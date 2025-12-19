都市版クルーザー！

トヨタの英国法人は2025年12月1日、SUVタイプのバッテリー式電気自動車（BEV）「アーバンクルーザー」を現地で発売しました。

アーバンクルーザーは欧州市場に向けて開発されたSUVタイプのBEVです。コンパクトなボディにSUVらしい力強さとBEVならではの先進性を融合させ、都市部での使いやすさを重視しています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「アーバン“クルーザー”」です！ 画像で見る（88枚）

ボディサイズは全長4285mm×全幅1800mm×全高1640mm、ホイールベース2700mm。コンパクトSUVの「ヤリスクロス」よりひと回り大きいサイズ感ながら、最小回転半径は0.1m小さい5.2ｍを実現しています。

エクステリアデザインは「アーバンテック」をコンセプトに、新世代トヨタの特徴であるハンマーヘッドを採用。骨太なリアピラーなどでSUVならではの力強さを表現しています。

コックピットは異形ステアリングが特徴的です。リアシートは前後スライド機能により、ワンクラス上のスペースを確保。背もたれの角度調整のほか、40：20：40の比率で折りたたむことも可能で、多様なニーズに対応します。

モーターは、最高出力106kＷ（144馬力）または128kW（174馬力）の2種類。バッテリー容量も49kWhまたは61kWhの2種類を設定します。一充電走行距離は49kWhが213.75miles（350km）、61kWhが264.7miles（434km）です。

グレードおよび価格はエントリーの「アイコン」（144馬力、49kWh）が2万9995ポンド（約620万円）、高出力の「デザイン」（174馬力、61kWh）が3万3495ポンド（約690万円）、装備を充実させた「エクセル」（174馬力、61kWh）が3万5745ポンド（約730万円）。購入者へのデリバリーは2026年第1四半期に始まります。

欧州市場では電動化の流れが加速する一方、日常使いに適したサイズ感を求める声が高まっており、アーバンクルーザーはそうしたニーズに応える存在となります。同社はハイブリッド車のヤリスクロスとともに都市型SUVセグメントにおける存在感を強化していく考えです。