「物語化」が嫌で、就活をやめました。須藤輝彦✕難波優輝

新進気鋭の美学者・難波優輝さんが、「何者か」になるための物語で溢れた現代を批判する『物語化批判の哲学』。

フィクションとしての物語を愛している。それゆえに、人生も世界も、物語ではないと断言する難波さんの今回のお相手は、2024年3月に『たまたま、この世界に生まれて』（晶文社）を上梓した文学研究者・須藤輝彦さん。

代表作『存在の耐えられない軽さ』で知られる作家ミラン・クンデラのご研究を中心に、文学を通じて「運命」、そして「物語」について広く深く考えてこられた須藤さんと、人生を運命的に、あるいは物語的に描くことの意味ーー面白さ、危うさ、厄介さーーを探究していきます。

おふたりによる対談を、ぜひお楽しみください。

【書籍はこちら⇩】

＊本記事は、2025年8月27日にSPBS本店様にて開催されましたトークイベント「〈何者か〉になれない時代に、どう生きるか――人生の物語化をめぐって」の一部を抜粋・編集したものです。

【人生は遊び。プロジェクト】須藤輝彦さん篇 もくじ

「物語化」が嫌で、就活をやめました

難波 須藤さん、本日はお越しいただきありがとうございます。ミラン・クンデラという作家が「運命」をどう描き、考えてきたのかを論じた『たまたま、この世界に生まれて』をお読みして、物語と運命はどのような関係にあるのか、気になっていました。今はもうやめてしまったんですが、『物語化批判の哲学』のもととなる連載の告知をX上でしたときに、「運命」というキーワードに触れて、須藤さんがリツイートしてくださっていたというご縁もありましたね。まずは須藤さんの自己紹介からお願いします。

須藤 須藤輝彦と申します。ミラン・クンデラという小説家を中心に、チェコをはじめとした中央ヨーロッパの文学に関心を持って研究をしております。よろしくお願いします。

難波 よろしくお願いします。難波優輝と申します。美学者です。人間のいろいろな感性について考えています。その中でも特に最近は遊びについていろいろ考えていて、その遊びを妨げているものは何かといえば物語だと思いました。それで『物語化批判の哲学』という本を書きました。いきなりですが、「物語」をご研究されている須藤さんが、この本をどうお読みになられたのかとても気になっています。自分は、自分の生を物語化するのはあまり好きではないですが、物語作品自体は好きなんです。

須藤 まず思ったのは『物語化批判の哲学』は物語「化」、というところがポイントかな、というところです。で、物語化についてこの本の前半で言われてることについては、ぼくは実はほとんど同意、それどころか激しく同意という気持ちなんです。

この本の魅力の一つは、幅広く、アクチュアルな具体例と、多彩なアプローチ。なかでも一番ビビッドなのは、おそらく多くの人が苦しめられている就活の話ですよね。自分の人生をある種切り貼りするようなかたちで単純化・物語化して、会社の意にそぐうようなことをエントリーシートに書く。実はぼくも就活したことがあるので、すごくよくわかる。というか、まさに就活のそうした側面が嫌でやめたんですよね。

難波 そうだったんですね。

須藤 就活「ドロップアウト組」なんです。だから非常によくわかる。血液型やADHDについての言及もありましたが、これもとてもよくわかる。ぼくはAB型なんですが、昔、とあるラジオで、とある有名な歌手がストレートなAB型批判、というか差別をしていたんですよ。「ぼくはAB型の人とは距離をとりたい」というようなことを、かなり本気で言っていた。それを聞いて、愕然とした記憶があります。それこそ「遊び」でやるならわかるけど、人は本当にそういうものを信じて、実際にそれに従って他人を判断してしまうんだなと。

ぼくと難波さんのあいだに違いがあるとしたら、やはり「物語」と言ったときに何をイメージするかですよね。文学を研究する人間は、小説、あるいは戯曲といった、芸術作品における物語を第一に考える気がします。「物語」と言われたとき、就活のエピソードは頭に浮かばない。

難波 ありがとうございます。

ごちゃごちゃとした「運命」への惹かれ

難波 クンデラが「運命」というものに、翻弄されているのか、あるいは見つめようとしているのか。ヨーロッパの中でもある種周縁化された場所で、しかも共産主義が盛り上がって、しかし潰えていった場所で、何か大きな動きのようなものにどう向き合ったか。そういったことが書かれていて、すごく面白かったです。

なぜ須藤さんは「クンデラと運命」について考えたのか。なぜクンデラに出会ったのか。「物語」をあえて聞いてみたいです。

須藤 ぼくの話でいいんですか笑 細かいところをはしょると、ぼくが「そんかる」に、『存在の耐えられない軽さ』に初めて出会ったのは、イタリア留学中のことでした。すごく面白くて、同時に後ろからバーンと殴られるような衝撃を受けた。だけど、それがなぜ面白いのかはよくわからなかったんです。それでも、そこには絶対に何か大きなものがあると思って研究を始めました。

なぜ「運命」という主題を選んだのかといえば、一つはクンデラが中央ヨーロッパの小国出身だということが、やはりあるかと思います。それはたんなる抽象観念ではなく、「歴史の客体」という国家的な経験に根ざしている。それから、ぼく自身もともと「偶然性」みたいなものにすごく興味があったんです。でも偶然性についてはみんなすでにやっている。そこで「運命」のほうが、実はより複雑で、より普遍的で、よくわからなくて、ごちゃごちゃしていて、面白いかもしれないと思って、選びました。

難波 クンデラに感じた「なんかすごい」を、「運命」という言葉でつかみ取ったということなんですね。

須藤 そうですね。あと、代表作の『存在の耐えられない軽さ』は、「軽さ」と題されてはいるものの、じつのところ軽さと重さのダイナミズムこそがもっとも魅力的で。行ったり来たりして、どっちなのか、よくわからない。そこで『たまたま、この世界に生まれて』の中で「運命」について「偶然性と必然性のあいだの緊張関係そのもの」と解釈して論じました。

難波 面白いですね。

難波優輝（なんば・ゆうき）｜1994年、兵庫県生まれ。美学者、会社員。立命館大学衣笠総合研究機構ゲーム研究センター客員研究員、慶應義塾大学サイエンスフィクション研究開発実装センター訪問研究員。神戸大学大学院人文学研究科博士前期課程修了。専門は分析美学とポピュラーカルチャーの哲学。著書に『物語化批判の哲学 〈わたしの人生〉を遊びなおすために』（講談社現代新書）、『SFプロトタイピング』（共著、早川書房）、『なぜ人は締め切りを守れないのか』（堀之内出版）など。

須藤輝彦（すどう・てるひこ）｜1988年、東京生まれの神戸育ち。東京大学助教。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。ヴェネツィア国際大学、カレル大学、ソルボンヌ大学に学ぶ。ミラン・クンデラを中心に、チェコと中欧、啓蒙期の文学や思想に関心がある。著書に『たまたま、この世界に生まれて──ミラン・クンデラと運命』（晶文社）、共訳書にアンナ・ツィマ『シブヤで目覚めて』など。ノートルダム火災についてのルポルタージュ（集英社新書プラス）、『文学＋』WEB版文芸批評時評、『文學界』新人小説月評のほか、現在は『群像』で「運命の文学史 終わりから始まる物語」を連載中。X（旧Twitter）：@t_pseudo。

SPBS本店〒150-0047 東京都渋谷区神山町17-3テラス神山1F

✏︎ 11:00-21:00 ※不定休（イベント等により変更あり）

※店内撮影禁止です

☎︎ 03-5465-0588

HP ● https://shibuyabooks.co.jp/

Instagram ● https://www.instagram.com/spbs_tokyo/

X ● https://x.com/spbs_tokyo【書籍はこちら⇩】

「一撃」では、世界は変わらない。須藤輝彦✕難波優輝