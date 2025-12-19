「あなたも集団葬儀に参列しませんか」秋葉原に不気味な「葬式」が出現…ホラー作家が仕掛けるモキュメンタリー展示に行ってみた

モキュメンタリーをご存知だろうか。「mock（偽の）」と「documentary（ドキュメンタリー）」を合わせた混成語であり、ドキュメンタリーのように物語や映像を演出する表現手法のことである。

近年、モキュメンタリーを用いたホラー作品が日本の出版界を騒がせている。雨穴氏の『変な家』、背筋氏の『近畿地方のある場所について』、梨氏の『かわいそ笑』など、モキュメンタリー作品がヒットを連発。小説原作の映像化も相次いでいる。

2025年12月、モキュメンタリー小説界に一石を投じる新作が現れた。その名も『集団葬儀』。著者のくるむあくむ氏は、SNSと動画配信サイトに不穏な投稿を続けるホラー作家で、「或るバイトを募集しています」シリーズ（KADOKAWA）などの小説も執筆し、注目を集めている。

本記事では2025年12月12日から25日まで、東京・秋葉原でくるむあくむ氏の新作『集団葬儀』の作品を追体験できるイベント「集団葬儀式場」を調査。展示物のレポートや作品のあらすじなど、イベントの魅力に迫る。

日当三万円の怪しい求人 業務は「全ての故人に挨拶せよ」

〈『集団葬儀』の主人公である「私」は、バイト先の先輩からとある求人を紹介される。募集ページに書かれていた業務内容は、故人の関係者として葬儀・告別式に参列すること。日当は三万円だが、「全ての故人に挨拶」しなくてはいけないらしい。訝しみながらも、好奇心から日雇いバイトに応募した「私」が訪れたのは、いくつもの棺桶が置かれている奇妙な式場だった──。〉

『集団葬儀』が追体験できるこのイベントは、作中に登場する「集団葬儀式場」の雰囲気をそのまま体感することができる。展示物の写真をお見せすることはできないが、言葉の限りを尽くしてお伝えしたい。

入口を抜けると、まずは小説各章に関する展示が始まる。「第二話 水の渇き」の展示は、白い棺桶が置かれている。

この棺桶、ところどころ異様な点がある。例えば棺桶の内側から何かが滴ったような跡がついていたり、棺桶を封じるようにガムテープが不規則に貼られていたり……。そして棺桶の中から、何かの音が聞こえる。これは、水の音だろうか。

〈「第二話 水の渇き」は、15歳の少年から友人「ゆうた」との思い出が語られる。うだるように暑い夏の日、とある空き地に秘密基地をつくることにした少年と「ゆうた」だが、空き地の奥に美しい池を発見し、無我夢中で水遊びをした。しかしその日を境に、「ゆうた」は少しずつ奇妙な行動をとるようになる。〉

展示されている棺桶には、故人に挨拶するために小窓が用意されている。小説を読んだ私は、その小窓を開けることにかなりの抵抗感があった。実際に開けるとそこに何があるのか、ぜひ会場を訪ねて確認してみてほしい。

「この女を探しています」……棺桶の小窓から覗く“恐怖”

「第三話 キャラメル」の展示にも棺桶が置かれている。ぎょっとしたのは、「この女を探しています」と書かれた張り紙が棺桶の周りに無秩序に貼られていること。チカチカと目立つ黄色い張り紙には「XX市〇〇公園にて子供にお菓子を配布していました。この女に関する情報提供をお願いします」と書かれている。

この張り紙は「第三話 キャラメル」の冒頭に、主人公の「私」が一人の女性から渡されるものだ。「第三話」では「息子を取り戻したい」というこの女性が「私」に奇怪な話を聞かせる。

〈息子のズボンのポケットからキャラメルの包み紙が出てきた。息子に聞くと、公園でお菓子を配る「キャラメルおばさん」からもらったという。最初のうち、女性は気に留めていなかったが、日を追うごとに息子はいろいろな種類のお菓子を「キャラメルおばさん」からもらってくるようになった。

ある日、あんぱんをもらって帰ってきた息子を目にし、女性はやっとその異様さに気づいた。「見知らぬ人から食べ物をもらうにも限度がある」と息子を叱ったが、その直後、息子は姿を消してしまったそうだ。〉

「キャラメルおばさん」の動機、そしてチラシを配る女性と息子の行く末とは。気になる人はぜひ小説を読んでほしい。

さてこの展示の棺桶も、小窓を覗くことができる。何が見えるのかをここで書くことはできないが、その不気味さに血の気が引いてしまった。自分の手で棺桶の小窓を開けるというギミックが、好奇心と恐怖心を同時に掻き立てる。ホラー好きにはたまらない演出だ。

「赤茶の耳栓」の意味とは？ 遺された哀しき狂気

「第六話 赤茶の耳栓」の展示では、着古された衣服が乱雑に置かれていた。そして衣服の近くには、一センチ程度の赤黒い豆のようなものがある。「これが“赤茶の耳栓”か」と、小説を読んだ私は冷や汗をかいた。実は他にも展示物があるのだが、それはぜひ現地で確認してもらいたい。

〈「第六話」に登場する「俺」は、入社四年目で地元配属になった会社員。仕事終わりに生まれた街を散歩をするのが日課だった。ある日公園の公衆トイレで、地元で有名な「耳栓おじさん」と鉢合わせる。茶褐色の肌に、ボサボサに伸びた白髪。そして最大の特徴は、両耳にねじ込まれた赤茶色の耳栓。「俺」は幼馴染との飲み会で、耳栓おじさんを尾行してアジトを突き止めるゲームをしようと盛り上がる。〉

お話はこのあと、意外な方向へと舵を切る。「赤茶の耳栓」が意味するものとは何なのか。そしてこの物語を読み終わった時に、恐怖だけではなく、ある複雑な感情がじんわりと胸に迫ってくる。物語を読んでぜひ体感してもらいたい。

前代未聞の没入型イベントは2025年12月25日まで

展示の最後には、葬儀場を模した空間が用意されている。

これは『集団葬儀』に登場する場所なのだが、来場者のみなさんには「ご焼香」という名のある体験をしてもらう。それは『集団葬儀』でも「私」が体験したことなのだが、具体的な内容についてはここでは控えたい。可能ならば『集団葬儀』を読んだうえで現地に足を運び、気味の悪さを体感してほしい。

イベント「集団葬儀式場」では、このほかにも「第四話 やりかたいろいろ」に登場するルーズリーフが実際に読めたり、「第一話 怪異屋敷」「第五話 祖母の風呂」のパネル展示が見られたりなど、充実した内容になっている。

小説『集団葬儀』には今回紹介したエピソード以外にも、くるむあくむ氏の真骨頂である「精神を蝕むような不快感」が全編にわたって充満している。

主人公が足を踏み入れた葬儀の正体とは何なのか。そして式場に隠された禁断の秘密と、喪主が放つ“ある言葉”の意味を知ったとき、物語は全く別の様相を呈する。そんな悪夢のような空間を実際に体験できるのは12月25日まで。ぜひ小説を読み終え、万全の状態で「参列」してほしい。

