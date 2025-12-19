【タリーズコーヒー】香り高い抹茶を使ったドリンク･ペストリーを販売【季節限定】
タリーズコーヒージャパンは、季節限定商品として「抹茶ホワイトモカ」(HOT/ICED、Tallのみ:税込695円)、「抹茶パン･オ･ショコラ」(税込380円)を12月26日に発売する。◆「抹茶ホワイトモカ」
HOT/ICED、Tallのみ:税込695円
京都府産宇治抹茶の豊かな香りと上品な苦みに、ホワイトチョコのまろやかな甘みを合わせ、優しい味わいに仕上げた。ホイップ×ホワイトチョコのクリーミーな口あたりと、抹茶の奥深い風味のマリアージュが楽しめる。
税込380円
フランス伝統のペストリー「パン･オ･ショコラ」を和テイストにアレンジした和洋折衷ペストリー。クロワッサン生地でチョコを包み、抹茶風味のダマンドを重ねることで、抹茶がほんのりと香るように仕上げた。抹茶のほろ苦さとコクのあるチョコの甘みが広がる季節限定の味わい。
抹茶パン・オ・ショコラ〈寒い季節におすすめの紅茶ドリンクも販売中〉
また、寒い季節におすすめの紅茶ドリンクとして、「&TEA ジンジャーハニーレモネードティー」も販売中。
◆「&TEA ジンジャーハニーレモネードティー」
HOT/ICED、Short:税込600円 Tall:税込660円
寒い季節にほっと温まる、生姜の効いたレモネードティー。レモンの爽やかな酸味とはちみつのまろやかな甘みに、ピリッとした生姜の辛みがアクセントになっている。
＆TEA ジンジャーハニーレモネードティー HOT/ICED