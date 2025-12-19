2児の母・堂真理子アナ、彩り鮮やかな“せいろ蒸し”料理の数々を紹介「センスを感じるきれいな盛りつけ」「健康的で素敵」「全部美味しそう！」
テレビ朝日の堂真理子アナウンサー（44）が17日、自身のインスタグラムを更新。“せいろ蒸しデビュー”を報告し、彩り豊かな手料理の数々を公開した。
【写真】「センスを感じるきれいな盛りつけ」堂真理子アナが披露した彩り鮮やかな“せいろ蒸し”料理
堂アナは「ついに、せいろデビューしました 以前から気になっていて、ようやく購入しました！」とつづり、肉、魚、野菜、卵などをせいろで蒸した手料理の写真を複数枚投稿。「何でも蒸せて簡単！油を使わず体にも優しいと感じて、ここ最近はほぼ毎日せいろで調理しています」と、日々の食卓で活躍している様子を明かした。
さらに「保温効果も高く、しばらくはずっと温かいのも嬉しいです さつまいもやかぼちゃがホクホクに仕上がって、リピートしています」と満足そうにつづり、「この冬、大活躍しそうです 新しい発見があると楽しいですね」と喜びをにじませた。
コメント欄には、「全部美味しそう！」「上手く出来てますね 健康的で素敵です」「センスを感じるきれいな盛りつけですなー」「とても栄養バランス取れている感じだね」といった声が寄せられている。
堂アナは2008年4月、当時サブ司会を務めていた同局系音楽番組『ミュージックステーション』で知り合った一般男性と結婚。11年1月に長男（14）、14年1月に長女（11）を出産している。
