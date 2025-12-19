たくさんの有名人たちが結婚し、そして離婚した2025年。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、2025年の結婚＆離婚を振り返ります。

【写真】伊藤蘭の隣でお腹にそっと手をやる趣里…家族3人横並びで歩く様子

モテ男は一般女性の方が何とか平和かも

年末が近づき、例年通り、"駆け込み婚"が気になる時期。近年トレンドとなっていた大物主演俳優とヒロインとの電撃婚は打ち止め傾向ではあります。しかし、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）を控えた仲野太賀さん（32才）と主演ドラマ『いつか、無重力の宙で』（同）が好評だった木竜麻生さん（31才）、意識高い系カップルの代表ともいえる池松壮亮さん（35才）と河合優実さん（24才）の"その後"を念頭に置きつつ、まずは2025年の結婚組を振り返ってみましょう。

NHK連続テレビ小説『虎に翼』が高い評価を受けた伊藤沙莉さん（31才）は、かねてウワサのあった劇作家・演出家の蓬莱竜太さん（49才）との結婚を発表。交際報道の直後、「M-1も妹もおじさんに獲られました」と兄のオズワルド・伊藤俊介さん（36才）が名言を残した一方、蓬莱さんには一部で元カノとの二股疑惑が報じられました。でも、沙莉さんは常に堂々とされていて。SNSを利用して誠実に対応すれば、外野を黙らせられるというよき例を作ってくれました。

沙莉さん同様、個性派であり実力派の三浦透子さん（29才）は音楽家の有元キイチさん（30才）と結婚。そして"ゲス極"のドラマーでありながら多くの作品でワケありのモテ女を好演している、さとうほなみさん（36才）は柄本時生さん（36才）と新婚さんです。

でも2025年、圧倒的に多いのはお相手が一般男性＆一般女性との結婚なのです。

2024年に続き、結婚ラッシュといっていいSTARTO ENTERTAINMENT社では、元バレーボール日本代表の狩野舞子さん（37才）と結婚したWEST.の桐山照史さん（36才）以外は、SUPER EIGHTの大倉忠義さん（40才）、同・村上信五さん（43才）、そしてWEST.の神山智洋さん（32才）が一般女性と。

これまでにも一般女性と結婚するかたが多かったお笑い芸人さんでは、平成ノブシコブシの吉村崇さん（45才）、見取り図の盛山晋太郎さん（39才）、はんにゃの金田哲さん（39才）、バイきんぐの小峠英二さん（49才）がこのパターンを踏襲されました。

さらに、"結婚のけの字"もなかった松下洸平さん（38才）も一般女性と結婚。2025年唯一の「今日は会社休みます」な衝撃婚だったと言えましょう。

前出の狩野さんのようにプライベートでの発信がお好きな有名女性に対して心無いコメントが多数ついてしまうのが近年の傾向ですから、モテ男性は一般女性を選んだ方が何かと平和なのかもしれませんね。

女性では、岡田結実さん（25才）が一般男性と。「コールドスリープ」宣言直後のPerfume・あ〜ちゃん（西脇綾香さん・36才）は"著名な"一般男性と結婚なさいました。

そんな中、世間をアッと言わせたのはメイプル超合金のカズレーザーさん（41才）と二階堂ふみさん（31才）の電撃"推し婚"。芸人さんと主演女優さんとの結婚は過去には破綻するケースも多かったものですが、バイセクシュアルを公言しているカズさんは、その"くくり"には入らないかもしれません。ただ、結婚後、カズさんのレギュラー番組が立て続けに終了（予定含む）しているのは少々気になるところ。それでも、二階堂さんはドーンと構えていらっしゃるのでしょう。

そして、ドタバタ婚に総ツッコミが入ったのは、趣里さん（35才）と三山凌輝さん（26才）。今度は「あんかけパスタ」専門店オープンを発表した三山さんには、やはりドーンと構えるのが得意そうな趣里さんがお似合いだと思います。

お仕事の幅が広がって多忙を極めてすれ違い

離婚組で、その決断を多くの女性が支持したのは加藤ローサさん（40才）でした。久々のテレビ出演だった『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）での電撃発表に加えて、「まだ同居はしている」とか、サッカー元日本代表の元夫・松井大輔さん（44才）のコメントなども含めて、それぞれの"想い"が伝わってきたものです。

でも、妻が感じてきたさまざまな想いを元夫はすべて理解できていないようで……。松井さんのVTR後のローサさんの「微妙……」という冷めた"受け"はすべてを物語っていました。

一方、離婚理由があまりわからなかったのはディーン・フジオカさん（45才）でした。NHK連続テレビ小説『あさが来た』の五代友厚役で大ブレークしたとき、「え？ 結婚してるの？」と多くの女性を落胆させた、おディーン様でしたが、その事実は見ないようにしながらウットリし続けていたかたは多かったものです。

それがまさかの電撃離婚。現在、少々戸惑いながらもドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）を拝見していますが、なでまわすと花が咲く"花咲か系能力"をもつ桜介役のおディーン様は、なんだか伸び伸びされているような……。時間をかけて丁寧な話し合いを重ねての離婚だったことがわかった気がします。

さらに、平野綾さん（38才）、花澤香菜さん（36才）という人気声優さんも立て続けに離婚を発表なさいましたね。近年、声優さんの大ブームによって、お仕事の幅が各段に広がって多忙を極めたことでのすれ違いが原因だったのかもしれません。

ブームは継続中ゆえ、離婚をネタにされる機会が多いのも現実。花澤さんは火曜レギュラーとして出演中の『ぽかぽか』（フジテレビ系）で、すでに今後の"出会い"にも言及するたくましさを見せていらっしゃいます。

こうして結婚も離婚もネタにされてしまうので、一般人とは異なる筋肉をハートにつけておかなければならず、越えるべきハードルもたくさんあるのが芸能人。

だからこそ、週刊誌報道が減る年末年始に"決断"するかたが多くなるのですが、ネット時代にはそれも通じなくなりました。

"駆け込み"よりは"けじめ"でしょうか。大型発表をお待ちしております！

構成／山田美保子

『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）などを手がける放送作家。コメンテーターとして『ドデスカ＋』（メ〜テレ）、『1周回って知らない話』（日本テレビ系）、『サンデージャポン』（TBS系）に出演中。CM各賞の審査員も務める。

※女性セブン2025年12月25日・2026年1月1日号