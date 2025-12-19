¡Ö¼ã¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹øÄã¤¯¡¢²¼¤«¤éÀÜ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤è¡×¸ÅÅÄ¿·ÂÀ60ºÐ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÈë·í
¿§µ¤¤È°¦ÕÈ¤È°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÇÆ»²½Ìò¤«¤é¥Ò¡¼¥ë¤Þ¤Ç±é¤¸¤¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤¦¡£´ÇÈÄÃË¤Ï´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤Þ¡¢¤Ê¤Ë¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£¡¡
¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À
¥ª¥¤¥é¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÍÌ¾¤Ê·àÃÄ¤Ï¡¢ÌîÅÄ½¨¼ù¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ÎÍ·Ì²¼Ò¤·¤«¤ê¡¢¹ã¾å¾°»Ë¤µ¤ó¤ÎÂè»°ÉñÂæ¤·¤«¤ê¡¢¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ä¤Ç¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¦¤Í¤¨¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥ª¥¤¥é¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¤ä¤ê¤¤Ã¤¿´¶¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤Î¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤¬¤ß¤ó¤Ê60Ä¶¤¨¤Æ¤¿¤ó¤À¡£
Âçºå¤Ç'80Ç¯¤Ë´úÍÈ¤²¤·¤¿¡Ö·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¡×¤Ï¡¢º£Ç¯·ëÀ®45¼þÇ¯¡£´ÇÈÄÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡Ê60ºÐ¡Ë¤Ï12·î¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Ìò¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢·Ý¿Í¡Ä¡ÄÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÎÉ½¸½¼Ô¤¿¤Á¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¸ÅÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¤º¤Ã¤È·àÃÄ¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£20Âå¤«¤é¡¢±é·à³¦¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÌÚÌî²Ö¤µ¤ó¤äÌîÅÄ¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢40ºÐÁ°¸å¤«¤é¤Ï¤Æ¤á¤¨¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤âºî¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥É¥«¥ó¡ÊµÜÆ£´±¶åÏº¡Ë¤ËÂæËÜ½ñ¤«¤»¤¿¤ê¡¢²Ï¸¶²íÉ§¤Ë±é½Ð¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¾å±é¤·»Ï¤á¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶·àÃÄ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢°Â¿´¤¹¤ë¤Î¡£¤¤¤¤Ç¯¤·¤ÆÃæ³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Õ¤¶¤±Êý¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È»ÄÇ°¤Ê¿Í¤¿¤Á¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¤¤Þ¾å±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡ØÇúÎõÃé¿ÃÂ¢¡Ù¤â¡¢¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¤È¤«¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¤µ¤È¤·¤È¤«¡¢±©Ìî¡Ê¾½µª¡Ë¤È¤«¡¢¹âÅÄ¡ÊÀ»»Ò¡Ë¤È¤«¡¢¸Å»²¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¤±¤É¡¢·Î¸Å¾ì¤¬Âç³Ø¤Î³Ø¿©¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£60Á°¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤¢¤¤¤Äµ¤¤ËÆþ¤é¤Í¤¨¤è¤Ê¡×¤Ã¤Æ±¢¸ýÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£
¤¿¤À¡¢Â¾¤Î·àÃÄ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢·Î¸Å½ª¤ï¤ê¤Ç°û¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤Ê¤ó¤À¤Ê¡£
º£¤Î¼ã¤¤½°¤Ã¤Æ¡¢Ì©¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¤¢¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤½¤³¤ÇÏÃÂê¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤È¡¢²æ¡¹Ãæ¹âÇ¯¤È¤ÏÏÃ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤Ë°û¤ó¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¹Ô¤¯¤«¡Á¡×¤°¤é¤¤¤Î¥Î¥ê¤¬°ìÈÖµ¤³Ú¡£
¤À¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤¿¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¥»¥¯¥Ï¥é¤Ë¤Ê¤ë»þÂå¤À¤è¤Í¡©¡¡¤À¤«¤é¥ª¥¤¥é¤Ï°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯»þ¡¢¡Ö°û¤à¤È¥»¥¯¥Ï¥é¤·¤«¤·¤Í¤¨¤«¤é¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤ë¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯²¼¤«¤éÀÜ¤¹¤ë
¹¬¤¤¡¢¼ã¤¤½°¤Ë¤Ï¥â¥Æ¤ë¡£ÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢¡Öº£Æü¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¸þ¤³¤¦¤«¤éÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
½õ¸À¤òÍß¤·¤¬¤ë¤ä¤Ä¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë´Î¿´¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹ø¤òÄã¤¯¡¢¾å¤«¤éÌÜÀþ¤É¤³¤í¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²¼¤°¤é¤¤¤ÇÃý¤ë¤³¤È¡£¡Ö´ÆÆÄ¤¬¥ª¥Ã¥±¡¼½Ð¤¹¤«¤É¤¦¤«¤ÏÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡¢¥ª¥¤¥é¤Ï¤³¤¦»×¤¦¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¡©¡¡¤Ç¤â¤ä¤á¤í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ä¤á¤í¤è¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥ª¥¤¥é¤¬¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ê¤è¡×¤Ã¤ÆÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£¼þ¤ê¤«¤éâË¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±é½Ð²È¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤«¤é¡Ö¥ª¥¤¥é¡×¤Ã¤Æ¾Î¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¹ã¾å¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¥±¥é¥ê¡¼¥Î¡Ê¡¦¥µ¥ó¥É¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¡Ë¤Ë¤â¡¢¡Ö¤¢¡¢¡Ø¥ª¥¤¥é¡Ù¡¢¤½¤³¤¦¤Þ¤¤¶ñ¹ç¤Ë¤ä¤Ã¤È¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ö¥ª¥¤¥é¡×¤Ï¡¢Éßµï¤òÄã¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¸ÅÅÄ¤¬¤¤¤ë¤È°Â¿´¤¹¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Î¼Çµï¤ÏËè²ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¸ø±é¤Ç¡¢½é´é¹ç¤ï¤»¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢¤¤Ã¤È¥ª¥¤¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¤È³Ú¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£
¼Çµï¿Í¤Ï¤ß¤ó¤ÊÅ¹¼ç¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¬¤ë¤±¤É¡¢¥ª¥¤¥é¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ë»þ¤«¤éÈÖÆ¬°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæ¤Ç¤½¤ì¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥ª¥¤¥é¤ÏÈÖÆ¬¤¸¤ã¤Í¤¨¤¾¡×¤Ã¤Æ¡£
¤Ç¡¢2Ç¯¤Û¤É¿Í¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤ì¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¡¢¥ª¥¤¥éÈÖÆ¬¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤è¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÇ¯¾å¤«¤é¤âÇ¯²¼¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¸ÅÅÄ¤Ë¡¢¡Ö´ÔÎñ¤ÎÎ®µ·¡×¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤éÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Î´ÔÎñ»î¹ç¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÀÖ¤¤¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤òÃå¤¿ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤¬»î¹ç¸å¤Ë¡¢¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ï60¤Ê¤ó¤Æ¥¸¥¸¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ç¤â¤¤¤¶´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¤é¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤ó¡×¤Ã¤ÆÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸åÊÔµ»ö¡Ø¡ÖÏ¢Íí¼êÃÊ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËFAX¡×´ÔÎñ¡¦¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¼Î¤Æ¡¢SNS¤â¤ä¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡Ê¤Õ¤ë¤¿¡¦¤¢¤é¤¿¡Ë¡¿1965Ç¯¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡£ÉñÂæ¾å¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌò¤òÊÑ¸¸¼«ºß¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£Âè5¡¢20²óÆÉÇä¿·Ê¹±é·àÂç¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯12·î22Æü¹æ¤è¤ê
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡ÔÏ¢Íí¼êÃÊ¤ÏFAX¡Õ´ÔÎñ¡¦¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¼Î¤Æ¡¢SNS¤â¤ä¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³