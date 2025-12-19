【きょうから】年末年始のユニクロ、「ラブブ」「たまごっち」限定アイテム＆先着ノベルティ配布 セール商品も発表【まとめ】
ユニクロは19日から31日までの13日間、「ユニクロ年末祭」を開催。2026年1月1日から8日までの8日間、「ユニクロ新年祭」を開催する。計21日間の情報をまとめた。
【画像】ユニクロ“年末年始”お得＆限定アイテム情報（一覧）
29日から31日の3日間、1万円以上購入した人に、フリースブランケットを毎日先着で提供する。ひざ掛けや肩掛けに便利なスナップボタン付き、あたたかみのある4色展開で、ノベルティの色は選べない。さらに、1月1日から3日の3日間は、1万円以上購入した人に、ユニクロオリジナルデザインの波佐見焼湯呑み（2個セット）を提供する。
ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」は19日より、「たまごっち」とのコラボレーションコレクションを発売する。ウィメンズTシャツ4型に加え、初代「たまごっち」のデバイス・パッケージデザインをオマージュしたUTオリジナル「たまごっち」1型を揃えた計5型のラインナップとなる。
さらに「UT」は26日より、POP MARTの人気シリーズ「ザ・モンスターズ」のコレクションより、ウィメンズハーフジップスウェットシャツ3柄とキッズのTシャツ4柄を発売する。「ザ・モンスターズ」は、世界的に有名な絵本作家兼
アーティストのカシン・ロンによって創造されたキャラクター。北欧の森を故郷とする小さな遊び好きなエルフの群れです。元気で好奇心旺盛なラブブのほか、人気キャラクターがデザインされている。
2026年1月1日には、ユニクロで過去に販売した「+J（プラスジェイ）」の特別コラボレーションコレクションの中から、特に人気の高かったアイテムの復刻版を発売する。今回は2009年に発売したメンズとウィメンズのアウター1型ずつと、不動の銘品メンズシャツを4色。時代を反映したミニマルな表現で、どんなスタイルとも合わせやすいアイコニックなアイテムとなる。
このほか、「ヒートテック」や「フリースジャケット」などを割引価格で販売する企画も、期間限定で実施する。
【ノベルティ提供】
●12月29日（月）〜31日（水）
フリースブランケット（毎日先着）
ひざ掛けや肩掛けに便利なスナップボタン付き、あたたかみのある4色展開で、ノベルティの色は選べない。
●2026年1月1日（木）〜3日（土）
ユニクロオリジナルデザインの波佐見焼湯呑み（2個セット）
※1万円以上購入した人
※オンラインストアでは毎日抽選となる。
※店舗により配布数量が異なる。
※当日分がなくなり次第終了となる。
※2万円以上購入の場合でも、ノベルティは1点となる。
【「たまごっち」UTコラボ】
●12月19日発売
商品展開：WOMEN Tシャツ（4柄） 1990円、オリジナルたまごっち 2990円
販売店舗： ユニクロ全店およびオンラインストア
【「ザ・モンスターズ」UTコラボ】
●12月26日発売
商品展開：WOMENハーフジップスウェットシャツ（3柄） 2990円、KIDSグラフィックTシャツ（4柄） 990円
販売店舗： ユニクロ全店およびオンラインストア
【「+J」復刻コラボ】
●2026年1月1日発売
ユニクロで過去に販売した「+J（プラスジェイ）」の特別コラボレーション。
2009年に発売したメンズとウィメンズのアウター1型ずつと、不動の銘品メンズシャツを4色。
商品展開：
WOMENダウンボリュームジャケット（3色） 1万7900円
MENハイブリッドダウンオーバーサイズMA-1（2色） 1万4900円
MENブロードシャツ（4色） 3990円
販売店舗： ユニクロ全店およびオンラインストア
※アウターは1人1商品につき、1点までの販売。
※ブロードシャツはお一人様1色につき、1点までの販売。
【お買い得価格】
●MEN, WOMEN ヒートテック
1290円→990円（12/19〜12/25）
●MEN WOMEN ヒートテックボアスウェットパンツ
3990円→2990円（12/19〜12/25）
●MEN WOMENフリースジャケット
2990円→1990円（12/19〜12/25）
●WOMEN バギーカーブジーンズ
4990円→3990円（12/19〜12/25）
【画像】ユニクロ“年末年始”お得＆限定アイテム情報（一覧）
29日から31日の3日間、1万円以上購入した人に、フリースブランケットを毎日先着で提供する。ひざ掛けや肩掛けに便利なスナップボタン付き、あたたかみのある4色展開で、ノベルティの色は選べない。さらに、1月1日から3日の3日間は、1万円以上購入した人に、ユニクロオリジナルデザインの波佐見焼湯呑み（2個セット）を提供する。
さらに「UT」は26日より、POP MARTの人気シリーズ「ザ・モンスターズ」のコレクションより、ウィメンズハーフジップスウェットシャツ3柄とキッズのTシャツ4柄を発売する。「ザ・モンスターズ」は、世界的に有名な絵本作家兼
アーティストのカシン・ロンによって創造されたキャラクター。北欧の森を故郷とする小さな遊び好きなエルフの群れです。元気で好奇心旺盛なラブブのほか、人気キャラクターがデザインされている。
2026年1月1日には、ユニクロで過去に販売した「+J（プラスジェイ）」の特別コラボレーションコレクションの中から、特に人気の高かったアイテムの復刻版を発売する。今回は2009年に発売したメンズとウィメンズのアウター1型ずつと、不動の銘品メンズシャツを4色。時代を反映したミニマルな表現で、どんなスタイルとも合わせやすいアイコニックなアイテムとなる。
このほか、「ヒートテック」や「フリースジャケット」などを割引価格で販売する企画も、期間限定で実施する。
【ノベルティ提供】
●12月29日（月）〜31日（水）
フリースブランケット（毎日先着）
ひざ掛けや肩掛けに便利なスナップボタン付き、あたたかみのある4色展開で、ノベルティの色は選べない。
●2026年1月1日（木）〜3日（土）
ユニクロオリジナルデザインの波佐見焼湯呑み（2個セット）
※1万円以上購入した人
※オンラインストアでは毎日抽選となる。
※店舗により配布数量が異なる。
※当日分がなくなり次第終了となる。
※2万円以上購入の場合でも、ノベルティは1点となる。
【「たまごっち」UTコラボ】
●12月19日発売
商品展開：WOMEN Tシャツ（4柄） 1990円、オリジナルたまごっち 2990円
販売店舗： ユニクロ全店およびオンラインストア
【「ザ・モンスターズ」UTコラボ】
●12月26日発売
商品展開：WOMENハーフジップスウェットシャツ（3柄） 2990円、KIDSグラフィックTシャツ（4柄） 990円
販売店舗： ユニクロ全店およびオンラインストア
【「+J」復刻コラボ】
●2026年1月1日発売
ユニクロで過去に販売した「+J（プラスジェイ）」の特別コラボレーション。
2009年に発売したメンズとウィメンズのアウター1型ずつと、不動の銘品メンズシャツを4色。
商品展開：
WOMENダウンボリュームジャケット（3色） 1万7900円
MENハイブリッドダウンオーバーサイズMA-1（2色） 1万4900円
MENブロードシャツ（4色） 3990円
販売店舗： ユニクロ全店およびオンラインストア
※アウターは1人1商品につき、1点までの販売。
※ブロードシャツはお一人様1色につき、1点までの販売。
【お買い得価格】
●MEN, WOMEN ヒートテック
1290円→990円（12/19〜12/25）
●MEN WOMEN ヒートテックボアスウェットパンツ
3990円→2990円（12/19〜12/25）
●MEN WOMENフリースジャケット
2990円→1990円（12/19〜12/25）
●WOMEN バギーカーブジーンズ
4990円→3990円（12/19〜12/25）