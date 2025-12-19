¡Ö¸å¤í¤á¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×42ºÐÉ×¤¬2¸Í¤ÎÅê»ñÍÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÆâ½ï¤Ç¹ØÆþ¡£ºÊ¤¬·ãÅÜ¤·¤¿¡¢Ìò½ê¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡Ö°ìÄÌ¤ÎÉõ½ñ¡×
¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤¬Áý¤¨¡¢¡ÖÉ×ÉØÊÌºâÉÛ¡×¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î¼ýÆþ¤ä»Ù½Ð¤Ë²áÅÙ¤Ë´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡Ö¼«Í³¡×¤È¡ÖÌµ´Ø¿´¡×¤Î¶³¦Àþ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²È·×¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¤È°Â°×¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¤â¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤ÎÎ°è¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë»Å»ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î²Ô¤®¤â¤¢¤ë¡£À¸³èÈñ¤µ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»Ä¤ê¤Î¶â¤Ï¼«Í³¡£¤½¤ì¤¬²æ¤¬²È¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÁêÃÌ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÅÔÆâ¤ÎÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÆ¯¤¯·¼²ð¤µ¤ó¡Ê42ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢Æ±¤¤Ç¯¤ÎºÊ¡¦¹á¿¥¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤ÈÃæ³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¡£À¤ÂÓÇ¯¼ý¤Ï1,800Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢²È·×¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê¡ÖºâÉÛÊÌ¡¹¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
·¼²ð¤µ¤ó¤¬ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï1Ç¯Á°¡£Æ±Î½¤«¤é¡Öº£¤Ê¤é¤ªÁ°¤ÎÇ¯¼ý¤Ê¤é¥Õ¥ë¥í¡¼¥ó¤¬°ú¤±¤ë¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£ Êª·ï¤ÏÅÔÆâ¤È²£ÉÍ¤Î¶èÊ¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó2¸Í¡¢Áí³Û¤ÇÌó7,000Ëü±ß¡£¡Ö²ÈÄÂÁê¾ì¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢·î¡¹¤Î¼ý»Ù¤Ï¥×¥é¥¹¿ôÀé±ß¡£ÀáÀÇ¸ú²Ì¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð°¤¤ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ºÊ¤Ë¤Ï»ö¸åÊó¹ð¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÊÌ¤Ë¸å¤í¤á¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¸Ä¿Í¤Î¿®ÍÑ¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¡¢»ä¤Î¸ýºÂ¤Ç²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²È·×¤Ë¤Ï1±ß¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¹á¿¥¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¶èÌò½ê¤«¤éÆÏ¤¤¤¿°ìÄÌ¤ÎÉõÅû¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÇ¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¡Ù¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï»ä¤¬¥Ý¥¹¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ½ÐÄ¥Ãæ¤Ç¡¢ºÊ¤¬Í¹ÊØÊª¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÉõÅû¤Î°¸Ì¾¤Ï»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìò½ê¤«¤é¤Î½ÅÍ×½ñÎà¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ºÊ¤¬²ø¤·¤ó¤ÇÃæ¿È¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
µ¢Âð¤·¤¿·¼²ð¤µ¤ó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¹¤²¤é¤ì¤¿Ç¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¤È¡¢¥à¥¹¥Ã¤È¤·¤¿¹á¿¥¤µ¤ó¡£
¡Ö¡Ø¤Ê¤Ë¤³¤ì¡£À¤ÅÄÃ«¤È²£ÉÍ¡© ²È¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤ÈÀÅ¤«¤Ë¥¥ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡ØÅê»ñÍÑ¤À¤è¡£¼ý»Ù¤Ï¥×¥é¥¹¤À¤·¡¢·¯¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤«¤±¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¹á¿¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÂ»ÆÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¡Öµ¬ÌÏ¡×¤È¡ÖÈëÌ©¡×¤Ë·ã¹·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅÜ¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢7,000Ëü±ß¤â¤Î¥í¡¼¥ó¤òÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¡ØºâÉÛ¤¬ÊÌ¤Ê¤é²¿¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¡©¡Ù¤È¡£¡Ø²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éÀÕÇ¤¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤«¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØËü°ì¤Î¤È¤¤ÏÃÄ¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡¢¤µ¤é¤ËÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
³Î¤«¤Ë¡¢ÌÛ¤Ã¤ÆÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È·¼²ð¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¼ý»Ù¤Ï¥×¥é¥¹¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÇäµÑ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢É×ÉØÃç¤Ï·ëº§°ÊÍèºÇ°¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ê¥Æ¥£¡Ê¶âÁ¬Åª¤ÊÉÔÄç¡Ë¡×¤ÎÂå½þ
¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤¬Áý²Ã¤·¡¢¡ÖÉ×ÉØÊÌºâÉÛ¡×¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤²È·×´ÉÍý¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¹¥¨¥¤¥È¤¬´ûº§ÃËÀ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²È·×´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖºâÉÛ¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï¡¢20Âå¤Ç27.7¡ó¡¢30Âå¤Ç24.6¡ó¡¢40Âå¤Ç28.7¡ó¡¢50Âå¤Ç16.1¡ó¡£20¡Á40Âå¤Ç¤Ï4¿Í¤Ë1¿Í¤Î³ä¹ç¤Ç¡ÖÉ×ÉØÊÌºâÉÛ¡×¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆÈÎ©À¤¬¹â¤Þ¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë½ÅÂç¤Ê¶âÁ¬¾ðÊó¤ò±£Æ¿¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ê¥Æ¥£¡Ê¶âÁ¬Åª¤ÊÉÔÄç¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢Î¥º§¤Î¼çÍ×¤Ê¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÆâ½ï¤ÇÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿·¼²ð¤µ¤ó¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¾®¸¯¤¤À©¤È¤Ê¤ê¡¢ºÊ¡¦¹á¿¥¤µ¤ó¤ËºâÉÛ¤ò°®¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¤¤¤ä¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ï´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ±Ä´ºº¤Ç¤â¡Ö¾®¸¯¤¤À©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö·ëº§Åö½é¡×¤¬83.9¡ó¤È°µÅÝÅª¤Ç¡¢·¼²ð¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤¬³ºÅö¤·¤½¤¦¤Ê¡ÖÀ¸³èÈñ¤ä²È·×¤Î¸«Ä¾¤·¤Î¤È¤¡×¡Ê3.0¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤ª¾®¸¯¤¤¤Î¹Ó¤µ¤òÅÜ¤é¤ì¤Æ¡×¡Ê1.5¡ó¡Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¾¯¿ôÇÉ¡£·ëº§Åö½é¤Ë·è¤á¤¿²È·×´ÉÍýË¡¤Ï¡¢¤½¤¦¤½¤¦ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ï¡¢³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¿ôÀéËü±ßÃ±°Ì¤ÎºÄÌ³¤òÈ¼¤¦·ÀÌó¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎµëÍ¿¤ÇÊÖ¤»¤ë¤«¤é´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊ¿»þ¤ÎÏÀÍý¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
Ëü¤¬°ì¡¢·ÀÌó¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉ×¤¬»àË´¤·¤¿¤ê¡¢¹âÅÙ¾ã³²¤òÉé¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÃÄÂÎ¿®ÍÑÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡ÊÃÄ¿®¡Ë¤Ç¥í¡¼¥ó¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¶âÍø¾å¾º¤Ë¤è¤ëÊÖºÑ³Û¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢¶õ¼¼¥ê¥¹¥¯¤Ë¤è¤ë»ý¤Á½Ð¤·¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¤·¤ï´ó¤»¤Ï³Î¼Â¤Ë²È·×Á´ÂÎ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¿å½à¤ËÇÈµÚ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖºâÉÛ¤¬ÊÌ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆü¾ïÅª¤Ê½ÐÈñ¤Î´ÉÍý¾å¤ÎÏÃ¡£¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ëµ¬ÌÏ¤Î·ÀÌó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÉô³°¼Ô°·¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Åê»ñ¤Î¥ê¥¹¥¯°Ê¾å¤Ë¤Þ¤º¤¤¡¢¤È¿´ÆÀ¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
