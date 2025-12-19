浜田雅功、角田夏実の“肩書き”に驚き「プロフィールに書きや！」
パリ五輪の柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実が20日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜 ※関西ローカル）に出演。ダウンタウンの浜田雅功が角田の”肩書き”に驚く。
【番組カット】体重差122キロの相手と対決する角田夏実
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、柔道家の角田。2021〜23年世界柔道選手権48キロ級3連覇達成、24年にパリ五輪・柔道48キロ級で金メダルを獲得するなど、48キロ級で世界のトップに君臨してきた日本女子柔道の実力者。
今回は「一日署長でお世話になった住吉のおすすめスポットを浜田さんと巡りたい」という角田のために、「ごぶごぶ初上陸！「住吉」に来たならここは外せない！地元民のおすすめスポット巡り」と題し、“住吉”を巡る。
2人は、角田が一日署長を務めた住吉警察署へ。浜田は「ちょっと警察はごめんなさい…入ったら出てこられへん」と渋りながらも角田の“お礼訪問”に同行。署長室で“警視・角田夏実”と書かれたネームプレートを見つけた浜田は「そんな肩書き持ってんの!?プロフィールに書きや！」と驚く。角田は、お礼の品としてごぶごぶステッカーをプレゼントするが、署長は「あと2、3枚・・・」とおねだり。これに浜田は「厚かましいな！」とツッコむ。
