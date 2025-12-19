º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡¢40ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¡È2¼¡²ñ¡É¤Ë°ìÀÚ¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö°¤¤»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤ÏÁ´Éô2¼¡²ñ¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê50¡Ë¤¬17Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Û¥é¥ó¡ß»Ø¸¶¤Î¥«¥¤¥®¥«¥¤¥®¥«¥¤¥®¡Ù¤Ë½Ð±é¡£40ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é2¼¡²ñ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡Ù½é½Ð±é¤ÇÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÈÇ°´ê¤ÎÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º´µ×´ÖÀë¹Ô»á
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢MC¤Î»Ø¸¶è½Çµ¡Ê33¡Ë¤È¥Û¥é¥óÀé½©¡Ê37¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÈÏÃ¤»¤ÐÊ¬¤«¤ë¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¸åÇÚ¤òÅÜ¤ëºÝ¤Ë¡¢¿Í¤Ï¡Ö²¿¤«¤·¤é¤Î²÷³ÚÊª¼Á¤¬Î®¤ì¤ë¡×¡Ö¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬Î®¤ì¤ë¡×¤é¤·¤¤¤ÈÏÃ¤¹º´µ×´Ö»á¤Ï¡¢¸åÇÚ¤Î²áµî¤Î¼ºÇÔ¤Þ¤Ç»ý¤Á½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¡¢¡Ö¤³¤ì²¶¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¤¡¢¸åÇÚ¤Ø¤Î»ØÆ³¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¼«À©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¾Úµò¤¬»Ä¤ë·Á¤Ç¤·¤«ÅÜ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡£Ê¸½ñ¤Ç¤·¤«ÅÜ¤ë¤Þ¤¤¡£¥¹¥¯¥·¥ç¤µ¤ì¤Æ¤âÅ¾ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤«ÅÜ¤ë¤Þ¤¤¤È·è¤á¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î±äÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢°û¤ß²ñ¤È¤«¤´ÈÓ²ñ¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2¼¡²ñ¤Ï°ìÀÚ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï2¼¡²ñ¤Ï¤Û¤Ü¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦º´µ×´Ö»á¤Ï¡¢¡Ö°¤¤»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤ÏÁ´Éô2¼¡²ñ¡£1¼¡²ñ¤Ç¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹Í¤¨¤Ë»Ø¸¶¤â¡Ö¡Ê2¼¡²ñ¤Ï¡ËÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¿ÍÀ¸´Ñ¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¶¦´¶¡£¥Û¥é¥ó¤Ï°ÊÁ°¡¢1¼¡²ñ¤Þ¤Ç»²²Ã¤·¤¿°û¤ß²ñ¤Ç¡¢ÍâÆü¤Ë¡Ö2¼¡²ñ¤Ç²¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
