日本がシンガポールに完敗！インバウンド3700万人でも「空港」は20位以下って…！空港後進国・日本の残酷な現実

どんどん便利になる「チャンギ空港」

私が暮らしているシンガポールは東京23区ほどの小さな島ですが、国際旅客数で見て世界トップ５に入る巨大空港チャンギを保有しています。そして、チャンギは世界のトップをいくドバイをはじめとしたグローバルの巨大空港間の争いの只中にいます。

シンガポールを訪れる人のほとんどが利用するチャンギ空港ですが、当空港の半分近くはチャンギから外に出ずにすぐ別の国際線フライトに乗り換えるいわゆるトランジット客といわれています。

シンガポールは、エリア全体として経済成長が続くASEANのほぼ中心に位置しており、その立地を生かして世界の主要都市と域内の大都市を移動する場合のハブとしても機能しています。そのため、シンガポール自体を訪れる国際観光客数は24年において約1,700万人と、人口600万人程度の小さな島としては多いものの国別では世界の20位前後である一方、トランジット客をしっかりと確保することで空港の国際旅客数では堂々の第４位にランクインしています。

対して日本はどうでしょうか。インバウンド観光客がコロナ禍後に急増したことにより、国別の国際観光客数では24年時点で世界の７位（約3,700万人）にランクインしましたが、その窓口となる空港は首都圏だけでも成田と羽田に分かれ、関空や博多などから入国する国際旅客も多いために、国際旅客数で日本でトップの成田空港でも、24年で約3,200万人と20位以下となっています。

世界トップのドバイ国際空港

私も、トランジット便を利用することが多くなりました。

上の子供が英国に滞在しているため、私は年に数回英国とシンガポールや日本などのアジアとを往復しますが、航空券の価格を抑えられるし、まだ小さい下の子供も望むので、ほとんどのケースでドバイやカタールのドーハなど中東で一度トランジットする便を選びます。

私自身、ドバイ法人も所有しているので当地を訪れることもありますが、アジアからでも欧州からでもドバイ国際空港に着くとそのままイミグレーション（入国審査）に向かう人は便によらず２−３割程度。大多数はトランジットのゲートに向かいます。

大陸間の長距離移動のハブとして機能することで、ドバイ自体を訪れる国際観光客数は24年において約1,900万人とシンガポールをわずかに上回る程度ですが、空港の国際旅客数では約9,200万人と世界のトップです。また、前述したドーハも年々、国際旅客数を拡大して24年にはトップ10に入ってきました。

後退する「日本の利便性」

そして、この空港の規模は設備投資による利便性の向上に直結します。

とりわけ、シンガポール・チャンギ空港は、近年、圧倒的な利便性を持つようになり、日本の羽田、成田、関空を圧倒するようになっています。

チャンギの驚きの利便性については、後編『空港の不便さは世界の非常識に…ドバイとチャンギで痛感！「日本の空港」が静かに脱落している決定的なワケ』でじっくりとお伝えしていきます。

【つづきを読む】空港の不便さは世界の非常識に…ドバイとチャンギで痛感！「日本の空港」が静かに脱落している決定的なワケ