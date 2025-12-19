統一教会・韓国政界工作の底知れぬ闇……法廷で暴露された「共に民主党」への手厚い支援

尹錫悦大統領夫人スキャンダルどころではない

旧統一教会が文在寅（ムン・ジェイン）政権時代から韓国政界を対象に、手広いロビー活動を行ってきた事実が暴露された。22年の大統領選挙では、尹錫悦（ユン・ソンニョル）「国民の力」候補だけでなく、現大統領の李在明（イ・ジェミョン）「共に民主党」候補も支援したという証言も出た。

李在明政権と韓国国会から、「金建希（キム・ゴンヒ）元大統領夫人のすべての不正を暴け」という特命を受け、今年6月に発足した「ミン・ジュンギ特別検事チーム（以下特検）」は統一教会関連捜査で最高の成果を得たと評価されることになった。日本国民に悪名高い統一教会の政界ロビー活動が韓国でも行われたという実体が明らかになり、金建希氏だけでなく、創設者故文鮮明師（ムン・ソンミョン）とならぶ統一教会の2大教主の一人である韓鶴子（ハン・ハクジャ）総裁と、権性東(クォン・ソンドン)元「国民の力」党代表といった大物を拘束起訴する「手柄」を上げたからだ。

特検によると、2022年3月の尹大統領当選直後、「統一教会のナンバー2」と呼ばれるユン・ヨンホ元世界本部長が尹大統領との単独面談を行って教団の様々な懸案を請託した。その後ユン氏は、その見返りとして金建希氏に6000万ウォン相当のダイヤモンドネックレスとシャネルバッグ2個をプレゼントした。特検はこの事件を糸口にして統一教会に対する大々的な押収捜索を行い、韓総裁の不法資金の一部が「国民の力」関連ロビーに使われたことを明らかにした。

それから特検の捜査は本格的に国民の力を狙った。特検は、尹前大統領の最側近だった権性東元「国民の力」代表が韓総裁から1億ウォンの不法政治資金を受け取ったという証言や証拠も得た。また、党の比例代表議員に統一教会が推薦した人物を公認するという約束を受けて、信者たちを組織的に「国民の力」に入党させ、尹大統領と親しい政治家を党代表に選出するようにした。

22年3月22日の大統領選挙と地方選挙の際には、「国民の力」の市・道党（党の地方組織）に1億4000万ウォンを超える不法支援金を送り、韓総裁は大統領選挙で尹錫悦候補に投票するよう信徒に指示したという証言を得たと公表した。つまり、統一教会が22年の大統領選挙期間中に「国民の力」の尹錫悦候補を当選されるため、組織的な支援をしており、尹大統領の当選後も与党である「国民の力」と癒着関係を形成してきたというのが特検の主張だ。

法廷で「共に民主党」支援の事実も飛び出す

ところが、金建希氏と権性東氏に金品と不法政治資金を支援したという容疑で法廷に立たされたユン・ヨンホ元本部長の口から、特検チームの手柄を一瞬に壊すような暴露が出た。

ユン元本部長は、「『共に民主党』議員らも支援した。このうち2人は韓総裁を訪問した。（共に民主党）支援に対する部分も（特検）捜査の時に述べた。現職長官級など4人と国会議員リストを（特検に）述べた」とし、統一教会の政界支援が「国民の力」だけに限ったことではないという趣旨の発言をした。続いて、「2017〜2021年には『共に民主党』ともっと近かった。文在寅政府時代の縁が多く、大統領秘書室長にも会ったことがある」と付け加えた。すなわち、特検が「共に民主党」へのロビー活動に対する関連証言や録音ファイルを得ながらも「国民の力」だけを捜査対象にした「標的捜査」が公開席上で明らかになったのだ。

韓国メディアによると、ユン元本部長は8月、特検との面談調査で、「統一教会が接触した『共に民主党』議員が15、16人程度になる」とし、関連リストを特検チームに提出したという。名簿は公開されなかったが、メディアでは早くも多数の「共に民主党」有力政治家の名前が取り上げられている。

まず、文在寅政権時代、釜山地域の国会議員だった田載秀（チョン・ジェス）海洋水産部長官がこの事件で電撃辞任した。ユン元本部長が「田長官にブルガリとカルティに時計と現金4000万ウォン(約400万円を渡した」と特検に陳述したという報道が出たためだ。田氏は来年6月の釜山市長の「共に民主党」候補として取りざたされる有力政治家で、自分の潔白を主張している。

「共に民主党」内の代表的な李在明系派政治家である林鍾成（イム・ジョンソン）元議員の名前も登場した。ユン元本部長が、「2020年4月15日の総選挙前に数千万ウォンのお金を（統一教の関係者から）渡されたところを見た」と陳述したと報道されたためだ。『朝鮮日報』によると、「林元議員が韓総裁の前で歌を歌う姿を見た」という統一教関係者の証言も出た。同紙は、林元議員の場合、統一教と李在明系派議員らとの連結の役割をしたという疑惑を受けていると伝えた。

これと関連し、警察は一歩遅れて田元長官と林元議員、そして「現金数千万ウォンを渡した」とユン元本部長が供述した未来統合党（現「国民の力」）所属の金圭煥（キム・ギュファン）元議員らの3人を政治資金法違反の疑いで立件し、捜査に着手した。

2022年の大統領選で双方に

統一教会が、22年3月の第20代大統領選挙を教団の政治的影響力を拡げる機会と見て、計画的に与野党関係者に接近したという事実も明らかになった。特検が確保した統一教関係者らのスマートフォンには、「ユン元本部長は進歩と保守の両方に基盤を作った」「進歩は盧英敏（ノ・ヨンミン）大統領府秘書室長と大統領府監査、金ヨンチョル（元統一部）長官らと李在明代表（現大統領）のメンターである李鍾奭（イ・ジョンソク）長官（現国情院長）まで縁を作った」「保守は権性東議員、尹漢弘（ユン・ハンホン）議員など、いわゆる尹錫悦派閥の核心議員らと縁を作った」などの対話内容が出ていると伝えられた。

22年1月、李在明大統領候補が画像対談を行った米国の著名な投資家のジム・ロジャースに、李候補に一歩遅れて尹錫悦候補が直接会ったことがあるが、これを取り持ったのが統一教会という情報も出た。

特検チームが入手したユン元本部長の通話録音では、22年2月の統一教会主催行事である「韓半島平和サミット」に参加する海外セレブたちと両大統領候補との出会いを試みるような対話が登場する。ジム・ロジャースに対してユン前本部長が「私が直接やるよ」と話したそうだ。

また、録音ファイルには、「（尹錫悦候補には）マイク・ペンスぐらい会わせてこそ‘世話になった’と思われるだろう」「李在明の方は総裁にお会いしたいとダイレクトに連絡が来た」「（対談）費用を（代わりに）処理して‘保険’を作るのだ」などの敏感な内容も含まれている。

特検があらかじめ方向性を定めた捜査を行ったせいで、保守野党と統一教会の「政教癒着」というフレームで進められた「統一教会スキャンダル」が、韓国政界全般を揺るがす事件に飛び火した瞬間だ。

「国民の力」側は即刻、「統一教会特検」として捜査の拡大を要求しているが、国会の過半数を抑えている「共に民主党」側は「ユン元本部長の陳述根拠が不足している」として、これを硬く拒否している。一方で、6か月間にわたった尹前政権に対する特検捜査が終わるや否や再び「2次特検法」を国会で通過させるとしている。この与党のダブルスタンダードや、特検の不公正な捜査がメディアの批判の対象になっている。

与党だけでなく現職大統領まで巻き込んだ韓国政界の「統一教会スキャンダル」が来年6月の地方選挙の状況を揺るがす嵐の目として浮上するかは、まだもう少し見守らなければならない。

