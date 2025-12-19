福原遥、ワサビ入り寿司を克服 サビ抜き→「一丁前に食べられるようになりました」
俳優の福原遥（27）が18日、東京・銀座の「コーチ 銀座」のリニューアルオープンを祝して行われたオープニングイベントに参加した。
【全身ショット】可愛い⋯！美脚チラリなブラックコーデで登場した福原遥
この日のファッションのポイントについて「今日あわせたタビーのバッグは、ベロア素材で冬を感じられ、一つ一つの刺繍がシックで格好よいのですが、お花柄でかわいらしさも出ています。タビーのバッグはプライベートでも使用していて、物もたくさん入りますし、とにかくかわいくて一つ持っているだけでおしゃれになれるアイテムです」と今回のファッションのポイントを説明した。
19日にリニューアルオープンする「コーチ 銀座」の象徴となるのは、銀座の街に存在感を放つ大胆に浮かぶ「C」型のスカルプチャー。店内は、ニューヨークの力強さと東京の繊細さの融合を表現する素材を用い、ブランドの世界観をより深く体感できる仕掛けが随所に施されている。ヘリテージアイテムを展示する円形空間「The Cocoon」や、新作を楽しみながら見つけられる「The Tetris Wall」など、発見に満ちたショッピング体験を提供する。
■福原遥一問一答
――本日お持ちになっているコーチのカバンにマストで入れたい自身の愛用アイテムはなんですか？
【福原】たくさん入りそうなのいろいろ入れたいのですが、メイク道具もたくさん入るので一式入れたいですね。携帯やお財布、イヤホンもマストで入れたいです！
――福原さんにとって銀座はどんな場所ですか？
【福原】銀座はいつ来ても、おしゃれでかっこいい場所だなと思います。
――あなたが「自分らしさ」を表現するため必要不可欠なモノ・コトはなんですか？
【福原】好きな食べ物や場所など、自分がときめくことを日々見つけていくことで、自分らしく過ごして行けると思います。
――コーチは常に新しいことに挑戦し続けているブランドですが、ご自身が最近チャレンジしていることはありますか？
【福原】苦手な食べ物を克服しようと頑張っていて、パクチーやワサビだったり（笑）。そういうものを自ら食べるようにしています。徐々に克服もしていて、パクチーはすごく好きになりましたし、ワサビもお寿司はいつもサビ抜きにしてもらっていましたが、今は一丁前に食べられるようになりました。
――コーチオリジナルのクリスマスカードにホリデーメッセージをお願いします！
【福原】“Coachを身につけてステキなホリデェイを過ごしましょう（ハートマーク）”
――コーチ銀座に訪れる皆様へメッセージをお願いいたします。
【福原】おしゃれでかっこよくて、入口すぐのコーチの「C」のロゴがすごくおしゃれですてきだなと思いました。素材が和紙で出来ていて、夜になるとライトアップもされます。ぜひ皆さんも来て楽しんでいただきたいです。
