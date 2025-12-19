¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤¦¤Ê¤®³÷¾Æ¡×¤Ï¿å¤ÇÀö¤¦¡Ä±·¤ÎÍÜ¿£ÆüËÜ°ì¡Ö¼¯»ùÅç¸©¡×¤òË¬Ìä¤·¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡Ö¤è¤êÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊý¡×
¥¦¥Ê¥®¤ÎËÇ°×µ¬À©°Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë
¿©ÎÁÉÊ¤Î¹âÆ¤¬»ß¤Þ¤Ìº£¡¢ÀèÆü¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤«¤Í¤Ê¤¤»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢º£Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤Î²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ë¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¤ò´Þ¤à¥¦¥Ê¥®Á´¼ï¤Î¹ñºÝ¼è°ú¤òµ¬À©ÂÐ¾Ý¡ÊÉíÂ°½ñII¡Ë¤Ë¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤ÎºÎ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¡£·ë²Ì¤ÏÈÝ·è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò°ì°Â¿´¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë°Â°×¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤¤¤Ä¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¥¦¥Ê¥®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¤·¤¤Íý²ò¤È¸½¾õÇÄ°®¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¥¦¥Ê¥®¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¥¦¥Ê¥®¤Ï¡¢´Ä¶¾Ê¤Î¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÀäÌÇ´í×ü IB Îà¡ÊEN¡Ë¡ÊIAÎà¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¶á¤¤¾Íè¤Ë¤ª¤±¤ëÌîÀ¸¤Ç¤ÎÀäÌÇ¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤¤â¤Î¡Ë¡×¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢¿¼¹ï¤Ê´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌîÀ¸À¸Êª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Í¸ýÈË¿£¤ä´°Á´ÍÜ¿£¤¬¾¦¶È²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ¸ý¤Ë¤¹¤ëÍÜ¿£¤¦¤Ê¤®¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌîÀ¸¤Î¥·¥é¥¹¥¦¥Ê¥®¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êº£¸åÌîÀ¸¤Î¥¦¥Ê¥®¤¬ÀäÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·Ú¤Ë¥¦¥Ê¥®¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¦¥Ê¥®¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬±·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤±·¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÀèÆü¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎÍÜ¿£¤¦¤Ê¤®¤Î»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ë¼¯»ùÅç¸©¤òË¬¤ì¡¢¡È¤¦¤Ê¤®¤ÎÄ®¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÂçºêÄ®¡×¤ÇÍÜ±·¾ì¤ä²Ã¹©¸½¾ì¤ò¸«³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤¦¤Ê¤®Áª¤Ó¤Î¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤ÄÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Ê¤®¤Î´ðËÜÃÎ¼±¤ä¼¯»ùÅç¸©»º¤¦¤Ê¤®¤ÎÏÃ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢5¤Ä¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤óÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¤µ¤Ð¤Êý°Ê³°¤Ë¤â´ØÅì¡¦´ØÀ¾¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ë
´ØÅì¤ÏÇØ³«¤¡¢´ØÀ¾¤ÏÊ¢³«¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤ÏÂ¾¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¹Áª¤Ó¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¹¥¤ß¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¶á¤¤¤¦¤Ê¤®ÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¶úÂÇ¤Á
Åì¤Ç¤Ï¤¦¤Ê¤®¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¾ø¤¹¤¿¤áÃÝ¶ú¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢À¾¤Ç¤ÏÄ¹¤¤¤Þ¤ÞÇ®ÅÁÆ³Î¨¤ÎÎÉ¤¤Å´¶ú¤ÇÂÇ¤Ä¤Î¤¬ÄêÈÖ¡£
¡¦¾Æ¤
Åì¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤âÊÖ¤·¤ÆÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤ë¡ÖËüÊ×ÊÖ¤·¡×¤ò¤·¤¿¸å¾ø¤¹¤³¤È¤Ç¤Õ¤ï¤È¤í¿©´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¥¿¥ì¤ò¤Ä¤±¤ÆËÜ¾Æ¤¤Ç»Å¾å¤²¤ë¡£À¾¤Ç¤Ï¾ø¤µ¤º¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È²Ð¤òÆþ¤ì¡¢¾Æ¤¤À¤±¤Ç»Å¾å¤²¤ëÃÏ¾Æ¤¤¬¼çÎ®¡£¡£
¡¦¥¿¥ì
¹¾¸ÍÁ°¤Î¥¿¥ì¤Î´ðËÜ¤Ï¾ßÌý¤È¤ß¤ê¤ó¤¬1ÂÐ1¡£¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿¿§¹ç¤¤¤ÈÌ£¤¬ÆÃÄ§¡£À¾¤Ç¤Ï¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¤ä»°²Ï¤ß¤ê¤ó¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬Ç»¤¤¤á¤Î¿§¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì£¤Ï´Å¤¯Ç»¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£
¢»ÔÈÎ¤Î³÷¾Æ¤¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢¡ÈÀö¤Ã¤Æ¾Æ¤¯¡É
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Ê¤®³÷¾Æ¤¤òÅòÀù¤Ë¤«¤±¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Ê¤®¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢´¥Áç¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÇ´ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¿¥ì¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¦¤Ê¤®ËÜÍè¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï¥¿¥ì¤òÎ®¿å¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀö¤¤Î®¤¹¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤½¤Î¸å¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ò°ìÅÙ¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¹¤²¡Ê¤¯¤Ã¤Ä¤¤ä¾Ç¤²¤ÎËÉ»ß¡Ë¡¢ÈéÌÜ¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ³÷¾Æ¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢ÉÕÂ°¤Î¥¿¥ì¤ò2¡Á3²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÅÉ¤ê¤Ê¤¬¤é¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¯¤È¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
£»³Ü¥¤Ï¡¢¡È¤¦¤Ê¤®¤È¤´¤Ï¤ó¤Î´Ö¡É¤ËÇ¦¤Ð¤»¤ë¡£
¤¦¤Ê¤®Âç¹¥¤¥É¥Ã¥È¥³¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤¦¤Ê¤®°¦¹¥²È¤Ç¤¢¤ë¹â¾ëµ×»á¤Ë¡¢¤¦¤Ê½Å¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊý¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»³Ü¥¤Î¤«¤±¤«¤¿¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¦¤Ê¤®¤Î¾å¤Ë°Ç±À¤Ë¿¶¤ê¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¦¤Ê¤®¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¡¢¤¦¤Ê¤®¤ò¤É¤±¤Æ¤´¤Ï¤ó¤Î¾å¤Ë»³Ü¥¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¿©¤ÙÊý¡£¤³¤ÎÊý¤¬¤¦¤Ê¤®¤ÎÌ£¤¬¤è¤ê°ú¤Î©¤Á¡¢¥¿¥ì¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¤´¤Ï¤ó¤â¤·¤Ã¤«¤êÈþÌ£¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢»ä¤â¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¶¯¤¯Ç¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Î¤¦¤Ê¤®¤ÏÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ä¥¯¥»¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸½Âå¤Î¤¦¤Ê¤®¤Ë¹ç¤¦¿©¤ÙÊý¤È¤·¤ÆÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¦¤Ê¤®¤Ï»ºÃÏ¤è¤ê¤â¡¢Å¹Ì¾¤äÌÃÊÁ¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤·¡£
¼¯»ùÅç¸©ÂçºêÄ®¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍÜ±·¾ì¤ä±·²Ã¹©¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤ÏÆ±¥¨¥ê¥¢¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë8¼ïÎà¤Î²Ã¹©¤¦¤Ê¤®¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¼¯»ùÅç¸©»º¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÀ½Ë¡¡¢¸«¤¿ÌÜ¡¢Ì£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ÄÀ¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤ì¤ÏÍÜ±·¾ì¤Î¿å¼Á¤ä¥¨¥µ´Ä¶¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯ÏÃ¤Ç¡¢»ºÃÏ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¹Ì¾¤äÌÃÊÁ¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿Êý¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì£¤ï¤¤¤òÈ½Äê¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»é¾è¤ê¡¢»ÝÌ£¡¢¥¿¥ì¤ÎÇ»¤µ¤Î3¤Ä¡£Îã¤¨¤ÐÂçºêÄ®¤Î¤¦¤Ê¤®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ°½Ò¤Î¹â¾ë»á¤¬´Æ½¤¤·¤¿¤¦¤Ê¤®¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¤¦¤Ê¤®¤òÁªÄê¤¹¤ë¾å¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿©¤ÙÈæ¤Ù¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ê¡¢»ä¤Ï¥¿¥ì¤¬Äø¤è¤¯Ç»¤¯¡¢»é¾è¤ê¤È»ÝÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¹¥¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¤¦¤Ê¤®¤Ï»ºÃÏ¤ÇÁª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÌ£¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÇÄ°®¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÍê¤ê¤ËÅ¹¤ä¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¦¤Ê¤®¤Î»ºÃÏ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È°Â¤¤¡ª¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÁªÂò»è¤âËÉÙ
ÂçºêÄ®¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¦¤Ê¤®ÍÜ¿£¤Î»ºÃÏ¤Ç¤Ï¿·Á¯¤Ê¤¦¤Ê¤®ÎÁÍý¤¬¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¤³¤È¡£Îã¤¨¤ÐÆ±Ä®¤Ë¤¢¤ë¤¦¤Ê¤®¤Î²Ã¹©ÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÀéºÐ±·¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¡Ö¤¦¤Ê¤®½è¡¡±É¡×¤Î¤¦¤Ê½Å¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê´ØÀ¾¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç1Èø»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤ÊÐ§¤¬2300±ß¤«¤é¡£Åìµþ¤ÎÈ¾³ÛÄøÅÙ¤È¤¤¤¦¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤²Á³Ê¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤¦¤Ê¤®¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢»ºÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¤é¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¦¤Ê¤®¤ÏÉ®Æ¬¤Ë¤¢¤¬¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Î°ì¤Ä¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤¦¤Ê¤®¤Ï¸¤¯Áª¤Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¾ï¼±¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÍÜ±·¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤Ê¼«Á³¾ò·ï
ÂçºêÄ®¤Ï²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤È¹¤¤ÅÚÃÏ¡¢¥·¥é¥¹ÂæÃÏ¤ÎÍ¯¿å¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢ÍÜ±·¤Ë¤ÏÍýÁÛÅª¤Ê¼«Á³¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÍÜ±·¤«¤é²Ã¹©¡¢Î®ÄÌ¤Þ¤Ç¤Î°ì´ÓÂÎÀ©¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ¯ÅÙ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÍÜ±·µ»½Ñ¤äÉÊ¼Á¡ÊÄãÅêÌô¡¦ÌµÅêÌô¤Ê¤É¡Ë¤Î¸þ¾å¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¤Æ´Ä¶ÇÛÎ¸¤äÎ®ÄÌ¤ÎÆ©ÌÀÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤ÏÂç¶ù»º¡¦ÂçºêÄ®»º¤Î±·¤¬¶¥ÁèÎÏ¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£¸å¤Ï2010Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿´°Á´ÍÜ¿£¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃí»ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÍÜ¿£¤¦¤Ê¤®¤ÎÌ¤Íè¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
