「山口銀行のドン」vs.「山口銀行の天皇」の陰で暗躍した「ひとりの生保レディ」の策謀

第一生命「19億円詐取事件」追跡第5弾！「二番手」銀行マンを頭取に押し上げ、しゃぶり尽くした伝説の生保レディが社内政治で「山銀のドン」を生むまで。

組織のトップになるには、多数派を形成しなくてはならない。そう気づいた彼女は身銭で「意中の男」の「子分づくり」に邁進していき―。

最後に頭取の座を摑み取ったのは

「山口銀行のドン」と称された4代目頭取、田中耕三（'21年没、享年95）。早くから将来を嘱望されたが、出世争いではずっと、山口支店長などを経て後に専務になった村上明夫（故人）に次ぐ「二番手」にとどまり続けた。

同行と半世紀近く深い付き合いがある会社経営者の松本博（仮名）が振り返る。

「二人に圧倒的な差があったことは、山口県の経済界では多くが知るところです。伊村さんが目をかけていたのは村上さんで、間違いなく頭取になると言われていました」

松本の発言にある「伊村」とは、'74年に山口銀行の3代目頭取に就任した伊村光（故人）のこと。18年にわたってその座に君臨し、「山口銀行の天皇」とまで称された。

ところが社内の「陰湿な闘い」の末、最後に頭取の座を摑み取ったのは、田中だった。松本は両者が繰り広げた権力闘争の内実に詳しいというが、「打ち明けることは無礼に当たる」と口を閉ざす。

ただし、一人の生保レディが早くから暗躍していたことは教えてくれた。第一生命西日本マーケット統括部の徳山分室（山口県）に半世紀以上にわたって勤めた正下文子（'23年没、享年92）である。正下は山口銀行と密接な関係を築き、同行の融資先を顧客として紹介され、保険を大量に売り上げる。全国でも指折りの営業実績を挙げ、会社から唯一無二の「特別調査役」や、全国で十数人しかいない「上席特別参与」といった最高位の肩書を得てきた。

ところが、架空の投資話を顧客に持ち掛けていたことが'20年に発覚する。

顧客が詐欺にひっかかってしまったのは、彼女に比類なき実績と信用があったからだ。正下がそれらを築き上げるのに、田中の息がかかった行員たちが大いに加担した。

「私は多くの行員から内部事情を報告される立場にいました。だから話せるんです」

以下はこう話す松本の証言に基づく。もちろんその内容については、複数の山口銀行OBに裏付けを取っている。

田中が頭取に就任したのは'92年。その実現のため、正下が画策を始めたのは、'80年代に入ってからのことだったという。田中の「派閥的な勉強会」を頻繁に開き、参加する行員を募った。

会場の料亭に招いたのは、近い将来に支店長の椅子が約束されている行員ばかり。その一室で、田中は山口銀行の向かうべき先を熱弁した。その謦咳に接した行員らは、田中こそが頭取にふさわしいという思いを強めていった。

酒を酌み交わしながら熱気に満ちていく空間で、正下はただ一人、入り口付近に控え、口を挟まずに場の行方を見守った。そして毎回、当たり前のように身銭を切って勘定を済ませたという。

「頭取争いに向けて、田中さんは子分づくりに勤しんだわけです。その仕掛けをつくり上げたのが、正下さんでした」（松本）

同行元取締役の浜崎裕治（故人）が著した、田中が山口銀行を私物化する様を暴露したとされる小説『実録 頭取交替』（'14年、講談社刊）。同書にも、田中がモデルとされる銀行員が権力の座を勝ち取るため、彼と親密な仲にある生保レディが差し出した軍資金を元手に、多数派工作を仕掛けたことが描かれている。

酒蔵の資金繰りに困っていた「戦友」

対する村上は、銀行内での「子分づくり」に関心を払わなかったという。

「村上さんは、社内で政治力を利用するタイプではなかった。頭取である伊村さんの覚えがめでたいという自負もあったでしょう。ただ、会社組織のトップになるためには、子分づくりが一番大切なんですよ。取締役が10人だとして、その中に子分が5人いれば過半数を占めて、自分が頭取になれるわけだから」（松本）

その甲斐あってか、田中は'86年に専務取締役に就任し、'92年に頭取の座を射止めた。

正下が田中のために動いたのは、生保レディとして駆け出しの頃から、彼女の営業を後押ししてくれた恩義があったからだろう。両者の縁をつくったのは、酒造会社はつもみぢ（当時は初紅葉酒造）の10代目蔵元、原田耕作（故人）。原田の弟には正下の妹が嫁いでいる。また、原田と田中はエリート士官を育成する江田島海軍兵学校（広島県）の同窓生だった。戦後、原田は徳山市（現在の周南市）で家業の舵取りをする。だが、経営の才には乏しかったようだ。

「耕作は、頭はものすごくいいんですが、要領が悪い。計算が細かすぎて、てんてこ舞いになり、おかしくなっていくようなタイプでした」（松本）

原田がたびたび資金繰りに困っていたことは、弟で11代目蔵元の原田茂も筆者の取材に証言している。当時の経営状況は相当厳しかったようで、'85年には病気を患ったこともあって酒造りを一時的に中断した。その頃、原田が頼っていた相手こそが、かつての「戦友」である。事業資金の融資の相談のため、田中を訪ねること頻りだった。

「耕作はよく、ひもで縛った2本の一升瓶を抱えてわが社に来ました。聞けば、これからそれを持って、黒いビル（筆者注・山口銀行本社のこと）にいる田中に会いに行くんだと」

こう語る松本は「田中さんが偉くなっていくことが、耕作の酒蔵にとっても安泰につながっていったわけです」とも付け加えた。さすれば正下にとって、田中を出世させることは、親族を助ける意味もあったのかもしれない。

窪田新之助（くぼた・しんのすけ）／'78年福岡県生まれ。明治大学卒業後、'04年に日本農業新聞に入社し、'12年よりフリーに。著書に『データ農業が日本を救う』『農協の闇』（講談社現代新書）など。'24年、『対馬の海に沈む』（集英社）で第22回開高健ノンフィクション賞を受賞した。

