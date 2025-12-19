伊藤桃々プロデュース「Rosem」の新作ランジェリーであざと可愛いを楽しんで♡

2025年12月18日(木)19時、伊藤桃々プロデュースのランジェリーブランド「Rosem」から、新作ランジェリーが登場します。今回の新作は、冬にぴったりの特別感あふれるデザインで、ホワイトとブラックの2色が展開されます。どちらも“あざと可愛い”デザインが魅力で、フルバックとTバックの2タイプから選べます。あざとくて可愛いだけでなく、上品さも兼ね備えたランジェリーで、自信を持って日常に♡

“あざと可愛い”デザインで冬をもっと魅力的に

「Rosem」の新作ランジェリーは、ただ可愛いだけじゃない！ホワイトはローズ刺繍とクラシカルな千鳥柄が織りなす、冬らしい特別感が満載。

ダブルクロスデザインで、胸元に視線を誘う“あざと可愛い”ポイントも。リボンやレースが加わり、全体を引き締めつつも可憐さを演出。

ブラックの方はダークグレー×ブラックの千鳥柄で、甘さと大人っぽさの絶妙なバランスが魅力です。

伊藤桃々プロデュース「Rosem」の2025ホリデーランジェリーで特別な夜を♡

特別感あふれる素材で上品さをプラス

「Rosem」のランジェリーは、ただ可愛いだけではなく、素材にもこだわりが詰まっています。

ホワイトは織り生地の千鳥柄で高級感があり、サイドとバックは透けるレースデザインで、動くたびに美しいシルエットを見せてくれます。

ブラックは透け感があり、後ろ姿まで美しく演出。普段使いにも特別な日にもぴったりのデザインで、どちらの色も心をときめかせること間違いなし♪

大人の女性も満足できる2つのスタイル

ショーツはフルバックとTバックの2タイプから選べ、どちらも異なる魅力があります。フルバックはリラックスした印象で日常使いにぴったり、Tバックはセクシーで特別な日のおしゃれに最適。

ブラックのTバックは、ウエストコード付きで、よりセクシーで魅力的なシルエットを演出してくれます。自分にぴったりのスタイルを選んで、より素敵な日々を過ごしてください♡

「Rosem」の新作で冬をもっと華やかに！

伊藤桃々プロデュースのランジェリーブランド「Rosem」の新作が、12月18日(木)に販売開始。

ホワイトとブラック、どちらも冬にぴったりの特別感あふれるデザインで、“あざと可愛い”だけではなく、大人の女性にも満足してもらえる上品さも兼ね備えています。

日常のちょっとした贅沢や、特別な日のおしゃれに、ぜひ手に入れてください♪