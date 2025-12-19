¤Ê¤Ë¤ï¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¶¶ËÜÍüºÚ¡¢¡È²¼¤À¤±¸«¤¨¤Æ¤ë¡É¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ËÈ¿¶Á¡Ö²¼Æý¤¨¤í¡×¡Ö°áÁõ¤¬¥¹¥´¥¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×
¡¡¡È¤Ê¤Ë¤ï¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¶¶ËÜÍüºÚ¡Ê32¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ø½µ´©FLASH¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡¿16ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î»ïÌÌ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö°áÁõ¤¬¥¹¥´¥¤¡×¡Ö²¼Æý¤¨¤í¡×Ä¶¥ß¥Ë¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£¤¢¤é¤ï¤Ê¶¶ËÜÍüºÚ
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡ÖÈ¯ÇäÃæ¤ÎFLASH¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª²Ä°¦¤¯»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡ªÀäÂÐ¸«¤Æ¤Í¡¼¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÊÑ·Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ä¡È²¼Æý¡É¤¬¤Î¤¾¤¯Ä¶¥ß¥Ë¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢»£±Æ¤ËÄ©¤àÍÍ»Ò¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤É¤³¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¡©¤Æ¤¤¤¦Ä¹¤µ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹ ¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡ª¤â¤¦ºÇ¹â¤Ã¤¹¡ª¡×¡Ö²¼Æý¤¨¤í¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¡¢Ä¶²Ä°¦¤¤¤¤¤è¡¼¡×¡Ö°áÁõ¤¬¥¹¥´¥¤¡×¡Ö¤µ¤¤¤³¡¼¤ä¤Ê¤¤¤«¡¼¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö°áÁõ¤¬¥¹¥´¥¤¡×¡Ö²¼Æý¤¨¤í¡×Ä¶¥ß¥Ë¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£¤¢¤é¤ï¤Ê¶¶ËÜÍüºÚ
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡ÖÈ¯ÇäÃæ¤ÎFLASH¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª²Ä°¦¤¯»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡ªÀäÂÐ¸«¤Æ¤Í¡¼¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÊÑ·Á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ä¡È²¼Æý¡É¤¬¤Î¤¾¤¯Ä¶¥ß¥Ë¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢»£±Æ¤ËÄ©¤àÍÍ»Ò¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤É¤³¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¡©¤Æ¤¤¤¦Ä¹¤µ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹ ¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¡ª¤â¤¦ºÇ¹â¤Ã¤¹¡ª¡×¡Ö²¼Æý¤¨¤í¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¡¢Ä¶²Ä°¦¤¤¤¤¤è¡¼¡×¡Ö°áÁõ¤¬¥¹¥´¥¤¡×¡Ö¤µ¤¤¤³¡¼¤ä¤Ê¤¤¤«¡¼¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£