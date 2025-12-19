選手にとってもチームにとっても大きな1勝だ。KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）が12月18日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。9月16日の開幕戦以来のトップを飾った。

【映像】激しい三つ巴…勝負所を制する阿久津

当試合は起家から渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）、セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、阿久津の並びでスタート。東1局は竹内がリーチ・一発・ツモ・タンヤオの8000点と大きなアガリ。東3局1本場では日向が先制リーチで仕掛けるも、追ってテンパイとなった阿久津に12000点（供託1000点、＋300点）を放銃。勝負所を制した阿久津は、さらに東4局1本場でリーチ・ツモ・赤1で6000点（供託2000点、＋300点）を加点し、頭ひとつ抜け出した。

南1局でも阿久津が2000点をツモアガリ。南2局から南4局では日向が3連続アガリし、内2つは石井からの振り込みとなった。南入りしたタイミングでラス目だった日向は3着まで順位を上げ、素点を回復しゲームセット。阿久津の約3ヶ月ぶりの勝利に「おめでとう！」「ようやくや！」などとコメント欄は盛り上がりを見せた。

チームは今月16日に出場した岡田紗佳（連盟）、渋川難波（協会）に続いての3連勝となった。その上で開幕戦ぶりの勝利に阿久津は「めちゃくちゃ久しぶりっすね、本当に（笑）」と安堵の表情。続けて「先週チームが2着、1着、1着という中で、僕がめっちゃデカいラスを引いちゃって。今週も1着、1着ときて、これでラスを引いちゃったら目も当てられないところでした。すごい手牌に恵まれて本当に良かったなと思います」と話した。

阿久津は5戦で4ラス、直近は3戦連続ラスと負けがこんでいた。「メンタル的に苦しいこともあったんですけど、（仲間が）デイリーダブルを取ってくれて、気持ちは大分楽に、麻雀を打てたので、チームメイトのお陰だと思います」と仲間の存在に感謝。

14戦ぶりに勝利をあげた阿久津がここから勝利を重ねていくことが、サクラナイツ浮上のきっかけになることは間違いない。最後に「期待にずっと応えられなくて、申し訳ないという気持ちでいっぱいでした。今日のトップはめっちゃうれしいんですけど、まだマイナスなので、これからもっと勝ってチームに貢献して行きます！」とここからの逆襲を誓うと、ファンは「ファイト！」「頼むよ！」などと期待していた。

【第1試合結果】

1着 KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）4万3900点/＋63.9

2着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）2万3200点/＋3.2

3着 渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）2万2100点/▲17.9

4着 EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）1万800点/▲49.2

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）