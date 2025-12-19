英語で「What’s are you up to?（いま何してるの？）」と聞かれたときの返し方

初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。

「What’s are you up to?」は、「何してるの？」「最近どう？」「何か予定ある？」など、相手の近況や予定をたずねるカジュアルな挨拶です。今回は、特に親しい友人や家族同士で使われることが多く、日常的なコミュニケーションに役立つこのフレーズの返し方を紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「What are you up to?」の返答フレーズ

「What are you up to?（いま何してるの？）」と聞かれたとき、どのように英語で返すことができるでしょうか？ 初心者でも難しくなく、自然に返せるフレーズをいくつか紹介します。

【1】 Not much. 「特に何も」

【解説】特に何もしていないときに軽く返す定番表現です。「Not much. Just relaxing.（特に何も。くつろいでいるだけ）」のように、今の状況を添えるとより自然な会話ができるので使ってみましょう。

【2】 I’m just working on something. 「ちょっと作業しているところだよ」

【解説】仕事・勉強・趣味など、何かをしている最中に使える便利な表現です。「Talk to you later.（あとで話そう）」などを付け加えると、今は忙しいけれどあとでね、と良いニュアンスを伝えることができます。

【3】 Just killing time. 「暇つぶししてるだけ」

【解説】何か特別なことをしているわけではなく、ぼんやり過ごしているときに使えるカジュアルな表現です。「Just killing time until my friend gets here.（友だちが来るまで暇つぶししてるだけだよ）」のように言うこともできます。

