最高賞金は有馬記念で4億円！「一口馬主」を知ってる？あなたもなれるかもしれない一口馬主を漫画で学ぶ【作者に聞く】
会社勤めの傍らでイラストや漫画の仕事をしているちゃー(@tyanekosu)さん。そんなちゃーさんが、友人が経営するカフェを仕事場としていたライター職の小西秀昭(@KonySideUp)さんと出会い、生まれた作品が『競馬好きの女子が一口馬主になる話』である。
原案を小西さん、作画をちゃーさんが担当。競馬ファンでもなかなか知る機会がない“一口馬主”の実態について、実際に一口馬主として出資している小西さんの知識を元に、競馬ファンであるちゃーさんが漫画化した。毎週日曜日の最終レース後にX(旧Twitter)上にアップし、読者からは「おぉ！興味深い！」「夢がある！」「これはちょっと興味ありますね！」というコメントも。競馬ファンにとって興味深い“一口馬主”を取り扱ったこの作品について2人に詳しく話を伺ってみた。
本作「競馬好きの女子が一口馬主になる話」で作画を担当するちゃーさん。会社勤めの傍らで創作やイラストの仕事を続けており、「以前はフリーランスとしてイラストや漫画の仕事をしておりましたが、現在は会社勤めの傍らで創作活動や絵の仕事をしています」と語るように、日常系のオリジナル作品を中心に活動している。
一方、原案を担う小西さんはフリーランスライターとして多様な分野で執筆し、「物語づくりも好きで、ゲームシナリオを担当したり、童話で賞をいただいたりもしました」と表現するように、物語への強い関心を持つ。ちゃーさんの友人の紹介で知り合った2人は、どちらも競馬好きであるという共通点から交流を深め、ごく自然な流れで本作の構想が生まれたのだそうだ。
本作は競馬好きの女性が一口馬主になる過程を描き、費用や賞金の仕組みを丁寧に伝える内容である。小西さんは出資経験について「完全に一口馬主の“沼”にハマってますね、はい」と笑いながらも、「でも得られるものはお金だけではないんです」と続け、ゼッケンや記念撮影といったプライスレスな価値を強調する。
本作の続編について、ちゃーさんは「すぐには予定していませんが、描きたいという気持ちはあります。続きの構想もありますので、こうした記事でなにか反響などあればとてもうれしいです」と思いを明かしてくれた。
競馬のロマンと現実をつなぐこの物語は、知的好奇心と感情の両方を刺激する作品となっているので、競馬に興味のない方にも是非見てみてほしい。
取材協力＝小西秀昭(@KonySideUp)、ちゃー(@tyanekosu)
