで構成されたオノマトペですが、遊女が客に媚びへつらう様子を表します。「ねばねば」した粽（ちまき）は、若干不快に感じられます。「ぺらぺら」の団扇は薄っぺらでいかにも安価な様子。「めそめそ」は弱々しく泣きべそをかく様子を表しますが、句例では三日月の寂しげな様子に使われています。「れろれろ」はまだ発声のままならない赤ん坊の声ですが、酔って舌がもつれた状態も表すことができます。薄氷が割れる音を写す「せりせり」にも、その脆さに多少のマイナス性が認められます。このように、先月号のウ段とは打って変わって、エ段のイメージはかなり一貫しています。

『NHK俳句』テキストでは、エ段のマイナス性がオノマトペ以外の日本語にも見られることについて、明らかにしていきます。

講師

秋田喜美（あきた・きみ）

1982年、愛知県生まれ。名古屋大学文学部准教授。専門は認知・心理言語学。著書・編書に『オノマトペの認知科学』『言語の本質――ことばはどう生まれ、進化したか』、Ideophones, Mimetics and Expressives など。

※掲載時の情報です

◆『NHK俳句』2026年1月号より「オノマトペ解剖辞典」

◆イラスト：川村 易

◆参考文献：『現代俳句擬音・擬態語辞典』（水庭進編・博友社）／『日本語のオノマトペ──音象徴と構造』（浜野祥子著・くろしお出版）／『日本語の音素の分布・配列に関する歴史的研究』（入江さやか著・同志社大学博士論文）／Kubozono, H., & Giriko, M. (2005). Vowel quality and emotion in Japanese. Phonological Studies, 8.

