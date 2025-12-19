加藤ローサ主演『婚活バトルフィールド37』キャスト解禁 桐山漣＆戸塚純貴＆榊原郁恵ら【キャラ紹介＆コメントあり】
俳優の加藤ローサが主演を務めるテレ東ドラマ24『婚活バトルフィールド37』（2026年1月9日スタート 毎週金曜深0：12〜）のキャストが19日、一挙解禁された。
【キービジュアル】“戦闘モード”全開！ウエディングドレス姿の加藤ローサ＆福田麻貴
原作は、2020年第7回新潮社バンチ漫画大賞で佳作＆審査員特別賞を受賞した猪熊ことり氏が描く、同名漫画。株式会社・猪熊精工（いのくませいこう）で派遣事務として働く、主人公・赤木ユカ（37歳独身）は、美人で恋愛経験も豊富。これまで男に困ったことはなく、ゆるゆると生きてきたが、気がつけば37歳。「ここいらで結婚しておくか」と上から目線で婚活を始めた彼女を待ち受けていたのは、理想と現実、そしてプライドが激しくぶつかり合う、想像を絶する“戦場（バトルフィールド）”だった。アラフォー女子のリアルな“戦い”と“人生”を、愛とユーモアたっぷりに描く、命がけの婚活バトルコメディー。主人公の赤木ユカ役を加藤、婚活歴8年の大ベテランのこじらせ分析官・青島智恵子役を福田麻貴（3時のヒロイン）が演じる。
赤木ユカの元カレにして、ベンチャー企業社長・黒崎タカシ役には、ドラマ『おじさんはカワイイものがお好き。』（読売テレビ）や『これは経費で落ちません』（NHK）などで繊細な心理表現からコメディーまで自在に演じ分ける技量が注目を集め、近年は『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』（日本テレビ）などの話題作でも安定した存在感を発揮している実力派俳優・桐山漣が決定した。
赤木・青島の職場の後輩・別府紗香役には、『仮面ライダーギーツ』（テレビ朝日）での桜井沙羅役で注目を集め、俳優だけでなくグラビアやバラエティーでも幅広く活躍している志田音々。同じく職場の同僚・石黒リエ役には、YouTube登録者数は55万人を超え、さらにモデルとしての活動に加え、WEBドラマ『東京グルメ図鑑』（東京カレンダー）での主演やバラエティー番組への出演など、ジャンルレスに活躍の場を広げる佐藤ミケーラ倭子。
青島が結婚相談所で出会うことになる地方公務員・内田和樹役には、連続テレビ小説『虎に翼』（NHK）での轟役の好演が記憶に新しく、ドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ）や『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ）など話題作への出演が途切れない唯一無二の存在感を放つ俳優・戸塚純貴。赤木の実家・宮崎から遠隔攻撃（プレッシャー）をかけ続ける赤木ユカの母・赤木芳江役を、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）への出演など俳優として活躍する一方、バラエティー番組で見せる親しみやすいキャラクターでも長年お茶の間に愛され続ける榊原郁恵が演じる。
あわせて解禁されたポスターは、純白のウエディングドレスに身を包んだ赤木と青島が、「ハンドガン」や「アサルトライフル」、「メリケンサック」を構え、鋭い視線を前方に向ける姿が印象的な、まさに“戦闘モード”全開の一枚となっている。
【キャラクター紹介・コメント】
■桐山漣／黒崎タカシ役
顔もスペックも最高だが、赤木との交際中に12回も浮気をした中身は最低な、“ハイスペック・クズ男”。
＜コメント＞
とても素敵な作品に参加できて光栄です。原作を読み始めると気づけば最後まで没頭し、何度も笑いながら本作の世界観に魅了されました。個性豊かな役がたくさん出てくる中でタカシは赤木の元カレという立ち位置です。物事を俯瞰で見ていて、結婚には興味がない。浮世離れしているようで実はとても人間ぽい人かもしれません。別れたあとも赤木をおもしろい存在だと感じ続けていて、再会をきっかけに物語を良い方向にかき回し、赤木を存分に振り回していければと思っています。
■志田音々／別府紗香役
若さと彼氏との順調アピールを武器に、悪気なく赤木を精神的に追い詰める、“無自覚マウント後輩”。
＜コメント＞
お話をいただいた時、まず題名に引かれました。そして、自分と同じ27歳という設定を知って、今の自分のリアル感情や価値観を自然に重ねられそうだとワクワクしました。台本を読んでみると、等身大の女性の結婚観が丁寧に描かれている一方で、ドラマならではのコメディー要素も絶妙にちりばめられていて、一気に世界観に引き込まれました。たくさん共感して、時にクスッと笑える作品になっています。皆さまもぜひ一緒に楽しみながらご覧いただけたらうれしいです。
■佐藤ミケーラ倭子／石黒リエ役
クールな観察者と見せかけて、恋愛における気分のアップダウンが激しい、
“情緒のアップダウンジェットコースター級女子”。
＜コメント＞
石黒リエ役を演じさせていただくことになり、とてもうれしいです。オファーをいただいた時は、まず作品そのもののパワーと、石黒リエという役の存在感に強く引かれました。原作を読んで、まっすぐで愛らしい存在だと思っていたリエが徐々に暴れ出し…そのギャップが癖になりました！次は何が出てくるのか期待してしまうキャラで、一気に振り切れていくところが自分と重なる部分もあり演じるのが楽しみです！原作4巻の表紙で、リエが手榴弾を口にくわえているシーンはまさに象徴的で、「いつ暴れ出すのか」を想像するだけでワクワクしています。その感覚を、ドラマでみなさんにお届けできたらうれしいです。
■戸塚純貴／内田和樹役
結婚相談所で青島と出会う、真面目だが会話が絶望的に噛み合わない、愛すべき“空回り地方公務員”。
＜コメント＞
僕が演じる内田という人間は普通に真面目に真っ直ぐ生きてきた結果、恋愛偏差値0男です。婚活を通して、恋愛に人間関係にそして自分自身に命がけに向き合って行く姿、それはもう本気です。本気だからこそ傷付き、気付いていくのです。内田の底知れぬ分かりづらい魅力を存分に内田自身に分からせてやりたいと思うので、みなさんも応援してあげてください。行き着く先にはきっと心に染みるものがあるはずです。
■榊原郁恵／赤木芳江役
娘の結婚を案じるあまり、勝手にお見合いをセッティングして宮崎から上京してくる“最強の母”。
＜コメント＞
猪熊ことりさんの原作は読んでなかったのですが、キャストの方々のお名前を伺って、とても楽しそう！と興味があり喜んで受けさせていただきました。なんとフタを開けたら……しっかり宮崎弁!!ちょっとだけ苦労しました笑ローサさんとは初対面での親子芝居。でも初対面とは思えないくらい、何ともナチュラルで温かな空気感を作ってくれて、すぐに打ち解けられました。楽しかったー!!改めて…このドラマ、おもしろいです。なんだか、ウソのようでも実際にみんな少なからず心のスミで思っているコトとか、ポロポロッと散りばめられてるかも！オンエアがとても楽しみです！絶対、おもしろい作品になってますよ!!
