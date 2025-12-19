¡Ú¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¾®ÀôÈ¬±À¤¬»×¤ï¤º¡Ö¤¹¤´¤¤¡Ä¡×¤È¶ÃØ³¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¹ñÌ±À¤Î¡Ö¶¯¤µ¡×¤È¤Ï
¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡£¥®¥ê¥·¥¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÅÚÃÏ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥Ï¡¼¥ó¡¿È¬±À¡£¤½¤Î¸å¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ºÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥Ä¤È¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤Ç¡¢¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾Ãø¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤¼È¬±À¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ä¿´¤ò¡¢ÆüËÜ¿Í°Ê¾å¤Ë¿¼¤¯¸«¤Ä¤á¡¢ÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ì±Â¯³Ø¼Ô¡¦ÈªÃæ¾Ï¹¨¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡È¾®ÀôÈ¬±ÀÆþÌç¤Î·èÄêÈÇ¡É¡Ø¾®ÀôÈ¬±À ¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÆüËÜ¡×¤ò¸«¤¿¿Í¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
·«¤êÊÖ¤¹ºÒ³²¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¡¢È¬±À¤¬¸«¤¤¤À¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¹ñÌ±À
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÒ³²¤Ë·«¤ê¤«¤¨¤·½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤Ë¤â¡¢È¬±À¤Ï´Ø¿´¤ò¸þ¤±¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÏ¿Ì¤È¹ñÌ±À¡×¡ÊEarthquakes and National Character¡Ë¤Ï¡¢µïÎ±³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤Î±Ñ»ú¿·Ê¹¡Ø¿À¸Í¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Ù¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢1894Ç¯¡ÊÌÀ¼£27Ç¯¡Ë10·î27ÆüÉÕ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿ÏÀÀâµ»ö¤Ç¤¢¤ë¡£
È¬±À¤Ï¤½¤³¤Ç¡¢¼«Á³ºÒ³²¤ËÀä¤¨¤º¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÉ÷ÅÚ¤¬¡¢ÆÃÍ¤Î¹ñÌ±À¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
¶áÇ¯µ¯¤³¤Ã¤¿ÂçºÒ³²¡½¡½ÌÀÆü¤¬»°¼þÇ¯¤ËÅö¤¿¤ë´ôÉì¤ÎÃÏ¿Ì¡¢Èæ³ÓÅªºÇ¶á¤ÎÄ»¼è¤È²¬»³¤Î¹¿¿å¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Î»³·Á¤ÎºÒÆñ¡½¡½¤Ï¡¢¼Â¤Ë¹ñ²ÈÅª¤ÊÉÔ¹¬¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤À¼Á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
µ»öÃæ¤Î¡Ö´ôÉì¤ÎÃÏ¿Ì¡×¤È¤Ï¡¢1891Ç¯¡ÊÌÀ¼£24Ç¯¡Ë10·î28Æü¡¢´ôÉì¸©ËÜÁã·´À¾º¬ÈøÂ¼¡Ê¸½¡¦´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô¡Ë¤ò¿Ì¸»¤Ë¡¢7000¿Í°Ê¾å¤Î»à¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿Ç»ÈøÃÏ¿Ì¡¢¡ÖÄ»¼è¤È²¬»³¤Î¹¿¿å¡×¤Ï1891Ç¯10·î¤ÎÂæÉ÷¤Ë¤è¤ê¡¢À¾ÆüËÜ¤Î³ÆÃÏ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿É÷¿å³²¤ò¤µ¤¹¡£¾¾¹¾¤Ç¤â¼µÆ»¸Ð¤¬°î¤ì¤Æ¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢»³ÍÛ»³±¢ÃÏÊý¤Ë¤âÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Î»³·Á¤ÎºÒÆñ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢1894Ç¯10·î22Æü¤Ë¡¢»³·Á¸©¾±ÆâÊ¿ÌîËÌÉô¤ò¿Ì¸»¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡Ö¾±ÆâÃÏ¿Ì¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
Îà¤¤¤Þ¤ì¤Ê²óÉüÎÏ¡¢Ç¦ÂÑÎÏ¡¢´Ä¶¤Ø¤Î½ç±þÀ¤ò¾Î»¿
È¬±À¤ÎÏÀÀâµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿4¤«·î¤Û¤ÉÁ°¤Î6·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤Î²¼Ä®¤È¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢Àîºê»Ô¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤ò½Ð¤·¤¿¡ÖÌÀ¼£ÅìµþÃÏ¿Ì¡×¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ºÒ³²¤ÎÏ¢Â³¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ¡¢È¬±À¤Ï¡ÖÃÏ¿Ì¤È¹ñÌ±À¡×¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Äê´üÅª¤Ëµ¯¤³¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÒ³²¤Î¸å¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤²óÉüÎÏ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶ìÆñ¤ËºÝ¤·¤Æ¤Î¸«»ö¤ÊÇ¦ÂÑÎÏ¤ò¡¢¤à¤·¤í¾Î»¿¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢²óÉüÎÏ¤âÇ¦ÂÑÎÏ¤âÆÈÆÃ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿ÀéÇ¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿°Û¾ï¤Ê¾ò·ï¤¬¹ñÌ±À¤Ë²¿¤é¤Î±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
È¬±À¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ë¿Í¹©Åª¤ÊÉÔ°ÂÄê¤òÂÐÃÖ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸·¤·¤¯¹Ó¡¹¤·¤¤´Ä¶¾ò·ï¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´Ä¶¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ¡¢¡Öº¬µ¤¡¢Ç¦ÂÑÎÏ¡¢´Ä¶¤Ø¤Î¼«¸Ê½ç±þÀ¤È¤¤¤Ã¤¿Îà¤Þ¤ì¤Ê¹ñÌ±¤ÎÇ½ÎÏ¤Î·ÁÀ®¤òÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÇ½ÎÏ¤³¤½¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯ÆüËÜ¿Í¤ÎÃæ¤Ë¸«½Ð¤¹»ñ¼Á¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
È¬±À¤¬1896Ç¯¤Ë¡¢Åìµþ¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÍ§¿Í¤ËÁ÷¤Ã¤¿¼ê»æ¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¾õ¶·¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¿¿å¡¢²È²°¤ÎÅÝ²õ¡¢Å®»à¡£°ìÏ¢¤Î¼«Á³ºÒ³²¤ÎÅþÍè¤Ï¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î¿¹ÎÓÈ²ºÎ¤Î¤»¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¿À¸Í¤òÎ¥¤ì¤ëÄ¾Á°¤Ë¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï´¥¤¤¤Æº½ÃÏ¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤¤ëÀî¤¬±«¤Î¸å¡¢Äé¤¬·è²õ¤·¡¢Àî¤Î¿å¤¬Ä®Ãæ¤ò°ìÁÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿ôÉ´¸Í¤Î²È²°¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¡¢°ì¡»¿Í¤¬Å®»à¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ä¡ÄÅìÉô¡¦ÃæÉôÃÏÊý¤Ç¤Ïº£¤âÁêÅö¤ÎÃÏ°è¤¬Àî¤ÎÈÅÍô¤Ç¿å¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈüÇÊ¸Ð¤Î¿åÌÌ¤¬¾å¾º¤·¡¢ÂçÄÅ¤ÎÄ®¤Ï¿å¿»¤·¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼ê»æ¤Ë¤Ï¡ÖÅìËÌÃÏÊý¤ÎÄÅÇÈ¤Î¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤¿¤Ã¤¿Æó¡»¡»¥Þ¥¤¥ë¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ìó»°Ëü¿Í¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¾ÆüËÜ¤ÎÂç¹¿¿å¤«¤é4¤«·îÁ°¡¢1896Ç¯6·î15Æü¡¢ÅìËÌÆüËÜ¤òÂçÃÏ¿Ì¤ÈÂçÄÅÇÈ¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µÜ¾ë¡¢´ä¼ê¡¢ÀÄ¿¹»°¸©¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡ÖÌÀ¼£»°Î¦ÃÏ¿ÌÄÅÇÈ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂçÄÅÇÈ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¡Ö°ð¤à¤é¤Î²Ð¡×¤Î¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¬±À
È¬±À¤¬¡Ø²øÃÌ¡Ù°Ê³°¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ë¡¢ÄÅÇÈºÒ³²¤«¤é¤ÎµßÌ±¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö°ð¤à¤é¤Î²Ð¡×¤Î¸¶ºî¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡Ö°ð¤à¤é¤Î²Ð¡×¤Ï¡¢È¬±À¤¬¼¹É®¤·¤¿¡ÖÀ¸¿À¡Ê¤¤¤¤¬¤ß¡ËÍÍ¡ÊA Living God¡Ë¡×¤ò¶µ·±Åª¤ÊÆâÍÆ¤Ë½ñ¤¤«¤¨¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÖÀ¸¿ÀÍÍ¡×¤Ï¡¢²Å±Ê7Ç¯¡Ê1854Ç¯¡Ë¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿°ÂÀ¯ÅìÆî³¤ÃÏ¿ÌÄÅÇÈ¤ÎºÝ¡¢Â¼¿Í¤¿¤Á¤Ë´í¸±¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤¿¤á¡¢¼ý³Ï´Ö¶á¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î²È¤Î¡Ö°ð¤à¤é¡×¤Ë²Ð¤òÊü¤Á¡¢Â¼¿Í¤òµß¤Ã¤¿ßÀ¸ý¸ÞÊ¼±Ò¡Ê»Ë¼Â¤Ç¤ÏßÀ¸ýµ·Ê¼±Ò¡Ë¤ò¡¢À¸¿À¡áßÀ¸ýÂçÌÀ¿À¤È¤·¤Æ¿ò¡Ê¤¢¤¬¡Ë¤á¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿Ì±½°¤Î¿´Íý¡¢¿´¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£È¬±À¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ÖÀ¸¿ÀÍÍ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Î¤Á¤Ë¤Þ¤¿¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
