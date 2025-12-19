【難解略語】「USB」が何の略か分かりますか？　実は”道具”じゃなくて…

突然ですが、「USB」が何の略か知っていますか?

実は〇〇だった…！

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「Universal Serial Bus（ユニバーサル・シリアル・バス）」でした！

「USB」とは「Universal Serial Bus（ユニバーサル・シリアル・バス）」の略で、パソコンやスマートフォンなどの情報機器と周辺機器を接続するための通信規格です。

一般に「USBメモリ」や「USBケーブル」などの名称で道具のように認識されがちですが、USBそのものは物理的な装置ではなく、データの送受信方法や電力供給の仕組みを定めたルールの集合体を指します。

この規格の目的は、異なるメーカーや機器同士でも共通の方法で接続できるようにすることです。USB規格に対応していれば、キーボード、マウス、外付けストレージ、プリンターなど、さまざまな機器を同じ接続方式で利用できます。また、USBはデータ通信だけでなく、機器への電力供給も同時に行える点が大きな特徴です。そのため、充電ケーブルや給電用ポートとしても広く使われています。

さらにUSBには、通信速度や機能の違いによってUSB 2.0、USB 3.0、USB4など複数の世代が存在し、時代とともに高速化・高機能化が進んできました。

このようにUSBは現代の電子機器を支える共通接続のための国際的な規格であるといえます！

次回の難解略語もお楽しみに！

