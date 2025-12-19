NEWS、亀梨和也、目黒蓮らから特大プレッシャー!?なにわ男子vs ACEesガチンコダンスバトル

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なにわ男子が自分たちの知力、体力、個々の能力を結集し、【逆転】をテーマに毎週さまざまな企画に全力でチャレンジする、『なにわ男子の逆転男子』。番組史上初となる1時間スペシャルが、いよいよ今夜23時15分（一部地域を除く）より放送される。

今回の1時間スペシャルは、【これなら絶対負けへんで！なにわ芸人編】と【正確に踊れ！先輩曲のサビダンスバトル】の豪華2本立て。この番組でしか見られないなにわ男子の奮闘に注目だ。

■先輩の曲を正確に踊れるか？プライドと信頼をかけ、なにわ男子がACEesと対決！

事務所の先輩たちの楽曲のサビ部分だけを記憶を頼りに間違えずに踊り切る【正確に踊れ！先輩曲のサビダンスバトル】。偉大な歴史を作ってきた先輩たちの名曲の数々――これはまさに「間違えたら超絶失礼」！ とにかく「先輩へのリスペクト」を胸に、なにわ男子が人気ジュニアグループ・ACEesとの対決に挑む。

この日、体調不良のため欠席だった高橋恭平を除くなにわ男子6人（西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也）と、ACEesの浮所飛貴、那須雄登、深田竜生の3人による対決を審査するのは、BTSやMrs. GREEN APPLEなどさまざまなアーティストの作品やライブの演出家・振付師として活躍するNOSUKE。オーディション番組『timelesz project』では“NOSUKE先生”として注目を集めた。そんな“NOSUKE先生”がなにわ男子＆ACEesのダンス対決をガチ審査。ダンスの正確性はもちろんのこと、アイドルとしての魅せ方、動き・表情・オーラ、そして観客を楽しませることができるかまで、すべてを総合して厳しくジャッジしていく。

そして、今回課題曲を出題するのは…なんと、なにわ男子＆ACEesがお世話になっている先輩たち！

亀梨和也、目黒蓮、NEWSらが続々と登場し、直接課題曲を発表！ 「お客さんも見ているし、カッコ悪いところは見せられない」「先輩のバックでも、自分たちのコンサートでも何十回と踊ってきたから間違えるはずない」と意気込むなにわ男子たち。一方のACEesも「先輩の曲をカバーすることも多いので、現役で踊っている」と自信満々で臨む。

修二と彰の「青春アミーゴ」を課題曲として挙げた亀梨。亀梨流の“脚の上げ方”も重要だと話し、「オンエア見て間違えてたらすぐ連絡するから！」とプレッシャーを！ そして目黒蓮からもSnow Manの楽曲が出題され、「オンエアは必ずリアタイします」と、こちらもしっかりとプレッシャーをかけ…？

さらに、ACEesの浮所、那須とはドラマでも共演している増田貴久のいるNEWSからは『チャンカパーナ』が。大橋が出演する舞台の脚本を加藤シゲアキが手掛けるなど、何かと縁深いNEWSだけに、2組には緊張が走り…？

先輩たちの登場＆圧に「踊れる自信はあるけど、プレッシャーもある」と道枝。西畑も「先輩方がVTRに出演してくださって、楽曲の指定をしてくれたことにスペシャル感を感じますね」とワクワクした様子…。果たしてメンバーは完璧に踊り切ることはできるのか…？ ほかにもみんなが踊れるという嵐の「Love so sweet」や、V6の「Can do! Can go!」など、名曲が続々登場！ プライドと先輩からの信頼をかけ、なにわ男子とACEesのガチンコ対決が始まる。

■なにわの称号をかけ、なにわ男子となにわ芸人たちがお笑いでガチンコ対決！

【これなら絶対負けへんで！なにわ芸人編】では、なにわの称号をかけ、なにわ男子となにわ芸人がガチバトル！ アインシュタイン、見取り図、ちょんまげラーメン、さや香らと、「これなら絶対負けへんで！」という“大阪にまつわる競技”で対決する。 “なにわ”のプライドをかけた熱きお笑いバトルの行方は…？

なにわ男子たちが2人1組になり、芸人たちのネタを完コピ、そこになにわ男子が考えた渾身のボケをこっそり織り混ぜる「ネタ完コピ間違い探し」など、ガチのお笑い企画に、なにわ男子メンバーたちも入念な準備をして臨む！

収録を前に大西は「スペシャルだからこそ挑戦できる芸人さんとの企画は楽しみ」と本番が待ち切れない様子。「壁に向かってネタの練習してるのとか、M-1グランプリみたいでした」とうれしそうに語った。

そしてメンバーが口々に「楽しみ」と語ったのは道枝のネタ。西畑が「これまでに見たことのないみっちーが見られるんじゃないか」と言うと、藤原も「コントや漫才に引っ張りだこになるのでは」と大胆な予測も！ 道枝自身も、「一番期待しているメンバーは“俺”！かな」と語るほど、自信はある模様。「殻が破れたらいいな」と本人も語る渾身のネタに注目だ。

■なにわ男子がなにわ男子を語る！この番組でのメンバーそれぞれの役割とは？

デビュー5周年イヤーに突入し、この『なにわ男子の逆転男子』も、前身番組である『まだアプデしてないの？』から数えると、4年半以上が経過したなにわ男子。番組の中でのメンバー間での役割も定着してきたそうで、今回はメンバーがそれぞれの役割をリレー形式で語った。

道枝が語った藤原の役割は「“野球キャラ”とかでいじられる役（笑）」。藤原が大西を「この見た目の可愛さから想像できない鋭いコメントで、一瞬で空気を変えられるポジション」と評すると、大西は大橋を「抜けている部分やあたふたする部分をいろんな企画で見られるし、どんな企画も楽しそう。でもその一方で尻相撲のような代表企画もあってかっこいい」と寸評。

大橋は西畑を「大ちゃんは進行も回しもやってくれて、軌道修正もしてくれて、ほんまに難しい役割を淡々とこなすところは尊敬だし、ありがたい存在」、西畑は長尾を「グループの中では衣装担当をしてくれているけれども、この番組のファッション企画ではなかなか上位に行けない担当笑）。来年は期待したいですね」とイジりながらも笑わせ、長尾は道枝を「天然で、聞いてた!?ってなることも多い。でもライブやパフォーマンスだけでは見られないみっちーがこの番組では見られる」と語った。

そしてこの日は欠席だった高橋については、「収録でトークをしていても、なんか大きなきっかけになるような笑いがとれるというか、その角度から来るか！ みたいなことを言って盛り上がるのがすごい」と道枝。すると大西も「運動系強いですよね、そういう企画だと引っ張ってくれるので絶対頼っちゃう」と絶大な信頼を寄せた。

