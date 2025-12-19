連載開始時から高い人気を誇り、アニメ化、ガンプラ化も果たし、最終話も大きな反響を呼んだ『機動戦士ガンダム サンダーボルト』。シリーズ累計600万部を突破する大ヒット作が、13年におよぶ長期連載を終えて、完結となる27集が発売され、大きな話題を生んでいる。

「UC（宇宙世紀）年表に縛られない作家性を発動し、挑戦状のような苛烈な内容となった」

アニメ・特撮研究家の氷川竜介はそう語る。漫画家・太田垣康男が魂を込めて描き切ったガンダム史に残る傑作の凄みとは──。

『機動戦士ガンダム』（原作・総監督／富野由悠季）とその派生作品には、史上屈指の特異性が備わっている。1979年のテレビアニメが全43話で完結したにも関わらず、「物語世界は、むしろそこから始まる」となったことだ。1981年からの劇場版三部作公開を経て、プラモデルメーカー、出版社、ユーザーが協調し、「作品の外にあったはずの戦い」を自由に発想し、ガンダム世界を拡張していったのだ。

数々の続編や外伝が生まれた結果の集積が「UC（宇宙世紀）年表」にまとめられたことで「世界を拡張する運動」は定着し、新たなアニメの楽しみ方が支持を得る。『機動戦士ガンダム サンダーボルト』も拡張運動のひとつに位置づけられるものの、太田垣康男は年表に縛られない作家性を発動し、二次創作的な枠組みに収まらない、挑戦状のような苛烈な内容となった。

そのどこが型破りかと言えば、「戦争ならば人は傷つき死ぬし、そこには必ず心の痛みも生じる」という点だ。そこには作家としての誠実なリアリズムが投影されている。流血、身体欠損、大量死などは、公共性の観点で抑制され、プラモデルによる「戦争ごっこ」のブレーキになりかねないために避けられてきた。しかし戦場のリアルから目をそらさず、惨事が派生させる怨念の連鎖を正面から見据え、救済となるはずの宗教の暴走を描くなど、タブー的な要素を徹底的に全開したのである。

その姿勢は露悪的ではない。「安全弁の外れたガンダム世界」を通じ、読者とともに心の深淵を覗いてみたいという苛烈な意志が、13年にわたる長期連載の軸として貫かれているからだ。それは戦争のもたらす絶望の中、時折キラリと光る希望を見つける目的のため……という点で、原典である『機動戦士ガンダム』（ファーストガンダム）の志もまた、確実に受け継がれている。

長い連載中、世界的なパンデミックや各地の戦争、武力衝突も現実世界に発生してしまった。結果として『サンダーボルト』に描かれている「絶望と希望の表裏一体感」は、より身近なものになったのではないだろうか。

全巻一気読みでかけがえのない体験を得る

今回、寄稿のために全巻を一気に読み返したところ、一途な疾走感が筆者にとってかけがえのない体験となった。途中で作者自身も傷つき、その痛みが絵柄に反映してしまう点を含め、「手から手へと届けたい」という属人的な生々しさを感じたのだ。この生理的な感覚は、記号的表現による集団作業のアニメでは生まれにくい。だからこそ逆に、原典では富野由悠季総監督がアニメーションディレクターの安彦良和とともに、生々しさに満ちた表現を追求した。それは40数年前に成熟を始めたアニメ観客に向けての挑戦状でもあった。結果、筆者は作中「ニュータイプ」として描かれる存在とは、アニメ表現を通じた生々しさの交感可能な者たちの「たとえ話」であると考えた。

作家個人の感性がダイレクトに接続される漫画メディアの特性を最大限に活かし、リアリズム追求をフルに発揮した『サンダーボルト』は、原典にあった挑戦の"再発見"をもたらすものでもあった。避けられていた痛みの側面の拡張を果たすと同時に、モビルスーツ、モビルアーマーのセレクションやシビアな戦闘描写により、ガンダム世界に深く埋没したファンたちをも満足させたいという、貪欲でアクロバティックな成果をもたらしたと言える。

ガンダム世界の拡張に関しては、同時多発現象が発生した。それにも触れておこう。テレビシリーズ『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』（15）では、成長期の少年パイロットが脊髄に大手術を受けてモビルスーツを直接コントロールする、サイコ・ザクと似たシステムが登場する。配信CGアニメ『機動戦士ガンダム 復讐のレクイエム』（24）は欧州戦線を描く外伝的構成に加え、ジオン公国側に重きをおいたモビルスーツ戦闘では、ビーム兵器で金属が溶融切断されるなど、『サンダーボルト』に近接した描写も見受けられる。

さらに最新作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』（25）では、『サンダーボルト』が先鞭をつけた「一年戦争のパラレルワールド」の手法を使い、「エヴァンゲリオンシリーズ」のスタジオカラーとのコラボレーションにより、新たな拡張が実現し、大きな支持を受けた。シャア・アズナブルがガンダムを奪取した結果、ジオン公国側が勝利した世界線が分岐する。その帰結として、モビルアーマーのブラウ・ブロ（キケロガ）が登場、ビグ・ザムが量産されるなど、『サンダーボルト』と重複する展開も登場した。

影響関係の有無は不明ながら、『サンダーボルト』の示した「年表の閉塞突破」の方向性は、今後のガンダム世界を豊かにするものであることは間違いない。これらを念頭に置いて完結巻が出る『サンダーボルト』を一気読みしてみるのもまた、「ガンダムの新しい楽しみ方」になるはずだ。

氷川竜介（ひかわ・りゅうすけ）／1958年、兵庫県生まれ。アニメ・特撮評論家。明治大学大学院特任教授（国際日本学研究科）。主な編著書に『安彦良和アニメーション原画集「機動戦士ガンダム」』『日本アニメの革新』『空想映像文化論』（KADOKAWA）など。

