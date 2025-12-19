2026年1月23日に公開される當真あみと中島セナのW主演映画『終点のあの子』の本予告と本ポスタービジュアルが公開された。

参考：當真あみ×中島セナ『終点のあの子』特報映像公開 深川麻衣、石田ひかりら新キャストも

原作は、柚木麻子のデビュー作『終点のあの子』（文春文庫）。2008年に第88回オール讀物新人賞を受賞した短編『フォーゲットミー、ノットブルー』を第一話においた全四編からなる連作集で、世田谷区小田急線沿線にある私立女子高校に進学したばかりの少女たちが登場する。第一話は、中学校から上がってきた内部生の希代子と外部生の朱里が主人公。第二話は、朱里に親友の希代子を取られた奈津子を主軸にした物語。第三話は3人のクラスメイトでもあり、リーダー格の華やかな美人、恭子に焦点をあて、第四話はそんな彼女らの7年後の話となる。映画では、第一話の「フォーゲットミー、ノットブルー」に注力している。

主人公の2人、希代子と朱里を演じるのは、當真と中島。そして、希代子と朱里の同級生、奈津子と恭子を平澤宏々路と南琴奈、さらに希代子の先輩で美大生の瑠璃子を深川麻衣、希代子の母・美恵子を石田ひかりがそれぞれ演じる。『愛の病』『スノードロップ』などの吉田浩太が監督を務めた。

公開されたポスタービジュアルには、主演のとがそれぞれ扮する希代子（當真あみ）と朱里（中島セナ）が捉えられ、朱里は希代子を見つめているが希代子はどこかしら違う方向を見ている。そこへ、「特別な存在になりたい」というコピーが添えられている。

あわせて公開された本予告には、いつもと変わらない日常を過ごしていた希代子と、そんな希代子の前に突如として現れた青い服を着た転校生の朱里の姿が。そして、自由奔放で他のクラスメイトとは異なる雰囲気をまとった朱里に惹かれ、徐々に行動を共にするようになった希代子の世界は、眩しいほどに明るく輝き出すさまが映し出されるのもつかの間、あることがきっかけでそれが壊れていく。（文＝リアルサウンド編集部）